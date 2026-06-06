SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: “ABD karanlık bir koridora girecek”, “Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz'e yayılabilir”,“Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi”

Son Dakika: ABD merkezli CNN'e konuşan İran liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile yürütülen görüşmelerin çıkmaza girdiğini belirterek, olası bir anlaşma için dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılmasını şart koştu. Trump yönetimine "top artık sizin sahada" mesajı veren Rızai, çatışmaların yeniden başlaması halinde savaşın Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz ve Akdeniz'e kadar genişleyebileceği uyarısında bulunurken, İran'ın olası bir ABD müdahalesine karşı hazırlıklı olduğunu ve mevcut çatışmayı ülke tarihindeki ilk büyük zafer olarak gördüklerini söyledi.