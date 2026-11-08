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İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için siyasi çember daralıyor. Tel Aviv'de muhalefet cephesi iktidarı ele geçirmek üzere harekete geçerken, Meclis'in kontrolünden yeni koalisyon pazarlıklarına kadar Netanyahu dönemini sona erdirecek planın ayrıntıları ortaya çıktı.

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Alperen CENGİZ
Giriş Tarihi: 08.11.2026 12:36 Güncelleme Tarihi: 08.11.2026 12:52
İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

İsrail'de seçim sonuçları Binyamin Netanyahu'nun iktidarını sona erdirebilecek yeni bir dönemin kapısını araladı.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

EİSENKOT YENİ HÜKÜMETİ KURMAYA HAZIRLANIYOR

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, kendisini destekleyen 67 milletvekilinin tavsiyesiyle hükümeti kurma görevini almaya hazırlanırken, Netanyahu karşıtı blok iktidarı ele geçirmek için harekete geçti.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Meclis yönetiminin değiştirilmesinden yeni koalisyon formüllerine kadar masadaki seçenekler, Netanyahu döneminin kapanmasının önünü açıyor.

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İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

The New York Times'ın haberine göre, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 67 milletvekilinin Eisenkot'u hükümeti kurmak için önermesi, Netanyahu'nun siyasi geleceğine yönelik baskıyı artırdı. Netanyahu'nun mevcut koalisyonunun desteği ise 46 sandalyeye kadar gerilemiş durumda.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Eisenkot ve müttefikleri, Meclis'teki dengeleri değiştirerek Netanyahu'nun siyasi gücünü kırmayı ve yeni hükümetin önünü açmayı hedefliyor.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

NETANYAHU'NUN MECLİS'TEKİ HAKİMİYETİ SONA ERECEK

Eisenkot'un ilk hamlelerinden biri, Meclis yönetimini Netanyahu'nun kontrolünden çıkarmak olacak.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Yeni milletvekillerinin salı günü yemin etmesinin ardından muhalefet, Netanyahu'ya yakın Meclis Başkanı Amir Ohana'nın yerine yeni bir isim getirmek için harekete geçecek.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Bu hamlenin başarılı olması halinde Netanyahu karşıtı blok, Meclis'in kritik komisyonlarında da söz sahibi olabilecek.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Böylece muhalefet yalnızca yeni hükümetin kurulmasını beklemekle kalmayacak, Netanyahu döneminde çıkarılan tartışmalı yasaları geri çevirmek için de harekete geçebilecek.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

67 MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİYLE YENİ İKTİDARIN KAPISI AÇILDI

Eisenkot'un en önemli avantajı, Netanyahu karşıtı partilerin Meclis'te oluşturduğu geniş destek.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Eisenkot'un merkezdeki Yashar Partisi 21, Naftali Bennett ve Yair Lapid'in merkez çizgideki Birlikte Partisi 12, Yair Golan'ın Demokratlar Partisi 8 ve Avigdor Liberman'ın Yisrael Beiteinu Partisi 7 sandalyeye sahip.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Böylece Netanyahu karşıtı blokun elinde 48 sandalye bulunuyor. Netanyahu'nun koalisyonunun 46 sandalyede kalması ise güç dengelerindeki değişimi gözler önüne seriyor.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

EİSENKOT'UN ÖNÜNDEKİ SEÇENEKLER

Eisenkot'un önündeki seçeneklerden biri, farklı siyasi çizgilerdeki partileri ortak bir hükümet çatısı altında buluşturmak.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Diğer seçenek ise bazı partilerin hükümete doğrudan katılmadan dışarıdan destek vermesiyle azınlık hükümeti kurmak.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

ARAP PARTİLERİNİN 19 SANDALYESİ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

İsrail seçimlerinde tarihi bir başarı elde ederek toplam 19 sandalye kazanan İsrail vatandaşı Filistinli Arapları temsil eden partiler, yeni hükümetin kurulmasında belirleyici konuma geldi.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Üç küçük Arap partisinin oluşturduğu Ortak Liste 11, Birleşik Arap Listesi (Raam) ise 8 milletvekiliyle Meclis'e girdi.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Ortak Liste, hükümete doğrudan katılmayı reddetse de dışarıdan destek vererek azınlık hükümetinin görev yapmasına imkan sağlayabilir. Raam lideri Mansur Abbas ise henüz hükümete katılma ihtimalini tamamen kapatmış değil.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Abbas'ın Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini açıklaması, Eisenkot cephesiyle uzlaşma ihtimalini gündeme getirdi.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Bu desteğin sağlanması halinde Netanyahu karşıtı blok, Meclis'te çoğunluğa ulaşarak yeni hükümetin önünü açabilecek.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

AŞIRI SAĞ VE ULTRA ORTODOKS CEPHEDE ÇATLAK

Netanyahu'nun iktidarını sona erdirebilecek bir diğer gelişme ise ultra Ortodoks partilerin tutumu oldu.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi'nin Netanyahu'yu başbakanlık için önermeyi reddetmesi, iktidardaki aşırı sağ koalisyonun desteğini zayıflattı. Söz konusu partinin yeni hükümet formüllerinde nasıl bir tutum alacağı ise kritik önem taşıyor.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Ultra Ortodoks partilerin toplam 13 sandalyesi bulunuyor. Bu partilerin Eisenkot liderliğindeki yeni hükümete destek vermesi halinde Netanyahu karşıtı blokun çoğunluğu sağlaması mümkün hale gelebilir.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Üstelik İsrail ordusunun personel ihtiyacı nedeniyle ultra Ortodoks gençlerin askere alınması meselesi de yeni pazarlıkların merkezinde yer alıyor.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Eisenkot ve muhalefet ortakları, askerlik yükümlülüğünün toplumun bütün kesimlerine yayılmasını savunuyor.

İsrail’de yeni hükümet böyle kurulacak: İşte Netanyahu’nun sonunu getirecek plan! Perde arkasında hangi kritik pazarlıklar yapılıyor?

Liberman'ın askerlik yasası konusunda uzlaşmaya açık mesaj vermesi, yeni hükümet arayışında önemli bir esneklik işareti olarak değerlendiriliyor.