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SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump'ın masasındaki 3 kritik seçenek

Son Dakika: ABD merkezli New York Times'a göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri stratejisi beklenen sonuçları vermedi ve Washington yönetimi savaşta net bir çıkış yolu bulmakta zorlanıyor. Gazete, Trump'ın askeri operasyonları genişletme, ekonomik baskıyı artırma veya zafer ilan ederek geri çekilme seçenekleri arasında kaldığını; füze stoklarındaki azalma, enerji piyasalarındaki dalgalanma ve Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin ise karar sürecini daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 27.07.2026 11:42 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 11:47
SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

New York Times'a göre, Trump'ın İran'a yönelik askeri ve siyasi stratejisi, savaşın uzaması ve beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle ciddi bir çıkmaza girdi. Gazete, Trump yönetiminin askeri tırmanma, ekonomik baskıyı artırma veya zafer ilan ederek geri çekilme seçenekleri arasında net bir yol bulmakta zorlandığını yazdı.

SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

Habere göre, son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı, giderek içinden çıkamadığı bir İran savaşının gölgesinde şekillenmeye başladı. Gazete, Trump'ın 28 Şubat'ta İran'ın nükleer programını sona erdirmek ve ülkede yönetim değişikliği sağlamak hedefiyle başlattığı sürecin, beş ay sonra beklenen sonuçları vermediğini aktardı.

SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

Trump'ın başlangıçta ezici askeri güç kullanarak İran'da ABD'nin çıkarlarına uygun bir hükümet değişikliği gerçekleştirebileceğine inandığı ancak bugün geldiği noktada istihbarat kurumlarının böyle bir sonucun mümkün olmadığı yönünde değerlendirmeler yaptığı belirtildi.

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SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

HEDEFLERE ULAŞILAMADI

ABD merkezli New York Times'a göre, Trump yönetimi savaşın başında belirlenen temel hedeflerin büyük bölümüne ulaşamadı. Gazete, İran'ın nükleer programının sona erdirilemediğini, yönetimin değişmediğini ve Washington'un askeri üstünlüğüne rağmen sahadaki dengelerin beklendiği gibi şekillenmediğini yazdı. Haberde, Başkan Trump'ın büyük çaplı askeri operasyonlara yeniden dönme konusunda da tereddüt yaşadığı ifade edildi.

SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

ENERJİ PİYASALARI VE DENİZ TİCARETİ BASKI ALTINDA

Gazeteye göre savaşın ekonomik sonuçları da Trump yönetimini zorlamaya başladı. Petrol fiyatlarının yükseldiği belirtilen haberde, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yeniden yavaşladığı, Kızıldeniz ile Aden Körfezi arasındaki ikinci önemli deniz koridorunun da tehdit altında bulunduğu aktarıldı.

SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

Haberde, Trump'ın İran'ın petrol ihracatında kritik öneme sahip Hark Adası'nı ele geçirmek ve zenginleştirilmiş uranyum depolarını kontrol altına almakla tehdit ettiği ancak kara birlikleri gönderme konusunda istekli olmadığını da kamuoyuna açıkladığı kaydedildi.

SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

ZAFER STRATEJİSİ BULUNAMIYOR

Gazeteye göre Trump'ın bugün en büyük sorunu, savaşı nasıl sonlandıracağına ilişkin net bir stratejiye sahip olmaması. Haberde, Trump'ın yaklaşık bir ay önce zafer ilan edebileceğine inandığı, 17 Haziran'da Versay Sarayı'nda imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşmasını büyük bir diplomatik başarı olarak sunduğu belirtildi. Trump'ın o dönemde İran'daki yeni lider kadrosunun ekonomik çıkarları nedeniyle daha uzlaşmacı davranacağını düşündüğü ifade edildi.

SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

Gazete, Trump'ın 14 Haziran'da verdiği röportajda İran'ın büyük bir saldırı tehdidi karşısında anlaşmaya razı olduğunu savunduğunu ve "Büyük bir teklif yapmaya gidiyorduk, onlar da 'Lütfen yapmayın, bir anlaşma yapacağız' dediler." ifadelerini kullandığını aktardı.

SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

MASADAKİ ÜÇ SEÇENEK

ABD merkezli New York Times'a göre, Trump yönetimi önünde üç temel seçenek bulunuyor. Bunlar; İran'a yönelik askeri operasyonları yeniden genişletmek, ekonomik yaptırımları artırarak baskıyı sürdürmek veya zafer ilan ederek çatışmadan çekilmek. Haberde, bu seçeneklerin Başkan Yardımcısı JD Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, Jared Kushner ve özel temsilci Steve Witkoff ile yapılan değerlendirme toplantılarında ayrıntılı şekilde ele alındığı belirtildi.

SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

FÜZE STOKLARI ENDİŞE YARATIYOR

Gazeteye göre Trump'ın askeri tırmanış konusunda çekingen davranmasının en önemli nedenlerinden biri ABD'nin hava savunma füze stokları. Haberde, Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) nisan ayında yayımladığı değerlendirmeye atıf yapılarak bazı kritik önleme sistemlerinin ABD envanterinin yarısının kullanılmış olabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

ABD merkezli New York Times'a göre, bu ay yaşanan 13 gün süren karşılıklı saldırılar sonrasında bazı yetkililer stok seviyelerinin kritik düzeye indiğini değerlendiriyor. Haberde ayrıca Washington yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in bu zayıflığı kendi stratejik hesaplamalarına dahil edebileceğinden endişe ettiği ifade edildi. Buna göre Putin'in Ukrayna ve Avrupa'da, Şi'nin ise Tayvan konusunda daha cesur adımlar atabileceği değerlendiriliyor.

SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

Gazeteye göre Trump'ın ikinci seçeneği ekonomik baskıyı artırmak. Haberde, Hürmüz Boğazı'ndaki yeni abluka uygulamaları ile İran'ın petrol ihracatının daha fazla baskı altına alınmasının planlandığı ancak bunun uzun zaman alacağı ifade edildi. Haberde bu stratejinin başarılı olabilmesi için bölgede uzun süreli Amerikan askeri varlığı, yeni askeri harcamalar ve daha fazla can kaybı riskinin göze alınması gerektiği vurgulandı.

SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

ÇEKİLMENİN DE AĞIR SONUÇLARI OLABİLİR

New York Times'a göre, Trump'ın üçüncü seçeneği zafer ilan ederek çatışmadan çekilmek olsa da bunun da önemli siyasi maliyetleri bulunuyor. Gazete, Trump'ın daha önce ekonomik çöküş yaşanmasını önlemek amacıyla ateşkesi tercih ettiğini ve Herbert Hoover dönemindeki Büyük Buhran benzeri bir tablo oluşmasını istemediğini söylediğini aktardı. Haberde, Trump'ın savaşın sürmesi halinde küresel petrol stoklarının ciddi biçimde azalacağını savunduğu ifade edildi.

SON DAKİKA| İran planı çıkmazda! Trump’ın masasındaki 3 kritik seçenek

Ancak gazete, ABD'nin İran'ı neredeyse bomba yapımına uygun düzeyde zenginleştirilmiş uranyumla baş başa bırakması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki fiili İran etkisinin devam etmesi halinde savaşın temel gerekçesinin çözülemeyeceğini değerlendirdi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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