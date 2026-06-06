SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: “ABD karanlık bir koridora girecek”, “Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz'e yayılabilir”,“Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi”

Trump yönetiminin bu adımı atması halinde İran ile ABD arasında "yeni bir ufuk" açılacağını savunan Rızai, "Eğer Trump İran'la bir anlaşmaya varmak istiyorsa, bu 24 milyar dolar İran'ın Trump'a karşı oluşturmak istediği güvenin bir sınavıdır. Bu Amerika'nın geçmesi gereken bir sınavdır. Bu bizim kendi paramız, Amerika'nın parası değil" dedi.