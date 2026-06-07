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Fransız basınından itiraf: Ankara’nın Afrika’daki varlığı güçleniyor! Fransa’nın bölgedeki etkisi azalıyor

Fransız basını, Türkiye'nin askeri eğitim ve savunma iş birlikleriyle Afrika'da etkisini artırdığını yazdı. Ankara'nın Somali'de uyguladığı modelin kıtanın farklı bölgelerine yayılırken, Fransa'nın nüfuz kaybettiğine dikkat çekildi.

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Giriş Tarihi: 07.06.2026 14:02 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 14:05
Fransız basınından itiraf: Ankara’nın Afrika’daki varlığı güçleniyor! Fransa’nın bölgedeki etkisi azalıyor

Fransız yayın kuruluşu RFI'nin haberine göre Türkiye, Afrika ülkeleriyle geliştirdiği askeri iş birlikleri kapsamında kıtadaki etkisini artırmayı sürdürüyor.

Fransız basınından itiraf: Ankara’nın Afrika’daki varlığı güçleniyor! Fransa’nın bölgedeki etkisi azalıyor

Haberde, Mali ve Nijer'den gelen askerlerin Isparta'daki özel kuvvetler eğitim programını tamamladığı belirtilirken, Ankara'nın son yıllarda Afrika ülkeleriyle imzaladığı askeri eğitim anlaşmalarının sayısının 20'yi aştığı ifade edildi.

Fransız basınından itiraf: Ankara’nın Afrika’daki varlığı güçleniyor! Fransa’nın bölgedeki etkisi azalıyor

"SOMALİ MODELİ" KITAYA YAYILIYOR

RFI'ye konuşan uzmanlar, Türkiye'nin özellikle Somali'de uyguladığı askeri eğitim modelini diğer Afrika ülkelerine de taşımaya başladığını belirtti.

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Fransız basınından itiraf: Ankara’nın Afrika’daki varlığı güçleniyor! Fransa’nın bölgedeki etkisi azalıyor

Türkiye'nin yabancı askerleri eğiterek güvenlik kapasitesinin artırılmasına katkı sunduğu, bunun aynı zamanda Ankara'nın diplomatik ilişkilerini güçlendirdiği vurgulandı.

Fransız basınından itiraf: Ankara’nın Afrika’daki varlığı güçleniyor! Fransa’nın bölgedeki etkisi azalıyor

FRANSA'NIN AFRİKA'DA NÜFUZU AZALIRKEN TÜRKİYE'NİN ETKİSİ ARTIYOR

Haberde, Fransa'nın Batı Afrika ve Sahel bölgesindeki etkisinin son yıllarda azalmasının ardından Türkiye'nin bölgede daha görünür hale geldiği kaydedildi.

Fransız basınından itiraf: Ankara’nın Afrika’daki varlığı güçleniyor! Fransa’nın bölgedeki etkisi azalıyor

Ankara'nın askeri eğitim, savunma sanayii iş birlikleri ve diplomatik temaslar aracılığıyla Afrika ülkeleriyle ilişkilerini derinleştirdiği ifade edildi.

Fransız basınından itiraf: Ankara’nın Afrika’daki varlığı güçleniyor! Fransa’nın bölgedeki etkisi azalıyor

SAVUNMA SANAYİSİNE DE KATKI SAĞLIYOR

Uzman değerlendirmelerine yer verilen haberde, Türkiye'nin askeri eğitim faaliyetlerinin savunma sanayii ihracatına da olumlu yansıdığı belirtildi.

Fransız basınından itiraf: Ankara’nın Afrika’daki varlığı güçleniyor! Fransa’nın bölgedeki etkisi azalıyor

Türk yapımı savunma sistemlerini kullanan ülkelerle teknik ve eğitim iş birliğinin uzun vadeli ilişkilerin kurulmasına katkı sunduğu aktarıldı.

Fransız basınından itiraf: Ankara’nın Afrika’daki varlığı güçleniyor! Fransa’nın bölgedeki etkisi azalıyor

"DÜŞÜK MALİYETLİ ANCAK ETKİLİ BİR SAVUNMA DİPLOMASİSİ"

RFI'ye konuşan uzmanlar, Türkiye'nin yalnızca mevcut askeri personeli değil geleceğin üst düzey komutanlarını da eğiterek Afrika ülkeleriyle kalıcı bağlar oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Fransız basınından itiraf: Ankara’nın Afrika’daki varlığı güçleniyor! Fransa’nın bölgedeki etkisi azalıyor

Eğitim alan bazı personelin Türkçe öğrenmesinin de ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendiren unsurlardan biri olduğu belirtildi.

Fransız basınından itiraf: Ankara’nın Afrika’daki varlığı güçleniyor! Fransa’nın bölgedeki etkisi azalıyor

Fransız RFI, Türkiye'nin askeri eğitim faaliyetlerini "düşük maliyetli ancak etkili bir savunma diplomasisi aracı" olarak değerlendirirken, Ankara'nın Afrika'daki varlığının her geçen yıl daha da güçlendiğine dikkat çekti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#SOMALİ #FRANSA #AFRİKA #TÜRKİYE