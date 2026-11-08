İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

The New York Times'ın haberine göre, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 67 milletvekilinin Eisenkot'u hükümeti kurmak için önermesi, Netanyahu'nun siyasi geleceğine yönelik baskıyı artırdı. Netanyahu'nun mevcut koalisyonunun desteği ise 46 sandalyeye kadar gerilemiş durumda.