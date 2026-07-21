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İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!
İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!
Uluslararası haber ajansı AP'nin yayımladığı uydu görüntüleri, işgalci İsrail'in Gazze'yi kalıcı biçimde bölmeye yönelik dev bariyer inşasını gözler önüne serdi. 23 kilometreyi aşan toprak set, geçici ateşkes hattını fiili sınıra dönüştürürken yıkılan Filistin kentlerinin yerini askeri üsler ve yeni güvenlik hatları alıyor.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:44
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 12:49