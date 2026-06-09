Fransa’dan İsrail’e yaptırım tokadı: Aşırı sağcı bakana ve gaspçı yerleşimcilere kapılar kapandı

"TEL AVİV SORUNU ÇÖZMEZSE YENİ ADIMLAR ATARIZ"

İsrail hükümetinin bölgedeki her saldırı hakkında hızlıca kapsamlı bir soruşturma açılmasını sağlaması, şiddeti sürdüren kurumlara karşı önlemler alması ve şiddete teşviki durdurması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Yalnızca iki devletli çözümün uygulanmasıyla, tıpkı İsrailliler için olduğu gibi Filistinliler için de barışın ve güvenliğin sağlanabileceğine inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.