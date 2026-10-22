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Savunmada “Bedir” imzası! Dengeleri değiştirecek stratejik ortaklık: Kritik mutabakat neyi amaçlıyor?
Savunmada “Bedir” imzası! Dengeleri değiştirecek stratejik ortaklık: Kritik mutabakat neyi amaçlıyor?
Türkiye, savunma sanayi alanında dost ve kardeş ülkelerle iş birliğini geliştirecek kritik bir adım daha attı. Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında savunma sanayii alanında iş birliğini geliştirmek için "Bedir" Mutabakat Zaptı İmzalandı. İmza dün Katar'ın başkenti Doha'da 4 ülke Milli Savunma Bakanları tarafından atıldı. Mutabakat zaptı, Türkiye'nin savunma sanayii alanında geliştirdiği çok taraflı iş birliği yaklaşımının somut örneklerinden biri oldu. Anlaşma büyük bir askerî ve ekonomik önem taşıyor.
Giriş Tarihi: 22.10.2026 08:04
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 08:05