İstanbul Havalimanı ‘Platin’ ödülle zirvede: Küresel havacılığın kalbi Türkiye’de atıyor! Başarılarıyla rakiplerini geride bıraktı

Yıl boyunca süren yoğunluk, hava sahası krizleri ve operasyonel baskıya rağmen istikrarını koruyan İstanbul Havalimanı, performans, kapasite ve kriz yönetiminde gösterdiği başarıyla küresel havacılığın en prestijli ödülünü kazandı. Bu alandaki üstünlüğüyle rakiplerinin önüne geçti.

Giriş Tarihi: 18.03.2026 11:21
Küresel havacılıkta artan operasyonel zorluklara rağmen İstanbul Havalimanı, 2025 yılında gösterdiği performansla dünyanın en prestijli ödüllerinden birine uzandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA "PLATİN" DAMGASI

Dünyanın önde gelen Havacılık analitiği şirketi Cirium tarafından yayımlanan "On-Time Performance Review 2025" raporunda İstanbul Havalimanı, "Platinum Winner" seçildi.

Bu ödül, yalnızca dakiklik oranını değil; operasyonel istikrar, kriz yönetimi, kapasite kullanımı ve yıl boyunca sürdürülebilir performansı kapsayan en üst düzey değerlendirme olarak öne çıkıyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NIN BAŞARILARI DİKKAT ÇEKTİ

Dünyanın en yoğun ve en bağlantılı havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı, yıllık 84 milyondan fazla yolcuya ve 330 farklı destinasyona hizmet veriyor. Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kesişim noktasında yer alan İstanbul Havalimanı, küresel hava trafiğinin kritik merkezlerinden biri konumunda.

Rapora göre bu ölçekteki bir havalimanında yaşanacak küçük bir aksama bile birden fazla kıta ve zaman dilimine yayılabilecek zincirleme gecikmelere yol açabiliyor. Ancak İstanbul Havalimanı, 2025 yılı boyunca bu karmaşıklığı başarıyla yöneterek dikkat çekti.

Cirium değerlendirmesinde, havalimanının performansı şu sözlerle özetlendi: "Ölçek ve karmaşıklık, istikrar ve kontrolle bir arada yürütülebilir."

OPERASYONEL GÜÇ: ÜÇLÜ BAĞIMSIZ PİST SİSTEMİ

İstanbul Havalimanı'nın başarısında öne çıkan en kritik adımlardan biri, Nisan 2025'te devreye alınan üçlü bağımsız pist operasyonu oldu.

Bu sistemle birlikte Saatlik uçuş kapasitesi 120'den 148'e yükseldi, trafik akışı daha verimli hale getirildi ve gecikmelere karşı çok daha hızlı toparlanma kabiliyeti sağlandı.

Bu altyapı hamlesi, havalimanının yalnızca yoğunluğu kaldırmasını değil, aynı zamanda istikrarlı bir operasyon standardı yakalamasını mümkün kıldı.

ÖDÜLÜN NEDENİ DAHA BÜYÜK

Cirium'un verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın zamanında kalkış/iniş oranı (OTP) %80,72 olarak ölçüldü.

Ancak bu başarı "Platin" ödülünü getiren tek unsur değil.

Değerlendirme kriterleri arasında uçuş programına sadakat, günlük operasyonel kontrol, aksaklık sonrası toparlanma performansı ve yıl geneline yayılan istikrar gibi faktörler de yer aldı.

Böylelikle İstanbul Havalimanı, sadece "en dakik" değil, "en iyi yönetilen ve en dengeli performans gösteren" havalimanı olarak öne çıktı.

KÜRESEL HAVACILIKTA REFERANS NOKTASI

Artan jeopolitik riskler, hava sahası kısıtlamaları ve yoğun trafik baskısına rağmen İstanbul Havalimanı'nın elde ettiği bu başarı, onu küresel havacılıkta referans bir havalimanı haline getiriyor.