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Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike
Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike
Fransa'da başlayan siber saldırı dalgası İsveç ve Belçika'ya da sıçradı. Marketlerin buzdolabı ve dondurucuları devre dışı kalırken gıda kayıpları yaşandı. Tam da bu süreçte 33 ülkeden gelen acil durum çağrısı, dünyayı bekleyen olası kriz senaryolarını gündeme taşıdı.
Giriş Tarihi: 02.11.2026 17:15
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 17:18