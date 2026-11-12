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New York’taki facianın perde arkası araştırılıyor: 96 yıllık yapı nasıl yerle bir oldu? Can kaybı 8’e yükseldi

ABD'nin New York kentinde üç katlı bir binanın kazı yapılan inşaat alanına çökmesi faciaya yol açtı. Enkaz altında kalan 8 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. 96 yıllık binanın neden çöktüğü araştırılırken gözler bitişikteki kazı çalışmalarına çevrildi.

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AA
Giriş Tarihi: 12.11.2026 16:35
New York’taki facianın perde arkası araştırılıyor: 96 yıllık yapı nasıl yerle bir oldu? Can kaybı 8’e yükseldi

ABD'de New York İtfaiye Teşkilatı (FDNY) yetkilileri, Brooklyn bölgesinde bir binanın kısmen çöktüğü ihbarı üzerine olay yerine intikal ettiklerini ve enkaz altında kalanlar olduğu bilgisini paylaştı.

New York’taki facianın perde arkası araştırılıyor: 96 yıllık yapı nasıl yerle bir oldu? Can kaybı 8’e yükseldi

FDNY yetkilileri, çöken binanın Brooklyn'in kent merkezindeki Newkirk ile Flatbush caddeleri arasındaki bir blokta bulunduğunu belirtti.

New York’taki facianın perde arkası araştırılıyor: 96 yıllık yapı nasıl yerle bir oldu? Can kaybı 8’e yükseldi

FACİADA 8 KİŞİ CAN VERDİ

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin gece boyunca zorlu ve tehlikeli şartlar altında enkazda çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

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New York’taki facianın perde arkası araştırılıyor: 96 yıllık yapı nasıl yerle bir oldu? Can kaybı 8’e yükseldi

Mamdani, "8 New Yorklunun hayatını kaybetmiş olması ve aralarında 3 itfaiyecinin de bulunduğu en az 17 kişinin yaralanmış olması beni derinden üzüyor." ifadesini kullandı.

New York’taki facianın perde arkası araştırılıyor: 96 yıllık yapı nasıl yerle bir oldu? Can kaybı 8’e yükseldi

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Mamdani, vatandaşlara olay yerinden uzak durulması çağrısı yaptı.

New York’taki facianın perde arkası araştırılıyor: 96 yıllık yapı nasıl yerle bir oldu? Can kaybı 8’e yükseldi

KAZI ÇALIŞMALARI SIRASINDA ÇÖKTÜ

Çöküşün nedeni henüz araştırılırken, New York Şehri Binalar Komiseri Ahmed Tigani, binanın yıkıldığı sırada bitişikteki boş arsada yeni bir bina inşa etmek amacıyla işçilerin kazı çalışması yürüttüğünü belirtti.

New York’taki facianın perde arkası araştırılıyor: 96 yıllık yapı nasıl yerle bir oldu? Can kaybı 8’e yükseldi

ENKAZDAN KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Yetkililer, 250'yi aşkın itfaiye ve acil durum çalışanının görevlendirildiği kurtarma çalışmalarının uzun sürebileceğini ve olayın soruşturulduğunu ifade etti.

New York’taki facianın perde arkası araştırılıyor: 96 yıllık yapı nasıl yerle bir oldu? Can kaybı 8’e yükseldi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinde bir binanın kısmen çöktüğü ve büyük bir enkaz oluşturduğu görüldü.

New York’taki facianın perde arkası araştırılıyor: 96 yıllık yapı nasıl yerle bir oldu? Can kaybı 8’e yükseldi

Birçok itfaiyecinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı, bir vincin ise enkazı kaldırmaya çalıştığı anlar video kaydında yer aldı.

New York’taki facianın perde arkası araştırılıyor: 96 yıllık yapı nasıl yerle bir oldu? Can kaybı 8’e yükseldi

1930 YILINDA İNŞA EDİLMİŞTİ

Çöken bina 1930 yılında inşa edilen üç katlı, dört konut dairesi ve bir ticari işletmeden oluşan asansörsüz bir yapıydı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#NEW YORK #ABD #ZOHRAN MAMDANİ