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Fransız basınından itiraf: Ankara’nın Afrika’daki varlığı güçleniyor! Fransa’nın bölgedeki etkisi azalıyor
Fransız basınından itiraf: Ankara’nın Afrika’daki varlığı güçleniyor! Fransa’nın bölgedeki etkisi azalıyor
Fransız basını, Türkiye'nin askeri eğitim ve savunma iş birlikleriyle Afrika'da etkisini artırdığını yazdı. Ankara'nın Somali'de uyguladığı modelin kıtanın farklı bölgelerine yayılırken, Fransa'nın nüfuz kaybettiğine dikkat çekildi.
Giriş Tarihi: 07.06.2026 14:02
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 14:05