Trend Galeri Trend Dünya Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Polonya'yı sarsan kanlı saldırının bilançosu ağır, perde arkası ise giderek karanlıklaşıyor! 6 kişinin ölümüne, 16 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın evinde 3 ceset daha bulundu. 25 yaşındaki şüphelinin geçmişine ilişkin hangi karanlık ayrıntılar ortaya çıktı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Alperen CENGİZ
Giriş Tarihi: 08.11.2026 10:30
Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Polonya'nın en büyük ikinci kenti Krakow'da, aşırı sağ bağlantıları olduğu değerlendirilen 25 yaşındaki bir saldırganın rastgele ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Polis ekipleriyle çatışmaya giren saldırgan, olayın başlamasından yaklaşık 3 dakika sonra vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırganın evinde yapılan aramada ise 3 kişinin cansız bedeni bulundu. İşte Krakow'daki kanlı saldırıya ilişkin şu ana kadar bilinenler…

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

TARİHİ MEYDANDA ARACINDAN RASTGELE ATEŞ AÇTI

BBC'nin haberine göre saldırı, yerel saatle 15.00'ten kısa süre önce Krakow'un turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Ana Pazar Meydanı'nda (Main Market Square) meydana geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Polis açıklamasına göre saldırgan, aracıyla meydana girdikten sonra otomobilinden çevredeki insanlara rastgele ateş açmaya başladı.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla insanların panik halinde kaçıştığı görüldü.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Saldırganın ateş açtığı tramvaylardan birinin camları kırılırken, araçta bulunan yolculardan yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda silahlı polis ekibi sevk edildi.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Güvenlik güçleriyle saldırgan arasında çatışma çıktı. Polis ekipleri, saldırının başlamasından yaklaşık 3 dakika sonra 25 yaşındaki şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. Yetkililer, hızlı müdahalenin daha büyük bir katliamın önüne geçtiğini belirtti.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

BBC Verify tarafından doğrulanan görüntülerde, yerde yatan şüpheliye yaklaşan bir polis memurunun art arda ateş açtığı, ardından kendisinin de yaralanarak yere düştüğü görüldü.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

SALDIRIDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polonyalı yetkililer, saldırıda 4 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Ölenler arasında bir İngiliz vatandaşı da bulunuyor. Hayatını kaybedenlerden 3'ünün Polonya vatandaşı olduğu, 2 kişinin kimliğinin ise henüz belirlenemediği bildirildi.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Saldırıda yaralananlar arasında 2 polis memuru ve saldırganın da bulunduğu toplam 16 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralı yabancı uyrukluların Avusturya, İngiltere, Almanya, Portekiz ve Rusya vatandaşı olduğu açıklandı.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Polonya hükümetinden bir yetkili, saldırganı yakalamaya çalışırken 3 kurşunla vurulan polis memurlarından birinin durumunun kritik olduğunu ve ameliyata alındığını açıkladı.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

SALDIRGANIN EVİNDE 3 CESET BULUNDU

Polis, saldırganın 25 yaşında Polonya vatandaşı olduğunu ancak kimliğinin henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını bildirdi.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Askeri tarzda kıyafetler giydiği ve askeri sınıf bir silah kullandığı belirtilen şüphelinin asker olmadığı vurgulandı. Polis sözcüsü, saldırganın aracında çok sayıda silah ve mühimmat bulunduğunu açıkladı.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Polonya basınında yer alan haberlerde, şüphelinin ateşli silah ruhsatına sahip olduğu ve silahları ailesinin evinden temin etmiş olabileceği öne sürüldü.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Öte yandan saldırının ardından şüphelinin Ostrowiec Swiętokrzyski kentindeki evinde arama yapıldı.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Krakow'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki kentte gerçekleştirilen operasyonda, 2 kadın ve 1 erkeğin cansız bedeni bulundu. Arama çalışmalarına terörle mücadele ekipleri de katıldı.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

AŞIRI SAĞ İDEOLOJİLERDEN ETKİLENDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Polonya hükümetinden bir bakan, ilk soruşturma bulgularının saldırganın aşırı sağ ideolojilerden etkilendiğine işaret ettiğini açıkladı.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Şüpheliyi "ırkçı" olarak nitelendiren bakan, saldırının arkasındaki motivasyona ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Yetkililer, saldırganın bağlantılarının ve saldırının nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

GÖRGÜ TANIKLARI DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Avrupa'nın en büyük Orta Çağ meydanlarından biri olan Krakow Ana Pazar Meydanı'nda yaşanan saldırı, bölgedeki turistler ve kent sakinleri arasında büyük paniğe neden oldu.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Saldırı sırasında meydanda bulunan İngiliz vatandaşı Jonathan Balshaw, Polonyalı kız arkadaşı Dominika ile birlikte Meryem Ana Bazilikası'nın yakınında olduklarını söyledi.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

Balshaw, silah seslerinin duyulması üzerine kilisenin yanından kaçarak içeri girdiklerini ve birkaç kişiyle birlikte silah sesleri kesilene kadar saklandıklarını anlattı.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

20'den fazla el silah sesi duyduğunu belirten Balshaw, farklı silahlardan ateş edildiği izlenimine kapıldığını ifade etti.

Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!

İngiltere'nin Newcastle kentinden gelen Caitlin Shasby ise arkadaşı Jon ile birlikte Krakow'da hafta sonu tatili yaptıklarını söyledi.