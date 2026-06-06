Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: “ABD karanlık bir koridora girecek”, “Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz'e yayılabilir”,“Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi”

SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: “ABD karanlık bir koridora girecek”, “Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz'e yayılabilir”,“Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi”

Son Dakika: ABD merkezli CNN'e konuşan İran liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile yürütülen görüşmelerin çıkmaza girdiğini belirterek, olası bir anlaşma için dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılmasını şart koştu. Trump yönetimine "top artık sizin sahada" mesajı veren Rızai, çatışmaların yeniden başlaması halinde savaşın Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz ve Akdeniz'e kadar genişleyebileceği uyarısında bulunurken, İran'ın olası bir ABD müdahalesine karşı hazırlıklı olduğunu ve mevcut çatışmayı ülke tarihindeki ilk büyük zafer olarak gördüklerini söyledi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 06.06.2026 15:17 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 15:22
SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: ABD karanlık bir koridora girecek, Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz’e yayılabilir,Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi

CNN'e göre, İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile yürütülen olası barış görüşmelerinin çıkmaza girdiğini belirterek, dondurulmuş 24 milyar dolarlık İran varlığının serbest bırakılmasının anlaşma için kritik önemde olduğunu söyledi. Rızai, çatışmaların yeniden başlaması halinde Washington'un "karanlık bir koridora gireceği" uyarısında bulundu.

SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: ABD karanlık bir koridora girecek, Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz’e yayılabilir,Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi

CNN'e Tahran'da özel açıklamalarda bulunan Rızai, "Müzakereler çıkmaza girdi ve Trump bu çıkmazı kırmalı. Top artık Trump'ın sahasında" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: ABD karanlık bir koridora girecek, Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz’e yayılabilir,Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi

İRAN, İKİ AŞAMADA 24 MİLYAR DOLAR TALEP EDİYOR

ABD merkezli CNN'e göre İran, ABD ile geçici bir anlaşma imzalanmasının ardından ilk aşamada dondurulmuş 12 milyar dolarlık fonun serbest bırakılmasını, sonraki aşamada ise ilave 12 milyar doların daha aktarılmasını istiyor.

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SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: ABD karanlık bir koridora girecek, Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz’e yayılabilir,Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi

ABD tarafı ise söz konusu fonların erken serbest bırakılmasının İran yönetimi üzerindeki önemli bir baskı unsurunu ortadan kaldırabileceği görüşünde. ABD Başkanı Donald Trump'ın, olası bir anlaşmanın 2015 tarihli nükleer anlaşmadan daha güçlü görünmesini istediği ve eski Başkan Barack Obama dönemindeki mali düzenlemelerin yeniden gündeme gelmesinden kaçındığı belirtiliyor.

SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: ABD karanlık bir koridora girecek, Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz’e yayılabilir,Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi

"BU BİZİM PARAMIZ, AMERİKA'NIN DEĞİL"

ABD merkezli CNN'e göre Rızai, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasını bir güven inşa etme adımı olarak değerlendirdi.

SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: ABD karanlık bir koridora girecek, Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz’e yayılabilir,Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi

Trump yönetiminin bu adımı atması halinde İran ile ABD arasında "yeni bir ufuk" açılacağını savunan Rızai, "Eğer Trump İran'la bir anlaşmaya varmak istiyorsa, bu 24 milyar dolar İran'ın Trump'a karşı oluşturmak istediği güvenin bir sınavıdır. Bu Amerika'nın geçmesi gereken bir sınavdır. Bu bizim kendi paramız, Amerika'nın parası değil" dedi.

SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: ABD karanlık bir koridora girecek, Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz’e yayılabilir,Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi

YENİ SAVAŞ UYARISI: ÇATIŞMA KIZILDENİZ VE AKDENİZ'E YAYILABİLİR

Rızai, ABD'nin çatışmaları yeniden başlatması halinde İran'ın savaşı Basra Körfezi'nin ötesine taşıyacağını söyledi. ABD merkezli CNN'e göre İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'ndan Hint Okyanusu'na, Bab el-Mendeb Boğazı'na, Kızıldeniz'e ve Akdeniz'e kadar uzanan daha geniş bir askeri cephe oluşturabileceklerini ifade etti.

SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: ABD karanlık bir koridora girecek, Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz’e yayılabilir,Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi

"Şimdiye kadar saldırdığımız diğer Amerikan üslerine de saldırarak savaşa yeni bir boyut kazandıracağız" diyen Rızai, buna karşın yeni bir savaş ihtimalinin düşük olduğunu da sözlerine ekledi.

SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: ABD karanlık bir koridora girecek, Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz’e yayılabilir,Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi

TRUMP-HAMANEY GÖRÜŞMESİNE KAPIYI KAPATTI

Rızai, İran dini lideri Hamaney'in sağlık durumu ve karar alma mekanizmasındaki rolüne ilişkin soruları yanıtsız bırakırken, Donald Trump ile Hamaney arasında bir görüşme yapılması ihtimalini reddetti.

SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: ABD karanlık bir koridora girecek, Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz’e yayılabilir,Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi

"Bu olmayacak. Şu anda müzakerelerin ilk aşamasındayız ve Trump müzakereleri çıkmaza soktu" ifadelerini kullanan Rızai'nin açıklamaları, Trump'ın kısa süre önce Hamaney ile görüşmekten "onur duyacağını" söylemesinin ardından geldi.

SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: ABD karanlık bir koridora girecek, Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz’e yayılabilir,Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN ORTAK YÖNETİM VURGUSU

ABD merkezli CNN'e göre Rızai, Hürmüz Boğazı üzerinde İran ve Umman'ın egemenlik hakkına sahip olduğunu savundu.

SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: ABD karanlık bir koridora girecek, Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz’e yayılabilir,Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi

Dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin önemli bölümünün geçtiği boğazın iki ülke tarafından birlikte yönetileceğini belirten Rızai, gemilerden alınması planlanan ödemeyi "geçiş ücreti" olarak nitelendirmekten kaçınırken, bunun boğazın işletme ve bakım maliyetleri için talep edileceğini söyledi.

SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: ABD karanlık bir koridora girecek, Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz’e yayılabilir,Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi

"KARA GÜCÜMÜZ FÜZELERİMİZDEN DAHA BÜYÜK"

Rızai, görüşmelerin başarısız olması halinde İran'ın olası bir ABD işgaline karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

SON DAKİKA|İranlı üst düzey yetkiliden kritik savaş uyarısı: ABD karanlık bir koridora girecek, Çatışma Kızıldeniz ve Akdeniz’e yayılabilir,Tahran’ın 47 yıllık tarihindeki ilk zaferi

"O zaman dünya İran'ın gerçek yeteneklerini anlayacak çünkü kara gücümüz füzelerimizden kat kat daha büyük" diyen Rızai, mevcut çatışmayı İran İslam Cumhuriyeti'nin 47 yıllık tarihinde düşmanlarına karşı elde ettiği ilk zafer olarak tanımladı. Rızai, "Bu, İran'ın savaşlardan ilk kez zaferle çıktığı bir durum. Önceki savaşlarda İran her zaman yenilmişti" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ABD #İRAN #CNN #KIZILDENİZ #HÜRMÜZ BOĞAZI