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Hastane çatısında korku filmini aratmayan anlar: Elinde tırpanla belirdi tuhaf sesler çıkardı! Doktorlar ve hastalar donup kaldı
Hastane çatısında korku filmini aratmayan anlar: Elinde tırpanla belirdi tuhaf sesler çıkardı! Doktorlar ve hastalar donup kaldı
Galler'de bir hastanenin çatısında elinde tırpanı andıran cisimle beliren siyah pelerinli gizemli figür, doktorlar ve hastalar arasında paniğe yol açtı. Dakikalarca süren olayın ardındaki gerçek ise mahkemede ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 06.08.2026 15:07
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 15:11