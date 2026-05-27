Ölümcül sıcaklar Avrupa’yı esir aldı: Mayıs ayında termometreler patladı! Peş peşe yaşanan can kayıpları Fransa’yı sarstı

Fransa'da mayıs ayında görülmemiş sıcaklıklar hayatı felç etti. Sahiller ve göller serinlemek isteyenlerle dolup taşarken boğulma vakaları ve sıcak çarpması nedeniyle peş peşe ölüm haberleri geldi. Paris'te spor etkinlikleri faciaya dönüşürken, Avrupa genelinde alarm seviyeleri yükseltildi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.05.2026 10:39
Fransa'da sıcaklıklar cumartesi gününden bu yana mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

AŞIRI SICAKLAR 7 KİŞİNİN CANINI ALDI

Ülke genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle birçok kişi serinlemek için sahillere yönelirken, çok sayıda boğulma vakası ve sağlık sorunu da yaşandı.

Fransız Enerji'den Sorumlu Bakan Yardımcısı Maud Bregeon, 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bregeon, hayatını kaybedenlerin beşinin göl, nehir veya sahillerde boğulma sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Başkent Paris'te pazar günü düzenlenen 10 kilometrelik bir koşu sırasında da 2 kişi ölürken, 10 kişinin kritik durumda hastaneye kaldırıldı.

TURUNCU ALARM VERİLDİ

Fransa hükümeti, spor etkinlikleri sırasında insanların korunması için yerel yönetimlere önlem alma talimatı verdi.

Ülkenin büyük bölümünde hava durumu kurumu Meteo France tarafından turuncu alarm verildi.

Meteoroloji, salı öğleden sonra sıcaklıkların 36 dereceye kadar çıkabileceğini bildirdi.

AVRUPA KAVRULUYOR

Ülkede dün, kayıtlara geçen en sıcak mayıs günü yaşanırken, Avrupa'nın büyük bölümünde sağlık uyarıları ile açık alanda çalışma kısıtlamaları getirildiği öğrenildi.

Başbakan Sebastien Lecornu'nun hükümetin hazırlıklarını gözden geçirmek üzere ilgili bakanlarla perşembe günü bir toplantı yapacağı bildirildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
