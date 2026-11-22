Yashar Partisi lideri Eisenkot, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yahuda ve Samara'daki (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) gece yaşanan kundaklama her yönüyle Yahudi terörüdür ve ona kendi adıyla hitap etmek gerekir. Araçları ve evleri ateşe veren aşırılıkçı grupların sabotaj faaliyetleri bölgesel istikrarı sarsıyor, insan hayatını tehlikeye atıyor ve İsrail Devleti'nin ulusal güvenliğine ve dış ilişkilerine ağır zarar veriyor."