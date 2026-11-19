Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Meta'nın yapay zeka hamlesi, kullanıcıların gizliliğini korumak yerine kişisel verilerini tehlikeye atan bir güvenlik kabusuna dönüştü. Şirketin yeni yapay zeka ajanı Muse'un şifreli mesajlara erişebildiği, finansal bilgileri görüntüleyebildiği ve kullanıcıların bilgisi dışında beklenmedik işlemler gerçekleştirebildiği ortaya çıktı. Milyarlarca insanın verilerini elinde tutan teknoloji devi, yapay zeka çağında en temel güvenlik ve mahremiyet güvencesini bile sağlayamamakla karşı karşıya.