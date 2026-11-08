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Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!
Polonya’daki kanlı saldırıda dehşete düşüren detaylar: Saldırganın karanlık dünyasına dair ilk bulgular ortaya çıktı!
Polonya'yı sarsan kanlı saldırının bilançosu ağır, perde arkası ise giderek karanlıklaşıyor! 6 kişinin ölümüne, 16 kişinin yaralanmasına neden olan saldırganın evinde 3 ceset daha bulundu. 25 yaşındaki şüphelinin geçmişine ilişkin hangi karanlık ayrıntılar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.11.2026 10:30