Savunmada “Bedir” imzası! Dengeleri değiştirecek stratejik ortaklık: Kritik mutabakat neyi amaçlıyor?

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ RUHU

Mutabakat, imzacısı olan ülkeler için kayda değer bir ekonomik öneme sahip. Her bir ülkenin askerî üretim alanındaki kabiliyetlerinden yararlanılarak iş birliği ve entegrasyon sağlanacak, savunma sanayisi kapasiteleri geliştirilecek ve böylece müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçları karşılanabilecek. Ayrıca bu mutabakat; katılımcı ülkeler arasındaki askerî iş birliği ufkunu genişletmeye, savunma sanayisi sektöründeki ilişkilerini geliştirmeye ve güvenlik ile istikrarı destekleyip ortak hedeflere ulaşılmasını sağlayacak şekilde çok taraflı iş birliğini güçlendirmeye katkıda bulunacak.