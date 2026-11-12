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New York’taki facianın perde arkası araştırılıyor: 96 yıllık yapı nasıl yerle bir oldu? Can kaybı 8’e yükseldi
New York’taki facianın perde arkası araştırılıyor: 96 yıllık yapı nasıl yerle bir oldu? Can kaybı 8’e yükseldi
ABD'nin New York kentinde üç katlı bir binanın kazı yapılan inşaat alanına çökmesi faciaya yol açtı. Enkaz altında kalan 8 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı. 96 yıllık binanın neden çöktüğü araştırılırken gözler bitişikteki kazı çalışmalarına çevrildi.
Giriş Tarihi: 12.11.2026 16:35