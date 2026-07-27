SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

Son Dakika: ABD merkezli New York Times'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri stratejisi beklenen sonuçları vermedi ve Washington yönetimi savaşta net bir çıkış yolu bulmakta zorlanıyor. Gazete, Trump'ın askeri operasyonları genişletme, ekonomik baskıyı artırma veya zafer ilan ederek geri çekilme seçenekleri arasında kaldığını; füze stoklarındaki azalma, enerji piyasalarındaki dalgalanma ve Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin ise karar sürecini daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.