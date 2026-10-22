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Savunmada “Bedir” imzası! Dengeleri değiştirecek stratejik ortaklık: Kritik mutabakat neyi amaçlıyor?

Türkiye, savunma sanayi alanında dost ve kardeş ülkelerle iş birliğini geliştirecek kritik bir adım daha attı. Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında savunma sanayii alanında iş birliğini geliştirmek için "Bedir" Mutabakat Zaptı İmzalandı. İmza dün Katar'ın başkenti Doha'da 4 ülke Milli Savunma Bakanları tarafından atıldı. Mutabakat zaptı, Türkiye'nin savunma sanayii alanında geliştirdiği çok taraflı iş birliği yaklaşımının somut örneklerinden biri oldu. Anlaşma büyük bir askerî ve ekonomik önem taşıyor.

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BETÜL USTA
Giriş Tarihi: 22.10.2026 08:04 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 08:05
Savunmada Bedir imzası! Dengeleri değiştirecek stratejik ortaklık: Kritik mutabakat neyi amaçlıyor?

Ortak iş birliğini güçlendirme ve stratejik ortaklıklar geliştirme kararlılığını yansıtan bir adım olarak, Katar'ın başkenti Doha'da dün, Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan Savunma Bakanlıkları arasında çok taraflı "Bedir" (Badr) Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat; askerî üretim alanında iş birliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askerî kabiliyetlerini güçlendirmeyi, ayrıca teknik askerî eğitim, araştırma ve geliştirme konularında iş birliğini desteklemeyi amaçlıyor. Bu girişim, modern savunma sistemlerinin gelişimiyle uyumlu çözüm ve sanayi kollarının oluşturulmasına katkı sağlayacak.

Savunmada Bedir imzası! Dengeleri değiştirecek stratejik ortaklık: Kritik mutabakat neyi amaçlıyor?

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ RUHU

Mutabakat, imzacısı olan ülkeler için kayda değer bir ekonomik öneme sahip. Her bir ülkenin askerî üretim alanındaki kabiliyetlerinden yararlanılarak iş birliği ve entegrasyon sağlanacak, savunma sanayisi kapasiteleri geliştirilecek ve böylece müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçları karşılanabilecek. Ayrıca bu mutabakat; katılımcı ülkeler arasındaki askerî iş birliği ufkunu genişletmeye, savunma sanayisi sektöründeki ilişkilerini geliştirmeye ve güvenlik ile istikrarı destekleyip ortak hedeflere ulaşılmasını sağlayacak şekilde çok taraflı iş birliğini güçlendirmeye katkıda bulunacak.

Savunmada Bedir imzası! Dengeleri değiştirecek stratejik ortaklık: Kritik mutabakat neyi amaçlıyor?

İSMİ NEDEN BEDİR?

Mutabakata dört ülkenin birbirini tamamlamasından hareketle, dolunay anlamına gelen "Bedir" ismi verildi. Anlaşma büyük bir askerî ve ekonomik önem taşıyor.

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Savunmada Bedir imzası! Dengeleri değiştirecek stratejik ortaklık: Kritik mutabakat neyi amaçlıyor?

İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRACAK

Mutabakat zaptı, Türkiye'nin Katar, Pakistan ve Endonezya ile halihazırda yürütülen savunma sanayi işbirliklerini daha da artırmaya katkı sunacak. Katar Silahlı Kuvvetleri envanterinde Bayraktar TB2 SİHA'lar, zırhlı araçlar, hücumbotlar yer alıyor. Pakistan ile ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen PN MİLGEM (Babur Sınıfı) Korvet Projesi kapsamında dört geminin ilk ikisi İstanbul'da, diğer ikisi ise Karaçi Tersanesi'nde inşa edildi. Endonezya ile yürütülen KAPLAN MT Orta Sınıf Tank Geliştirme Projesi hayata geçirildi.

Savunmada Bedir imzası! Dengeleri değiştirecek stratejik ortaklık: Kritik mutabakat neyi amaçlıyor?

İKİ KADEMELİ KARAR MEKANİZMASI

Mutabakat Zaptı kapsamında projelerin belirlenmesinden uygulanmasına kadar olan süreç iki kurul üzerinden işleyecek:
Yürütme Kurulu, 4 ülke arasında yürütülecek ortak projeleri belirleyecek, Stratejik Kurul ise belirlenen projeleri takvime oturtacak ve onaylayacak.
Bu yapıyla kimin neyi belirleyeceği, kimin onay vereceği ve takvimin nasıl işleyeceği baştan tanımlanarak; projeden sahaya giden yol çizildi.
Bedir Mutabakat Zaptı'nın tarafları arasında uygulamaya geçebilecek savunma ve havacılık projeleri için en optimum zemin hazırlandı. Yakın gelecekte somut çıktılarının da kamuoyuna yansıması bekleniyor.

Savunmada Bedir imzası! Dengeleri değiştirecek stratejik ortaklık: Kritik mutabakat neyi amaçlıyor?

NEYİ AMAÇLIYOR?

1- Askerî üretim alanında iş birliğini teşvik etmek

2- Ülkelerin askerî kabiliyetlerini güçlendirmek

3- Teknik askerî eğitim, araştırma ve geliştirme konularında iş birliğini desteklemek

4- Modern savunma sistemlerinin gelişi

Savunmada Bedir imzası! Dengeleri değiştirecek stratejik ortaklık: Kritik mutabakat neyi amaçlıyor?

BARIŞ VE HUZURA KATKI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bedir Mutabakat Zaptı"na ilişkin şu açıklamada bulundu:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, savunma ve güvenlik alanındaki iş birliklerini güçlendirerek bölgemizin barışına, huzuruna ve istikrarına katkı sunmaya devam ediyor. Katar'ın başkenti Doha'da Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında imzalanan "Bedir" Mutabakat Zaptı, dost ve kardeş ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi açısından önemli bir adım oldu. Askerî üretimde iş birliğinin teşvik edilmesini, dört ülkenin askerî kabiliyetlerinin geliştirilmesini, teknik askerî eğitim ve araştırma-geliştirme (AR-GE) alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini amaçlayan bu mutabakatın, savunma alanındaki dayanışmamızı daha da güçlendireceğine inanıyorum.

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