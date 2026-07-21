Trend Galeri Trend Dünya İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

Uluslararası haber ajansı AP'nin yayımladığı uydu görüntüleri, işgalci İsrail'in Gazze'yi kalıcı biçimde bölmeye yönelik dev bariyer inşasını gözler önüne serdi. 23 kilometreyi aşan toprak set, geçici ateşkes hattını fiili sınıra dönüştürürken yıkılan Filistin kentlerinin yerini askeri üsler ve yeni güvenlik hatları alıyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:44 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 12:49
İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

Associated Press'in (AP) uydu görüntülerine dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgal altında tuttuğu bölgeyi geri kalan topraklardan ayıracak devasa bir toprak bariyer inşa ediyor.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

GAZZE'NİN ORTASINDA DEV BARİYER

Son aylarda hız kazanan çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 23 kilometreden fazla uzunlukta toprak set oluşturuldu.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

Yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda ve 11 kilometre genişliğindeki Gazze Şeridi'nin yarısından fazlasını bölen bu dev toprak bariyeri, İsrail'in işgal ettiği bölgeler ile Filistinlilerin sıkıştırıldığı alanları birbirinden ayıran fiili bir sınır haline geliyor. İnşa edilen bariyer, İsrail ordusunun yıktığı Filistin yerleşimlerinin içinden geçiyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

GEÇİCİ OLMASI GEREKEN "SARI HAT" KALICI SINIRA DÖNÜŞÜYOR

AP'nin aktardığına göre İsrail ordusu, uydu görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "sarı hat" boyunca fiziksel bir bariyer inşa ettiğini doğruladı.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

Ateşkes anlaşmasında bu hattın, İsrail'in daha kapsamlı geri çekilmesine kadar geçici bir ayrım çizgisi olması öngörülüyordu.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

Ancak hukuk tanımaz İsrail'in bu hattı kalıcı hale getirmeye çalıştığı değerlendirmeleri güç kazandı.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

İsrail ordusu, bariyerin yanı sıra bölgede istihbarat sistemleri ve teknolojik ekipmanlarla desteklenen bir "güvenlik bölgesi" oluşturulduğunu da kabul etti.

Bariyerin toplamda ne kadar uzatılacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

İNŞAAT BÜYÜK HIZLA İLERLİYOR

AP'nin incelediği Planet Labs PBC uydu görüntülerine göre bariyer çalışmaları son haftalarda dikkat çekici biçimde hızlandı.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

Temmuz ayının ilk yarısında Gazze'nin güneyindeki toprak setlerden biri yalnızca iki hafta içinde 500 metreden yaklaşık 2,4 kilometreye çıkarıldı.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

Böylece İsrail'in işgal altında tuttuğu yıkılmış Refah kenti ile binlerce Filistinlinin çadırlarda yaşadığı Muvasi bölgesi birbirinden ayrılmaya başlandı.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

Çalışmalar aynı hızla sürerse bu bölümün, güneyde Han Yunus'tan Gazze kentinin yakınına kadar yaklaşık 17 kilometre boyunca kesintisiz uzanan en büyük bariyer hattıyla birleşeceği belirtiliyor.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

Söz konusu ana hattaki çalışmalar şubat ayında başladı.

Uydu görüntülerine göre inşaat güneye doğru genişlemeyi sürdürüyor.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

21 Haziran ile 7 Temmuz arasında bariyere 1 kilometreden fazla yeni bölüm eklendi.

Yeni kesim, Han Yunus yakınlarındaki Beni Süheyla kasabasının yıkıntıları üzerine kurulan İsrail askeri üssünün çevresinden geçiyor.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

Gazze'nin en kuzeyindeki Beyt Lahiya çevresinde ise birbirine bağlı olmayan çok sayıda ayrı toprak set inşa edildiği görülüyor.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

AP, bariyerlerin yüksekliğinin kesin olarak belirlenemediğini, bazı bölümlerin ise ateşkes anlaşmasında öngörülen "sarı hat"ın dışına taştığını aktardı.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

GAZZE'NİN YARISI YIKILDI, NÜFUS DAR BİR ALANA SIKIŞTIRILDI

AP'nin değerlendirmesine göre İsrail, işgal altında tuttuğu Gazze'nin yaklaşık yarısını büyük ölçüde yıktı ve nüfustan arındırdı.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

Bugün Gazze nüfusunun büyük bölümü, sarı hattın batısındaki dar kıyı şeridinde, kötü koşullardaki çadır kamplarında yaşam mücadelesi veriyor ve insani yardımlara bağımlı durumda bulunuyor.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

Buna karşılık hattın doğusunda kalan bölgelerde İsrail ordusunun buldozerler ve patlayıcılarla binaların büyük kısmını tamamen yok ettiği uydu görüntülerine yansıdı. Bir zamanlar 250 binden fazla kişinin yaşadığı Refah ile çok sayıda Filistin yerleşimi neredeyse haritadan silindi.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

İsrail ordusu yıkılan kentlerin üzerine yeni yol ağları kurarken çok sayıda askeri üs de inşa etti. Tarım arazilerinin de büyük ölçüde tahrip edildiği görüldü.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

SİYONİST ORDU SARI HATTI GEÇEN HERKESİ KATLEDİYOR

AP'nin haberine göre ateşkes anlaşmasında "sarı hat"ın tam olarak nereden geçtiği hiçbir zaman açık biçimde tanımlanmadı. İsrailli ya da ABD'li yetkililer de hattın koordinatlarını net olarak açıklamadı. Sahadaki işaretlemelerin de tutarsız olduğu belirtildi.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

İsrail ordusu, hattı daha belirgin hale getirmek için çalışmalar yürüttüğünü ve bunun "gerilimi azaltmayı ve sivillerin zarar görmesini önlemeyi" amaçladığını öne sürdü. Ancak İsrail askerlerinin hatta yaklaşan çok sayıda Filistinliyi öldürdüğü ifade edildi.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

İsrail, ateş açılan kişilerin askerlerine tehdit oluşturan Filistinliler olduğunu savunsa da yaşamını yitirenler arasında çocuklar ile hattın yerini bilmediği değerlendirilen siviller bulunuyor.

İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

AP'nin görüştüğü bazı İsrail askerleri kime ateş ettiklerini bilmediklerini ve sınırı geçen herkesi vurma emri aldıklarını söyledi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İSRAİL #GAZZE #FİLİSTİN