Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

GIDA MALZEMELERİ BOZULDU

Ica mağazalarının diğer şubeleri de sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, soğutuculara yönelik siber saldırı sonucu birçok gıda malzemesinin bozulduğunu, dondurulmuş gıda noktasında ise sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.