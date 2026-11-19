BAŞKASININ KONUŞMALARINI SIZDIRDI

Bazı çalışanlar, kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan çocuk bakımı talepleri, kariyer tavsiyeleri ve mobilya alışverişleri hakkında da beklenmedik mesajlar aldıklarını bildirdi.

Bir çalışan, sehpa teslimatıyla ilgili bir mesaj üzerine Muse'a neyi kastettiğini sorduğunda, yapay zeka başka bir kişiye ait olabilecek bir konuşmanın bağlamını yanlışlıkla aktardığını kabul etti. Çalışan bunu olası bir hesaplar arası veri sızıntısı olarak değerlendirdi.