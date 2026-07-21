İsrail’in ‘Berlin Duvarı’ planı deşifre oldu: 23 kilometrelik hat uydu görüntülerine yansıdı! Dev bariyerle Gazze bölünüyor!

SİYONİST ORDU SARI HATTI GEÇEN HERKESİ KATLEDİYOR

AP'nin haberine göre ateşkes anlaşmasında "sarı hat"ın tam olarak nereden geçtiği hiçbir zaman açık biçimde tanımlanmadı. İsrailli ya da ABD'li yetkililer de hattın koordinatlarını net olarak açıklamadı. Sahadaki işaretlemelerin de tutarsız olduğu belirtildi.