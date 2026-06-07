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Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

İşgalci İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri Tel Aviv yönetimine yönelik diplomatik tepkiyi yeni bir boyuta taşıdı. Fransa'nın koordinasyonunda hazırlanan yaptırım hamlesi, Avrupa'nın Netanyahu hükümetine verdiği en sert mesajlardan biri olarak görülüyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 07.06.2026 12:04 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 12:10
Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin artan şiddeti Batılı ülkelerin tepkisini artırıyor.

Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

Reuters'a konuşan Avrupalı diplomatlara göre Fransa, İsrail üzerindeki baskıyı artırmak için bazı müttefikleriyle birlikte ulusal yaptırım hazırlıklarını hızlandırdı.

Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

AB'DE UZLAŞI ÇIKMAYINCA FRANSA DÜĞMEYE BASTI

Reuters'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre Fransa, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde İsrail'e yönelik daha sert adımlar konusunda fikir birliği sağlanamaması üzerine bazı ülkelerle ulusal yaptırım seçeneği üzerinde çalışmaya başladı.

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Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

Hazırlıkları süren yaptırımların, Batı Şeria'daki şiddet olaylarıyla bağlantılı görülen kişilere yönelik mal varlığı dondurma ve seyahat yasağı gibi önlemleri içermesi bekleniyor. Nihai listenin henüz netleşmediği ve ülkelerin farklı isimleri hedef alabileceği belirtiliyor.

Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

"YASA DIŞI YERLEŞİMLER İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME ENGEL"

Diplomatlar, Batılı başkentlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik rahatsızlığın giderek arttığını ifade etti.

Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

Özellikle Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi ve yerleşimci şiddetindeki artışın, iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı değerlendirmesi yapılıyor.

Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

Batılı diplomatik çevreler, söz konusu politikaların bağımsız bir Filistin devletinin kurulma ihtimalini daha da zorlaştırdığını belirtiyor.

Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

FRANSA MÜTTEFİKLERİYLE KOORDİNASYON HALİNDE

Reuters'a konuşan diplomatlardan biri, "AB düzeyinde oy birliği yok. Bu nedenle ulusal düzeyde koordineli adımlar üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

Kaynaklar, yaptırım kararlarının önümüzdeki günlerde açıklanabileceğini aktarırken, Fransa'nın süreçte İngiltere ve Norveç ile temas halinde olduğunu bildirdi. Ancak girişime hangi ülkelerin katılacağının henüz kesinleşmediği kaydedildi.

Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

AVRUPA İSRAİL'İN "E1" PROJESİNDEN ENDİŞELİ

Batılı ülkelerin en büyük kaygılarından biri de İsrail'in Filistin topraklarında hayata geçirmeyi planladığı "E1" projesi.

Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

Diplomatik kaynaklara göre proje, Batı Şeria'nın coğrafi bütünlüğünü bozarak Doğu Kudüs ile bağlantısını kesiyor. Bu durum Filistinlilerin topraklarının bölünmesine yol açıyor.

Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

PARİS'TE KRİTİK FİLİSTİN TOPLANTISI

Fransa'nın girişimi, Paris'in 12 Haziran'da ev sahipliği yapacağı önemli toplantı öncesinde gündeme geldi.

Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

Toplantıda İsrailli ve Filistinli sivil toplum temsilcileri ile yaklaşık bir düzine dışişleri bakanının bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmelerde Filistin devletinin geleceği ve iki devletli çözüm perspektifinin yeniden uluslararası gündemde tutulması hedefleniyor.

Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

Fransız yetkililer, İran ve Lübnan'daki gelişmeler nedeniyle uluslararası ilginin farklı krizlere yöneldiği bir dönemde Filistin meselesinin geri plana itilmesini istemediklerini vurguluyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#AVRUPA #BATI ŞERİA #İSRAİL #FRANSA #BİNYAMİN NETANYAHU #FİLİSTİN