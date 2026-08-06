Hastane çatısında korku filmini aratmayan anlar: Elinde tırpanla belirdi tuhaf sesler çıkardı! Doktorlar ve hastalar donup kaldı

Galler'de bir hastanenin çatısında beliren siyah pelerinli gizemli bir kişi, sağlık çalışanları ve hastalar arasında paniğe neden oldu. Elinde tırpanı andıran uzun bir cisim taşıyan kişinin dakikalarca çatıdan aşağıyı izlemesi üzerine polis alarma geçti. The New York Post'un haberine göre, olayın perde arkası ise mahkemede ortaya çıktı.