Trend Galeri Trend Dünya Netanyahu öldü mü, hayatta mı? Yapay zeka şüphelerini artıran detaylar, sosyal medya bunu konuşuyor!

Netanyahu öldü mü, hayatta mı? Yapay zeka şüphelerini artıran detaylar, sosyal medya bunu konuşuyor!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sosyal medyada yayılan "öldü" iddiaları gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaşıyor mu, öldürüldü mü, görüntüler yapay zeka ürünü mü? Netanyahu'ya ne oldu? Paylaştığı son videoda dikkat çeken detay...

AJANSLAR
SABAH İNTERNET
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 17.03.2026 10:38 Güncelleme Tarihi: 17.03.2026 11:31
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sosyal medyada yayılan "öldü" iddiaları son günlerde yeniden gündeme bomba gibi düştü. Netanyahu'nun paylaştığı ve sosyal medyada viral olan bazı videolar, Netanyahu'nun gerçekten hayatta olup olmadığına dair tartışmaları beraberinde getirdi.

YAPAY ZEKA İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Tartışmalara neden olan bir görüntüde Netanyahu'nun bir kafede çekildiği iddia edilen bir video yer aldı. Ancak video kısa sürede gündem oldu. Görüntüdeki kahvenin azalmaması, ışık yansımalarının doğal görünmemesi, arka plandaki insanların hareketlerinin uyumsuz olması, jest ve mimiklerindeki küçük tutarsızlıklar, videonun yapay zeka ile üretilmiş olabileceği tartışmalarını beraberinde getirdi.

Uzmanlar, bu tür detayların yapay zeka üretimi videolarda sıkça görülen hatalar arasında yer aldığını belirtiyor.

INSTAGRAM HİKAYELERİ DETAYI

Öte yandan İngiltere merkezli The Independent gazetesine göre, videonun Kudüs'teki Sataf adlı kafede çekildiği doğrulandı ve kafenin Instagram hikayeleri incelenerek Netanyahu'nun pazar öğleden sonra kafeye geldiği tespit edildi.

Yaklaşık iki saat sonra Netanyahu, aynı görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarında da paylaştı ve bu paylaşımlar kafenin gönderilerindeki zaman çizelgesiyle eşleşti.

Haberde videonun yapay zekâ tarafından üretildiğine dair hiçbir kanıtın olmadığı ileri sürüldü.

YÜZÜK DETAYI ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Tartışmaların odağında Netanyahu'nun resmi hesabından yeni bir video paylaşıldı. Görüntülerde Netanyahu'nun kalabalık bir ortamda insanlarla sohbet ettiği görülüyordu. Ancak bu video da yeni şüpheleri beraberinde getirdi.

Tartışmalara sebep olan detay Netanyahu'nun parmağındaki yüzük oldu. Videonun bir kesitinde yüzük net görünürken, daha sonra Netanyahu'nun elini sandalyeye temas ettirmesiyle yüzüğün tamamen ortadan kaybolduğu göründü.

Uzmanlara göre bu durum yapay zeka ile üretilen videolarda sık rastlanan "zamansal tutarsızlık" olarak bilinen teknik bir hataya işaret edebiliyor. Yapay zeka tabanlı video üretim sistemleri görüntüyü kesintisiz bir akış olarak değil, saniyede 24 ila 30 ayrı kare üreterek oluşturuyor. Her kare ayrı ayrı üretildiği için küçük nesneler, özellikle yüzük, gözlük ya da düğme gibi detaylar bir karede görünürken bir sonraki karede model tarafından yeniden oluşturulmayabiliyor.

DAHA ÖNCE DE BENZER İDDİALAR GÜNDEME GELMİŞTİ

Netanyahu hakkında daha önce de benzer tartışmalar yaşanmış, bir konuşmasında elinin altı parmaklı göründüğü iddia edilmişti. Yapay zeka üretimi içeriklerde özellikle el ve parmak anatomisinde hatalar sıkça görülüyor.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta Tahran'ı vurmasıyla başlayan İran Savaşı karşılıklı saldırılarla devam ediyor.

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da öldüğü iddia edildi.

"BUNLAR YALAN HABER, BAŞBAKAN İYİ DURUMDA"

Netanyahu'nun 13 Mart'ta katıldığı çevrimiçi bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı sirenlerinin duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların yayılması, iddialara dayanak gösterildi.

Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medyada git gide yayılan "Netanyahu öldürüldü" iddialarıyla ilgili AA'nın sorusuna yanıt verdi. Başkanlık Ofisi'nden verilen yanıtta "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesi kullanıldı.