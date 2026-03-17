Netanyahu öldü mü, hayatta mı? Yapay zeka şüphelerini artıran detaylar, sosyal medya bunu konuşuyor!

Uzmanlara göre bu durum yapay zeka ile üretilen videolarda sık rastlanan "zamansal tutarsızlık" olarak bilinen teknik bir hataya işaret edebiliyor. Yapay zeka tabanlı video üretim sistemleri görüntüyü kesintisiz bir akış olarak değil, saniyede 24 ila 30 ayrı kare üreterek oluşturuyor. Her kare ayrı ayrı üretildiği için küçük nesneler, özellikle yüzük, gözlük ya da düğme gibi detaylar bir karede görünürken bir sonraki karede model tarafından yeniden oluşturulmayabiliyor.