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Fransa’dan İsrail’e yaptırım tokadı: Aşırı sağcı bakana ve gaspçı yerleşimcilere kapılar kapandı
Fransa’dan İsrail’e yaptırım tokadı: Aşırı sağcı bakana ve gaspçı yerleşimcilere kapılar kapandı
Filistin topraklarındaki şiddet ve gasp politikalarına karşı uluslararası baskı artıyor. Fransa, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich ile gaspçı yerleşimcilerin ülkeye girişini yasaklarken, Tel Aviv'e "Harekete geçmezseniz sırada yeni yaptırımlar var" uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 09.06.2026 17:03
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 17:08