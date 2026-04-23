Trend Galeri Trend Dünya En yüksek savunma bütçesine sahip 25 ülke belli oldu, İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri!

Türkiye, son yıllarda attığı yerli ve milli üretim adımlarıyla savunma sanayisinde küresel ölçekte dikkat çeken aktörlerden biri haline gelirken, artan askeri harcamalarıyla da dünyanın en yüksek savunma bütçesine sahip ülkeleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 23.04.2026 11:35 Güncelleme Tarihi: 23.04.2026 11:39
İnsansız hava araçlarından savaş gemilerine, füze sistemlerinden elektronik harp teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede üretim kapasitesini geliştiren Ankara, hem ihracat performansını artırıyor hem de dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri!

En yüksek savunma bütçesine sahip 25 ülke:

25. İRAN - 15.45 MİLYAR DOLAR

24. PARAGUAY - 17.6 MİLYAR DOLAR

23. TAYVAN - 19.7 MİLYAR DOLAR

22. İSPANYA - 23.4 MİLYAR DOLAR

21. CEZAYİR - 25 MİLYAR DOLAR

20. İSVİÇRE - 25 MİLYAR DOLAR

19. BREZİLYA - 26.1 MİLYAR DOLAR

18. HOLLANDA - 27 MİLYAR DOLAR

17. İSRAİL - 30.5 MİLYAR DOLAR

16. İTALYA - 30.8 MİLYAR DOLAR

15. KANADA - 41 MİLYAR DOLAR

14. GÜNEY KORE - 46.3 MİLYAR DOLAR

13. TÜRKİYE - 47 MİLYAR DOLAR

12. POLONYA - 48.7 MİLYAR DOLAR

11. ALMANYA - 50 MİLYAR DOLAR

10. UKRAYNA - 53.7 MİLYAR DOLAR

9. FRANSA - 55 MİLYAR DOLAR

8. AVUSTRALYA - 55.7 MİLYAR DOLAR

7. JAPONYA- 57 MİLYAR DOLAR

6. BİRLEŞİK KRALLIK - 71.5 MİLYAR DOLAR

5. SUUDİ ARABİSTAN - 74.7 MİLYAR DOLAR

4. HİNDİSTAN - 75 MİLYAR DOLAR

3. RUSYA - 126 MİLYAR DOLAR

2. ÇİN - 266.8 MİLYAR DOLAR