SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

ABD merkezli New York Times'a göre, bu ay yaşanan 13 gün süren karşılıklı saldırılar sonrasında bazı yetkililer stok seviyelerinin kritik düzeye indiğini değerlendiriyor. Haberde ayrıca Washington yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in bu zayıflığı kendi stratejik hesaplamalarına dahil edebileceğinden endişe ettiği ifade edildi. Buna göre Putin'in Ukrayna ve Avrupa'da, Şi'nin ise Tayvan konusunda daha cesur adımlar atabileceği değerlendiriliyor.