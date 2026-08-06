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Hastane çatısında korku filmini aratmayan anlar: Elinde tırpanla belirdi tuhaf sesler çıkardı! Doktorlar ve hastalar donup kaldı

Galler'de bir hastanenin çatısında elinde tırpanı andıran cisimle beliren siyah pelerinli gizemli figür, doktorlar ve hastalar arasında paniğe yol açtı. Dakikalarca süren olayın ardındaki gerçek ise mahkemede ortaya çıktı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 06.08.2026 15:07 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 15:11
Hastane çatısında korku filmini aratmayan anlar: Elinde tırpanla belirdi tuhaf sesler çıkardı! Doktorlar ve hastalar donup kaldı

Galler'de bir hastanenin çatısında beliren siyah pelerinli gizemli bir kişi, sağlık çalışanları ve hastalar arasında paniğe neden oldu. Elinde tırpanı andıran uzun bir cisim taşıyan kişinin dakikalarca çatıdan aşağıyı izlemesi üzerine polis alarma geçti. The New York Post'un haberine göre, olayın perde arkası ise mahkemede ortaya çıktı.

Hastane çatısında korku filmini aratmayan anlar: Elinde tırpanla belirdi tuhaf sesler çıkardı! Doktorlar ve hastalar donup kaldı

ÇATIDA TÜYLER ÜRPERTEN ANLAR

Olay, 6 Haziran'da Galler'deki Ysbyty Glan Clwyd Hastanesi'nde yaşandı. Siyah kapüşonlu kostüm giyen bir kişi, hastanenin çatısına çıkarak yaklaşık 50 dakika boyunca bulunduğu yerden ayrılmadı. Elindeki uzun cisim nedeniyle "Azrail"e benzetilen şüpheli, zaman zaman aşağıdaki doktor ve hastalara seslenerek çevrede endişeye yol açtı.

Hastane çatısında korku filmini aratmayan anlar: Elinde tırpanla belirdi tuhaf sesler çıkardı! Doktorlar ve hastalar donup kaldı

Görgü tanıklarına göre "Azrail" kostümlü kişi zaman zaman bağırarak çeşitli sesler çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, şüpheli daha sonra çatıdan indirilerek gözaltına alındı.

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Hastane çatısında korku filmini aratmayan anlar: Elinde tırpanla belirdi tuhaf sesler çıkardı! Doktorlar ve hastalar donup kaldı

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Gözaltına alınan kişinin 26 yaşındaki Leon Gillespie olduğu belirlendi. Gillespie hakkında, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) yerleşkesinde makul bir gerekçe olmaksızın rahatsızlık ve kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Hastane çatısında korku filmini aratmayan anlar: Elinde tırpanla belirdi tuhaf sesler çıkardı! Doktorlar ve hastalar donup kaldı

15 Temmuz'da hakim karşısına çıkan Gillespie suçlamayı kabul etti ve 200 sterlin para cezasına çarptırıldı.

Hastane çatısında korku filmini aratmayan anlar: Elinde tırpanla belirdi tuhaf sesler çıkardı! Doktorlar ve hastalar donup kaldı

MAHKEMEDEKİ SAVUNMASI ŞAŞIRTTI

Mahkemede konuşan Gillespie ise kamuoyunda oluşan "Azrail kostümü" yorumlarını reddetti. Giydiği siyah kostümün ölüm figürünü temsil etmediğini savunan Gillespie, aslında bir kuşu canlandırmaya çalıştığını öne sürdü.

Hastane çatısında korku filmini aratmayan anlar: Elinde tırpanla belirdi tuhaf sesler çıkardı! Doktorlar ve hastalar donup kaldı

SABIKASI ORTAYA ÇIKTI

Duruşmada Gillespie'nin hastane olayından önce iki ayrı hırsızlık suçuna karıştığı da ortaya çıktı.

Mahkeme kayıtlarına göre Gillespie, 26 Mart'ta Kuzey Galler'in Llandudno kentindeki bir evcil hayvan mağazasından yaklaşık 50 dolar değerinde kedi maması ve kedi kumu çaldı. Ardından 28 Mayıs'ta aynı kentte bulunan bir Sainsbury's süpermarketinden çeşitli ürünler çaldığı tespit edildi.

Hastane çatısında korku filmini aratmayan anlar: Elinde tırpanla belirdi tuhaf sesler çıkardı! Doktorlar ve hastalar donup kaldı

Bu iki hırsızlık nedeniyle 250 sterlin para cezasına çarptırılan Gillespie, hastane olayıyla birlikte toplamda yüzlerce sterlinlik cezayla karşı karşıya kaldı.

Hastane çatısında korku filmini aratmayan anlar: Elinde tırpanla belirdi tuhaf sesler çıkardı! Doktorlar ve hastalar donup kaldı

HASTANEDEN "SIFIR TOLERANS" AÇIKLAMASI

Hastaneyi işleten Betsi Cadwaladr Üniversitesi Sağlık Kurulu, sağlık tesislerinde taciz, saldırganlık ve kamu düzenini bozan davranışlara karşı "sıfır tolerans" politikası uygulandığını açıkladı.

Hastane çatısında korku filmini aratmayan anlar: Elinde tırpanla belirdi tuhaf sesler çıkardı! Doktorlar ve hastalar donup kaldı

Kuzey Galler Polisi ise Gillespie'nin sağlık hizmeti almak amacı dışında hastane yerleşkesine girerek sağlık çalışanları ile hastaları rahatsız ettiğini ve polisin ayrılma uyarısına uymadığı gerekçesiyle hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
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