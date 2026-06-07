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Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor
Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor
İşgalci İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri Tel Aviv yönetimine yönelik diplomatik tepkiyi yeni bir boyuta taşıdı. Fransa'nın koordinasyonunda hazırlanan yaptırım hamlesi, Avrupa'nın Netanyahu hükümetine verdiği en sert mesajlardan biri olarak görülüyor.
Giriş Tarihi: 07.06.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 12:10