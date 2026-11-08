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İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?
İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için siyasi çember daralıyor. Tel Aviv'de muhalefet cephesi iktidarı ele geçirmek üzere harekete geçerken, Meclis'in kontrolünden yeni koalisyon pazarlıklarına kadar Netanyahu dönemini sona erdirecek planın ayrıntıları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.11.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 08.11.2026 12:52