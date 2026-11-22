İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri, araçları ve tarım yapılarını ateşe veren siyonist yerleşimciler, Tel Aviv'de siyasi depreme yol açtı. İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirildiği belirtilen saldırılar, ülkedeki muhalefeti bile "Yahudi terörü" itirafına sürüklerken, aşırı sağcı hükümetin işgal politikaları nedeniyle İsrailli siyasetçileri uluslararası arenada tecrit edilme korkusu sardı. İsrail'in eski generallerinden gelen "Yahudi terörizmi İsrail'i ortadan kaldıracak" uyarısı, yerleşimci şiddetinin Tel Aviv siyasetinde yarattığı sarsıntının boyutunu gözler önüne serdi.