Fransa’dan İsrail’e yaptırım kıskacı: Yasa dışı yerleşim hamlesi Avrupa’da bardağı taşırdı! Netanyahu’ya karşı yeni cephe kuruluyor

Kaynaklar, yaptırım kararlarının önümüzdeki günlerde açıklanabileceğini aktarırken, Fransa'nın süreçte İngiltere ve Norveç ile temas halinde olduğunu bildirdi. Ancak girişime hangi ülkelerin katılacağının henüz kesinleşmediği kaydedildi.