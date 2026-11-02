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Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

Fransa'da başlayan siber saldırı dalgası İsveç ve Belçika'ya da sıçradı. Marketlerin buzdolabı ve dondurucuları devre dışı kalırken gıda kayıpları yaşandı. Tam da bu süreçte 33 ülkeden gelen acil durum çağrısı, dünyayı bekleyen olası kriz senaryolarını gündeme taşıdı.

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AA
Giriş Tarihi: 02.11.2026 17:15 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 17:18
Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

Fransa'da 12 Ekim'de ünlü market zincirlerine yönelik siber saldırı sebebiyle birçok marketin buzdolaplarındaki ürünler, soğuk zincir bozulduğu için imha edilmişti.

Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

Fransa'daki siber saldırının ardından benzer olaylar İsveç ve Belçika'da da yaşandı.

Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

İSVEÇ'TEKİ MARKET ZİNCİRLERİNE SİBER SALDIRI

İsveç medyası, ülkede başta başkent Stockholm olmak üzere birçok kentte faaliyet gösteren bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerinin hedef alındığı siber saldırıda, dondurucu ve soğutuculardaki sıcaklıkların yükseltildiğini aktardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

"HER YER SUYLA KAPLIYDI"

Öland'daki Ica mağazası yetkilisi Mats Olsson, basına yaptığı açıklamada, soğutuculardaki hava sıcaklığının 55 dereceye kadar çıkartıldığını, sabah saatlerinde geldiği mağazada her yerin suyla kaplı olduğunu belirtti.

Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

GIDA MALZEMELERİ BOZULDU

Ica mağazalarının diğer şubeleri de sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, soğutuculara yönelik siber saldırı sonucu birçok gıda malzemesinin bozulduğunu, dondurulmuş gıda noktasında ise sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

İsveç'teki bir diğer market zinciri Coop da soğutuculara yönelik siber saldırıdan etkilendiğini açıkladı.

Coop mağaza yetkilisi Carlos Cancino da, ülke genelindeki 6 şubesinden dondurucu ve buzdolaplarına ilişkin sorun yaşandığına dair bilgi aldıklarını ifade etti.

Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

BENZER OLAY BELÇİKA'DA DA YAŞANDI

Öte yandan, Belçika'nın RTL televizyonunun haberinde Delhaize yönetiminin bu sabah saat 04.00 civarında mağaza müdürlerine gönderdiği kısa mesajla bazı mağazaların soğutma sistemlerinde ani sıcaklık artışı yaşandığı konusunda uyarıda bulunduğu aktarıldı.

Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

Zincire bağlı çeşitli mağazalarda buzdolabı ve özellikle dondurucuların sıcaklığının aniden yaklaşık 15 dereceye kadar yükseldiği belirtildi.

Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

TAZE VE DONDURULMUŞ GIDALARDA KAYIP BÜYÜK

Sıcaklık artışının ardından mağaza yöneticileri ve çalışanların zararı en aza indirmek için acil önlemler aldığı, bazı işletmelerin ürünlerini korumak amacıyla soğutuculu kamyonlar getirdiği bildirildi.

Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

Olayın ekonomik sonuçlarının şimdiden hissedilmeye başlandığı, etkilenen mağazalardan bazılarının soğuk zincirin korunamaması nedeniyle buzdolabı ve donduruculardaki ürünlerin tamamını atmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

Özellikle taze ve dondurulmuş gıda ürünlerinde ciddi kayıplar yaşanabileceği belirtilirken, Delhaize grubunun soğutma sistemlerinden sorumlu biriminin soruna müdahale etmek üzere harekete geçtiği kaydedildi.

Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

SİBER SALDIRI ŞÜPHESİ

Olayın nedeni henüz doğrulanmazken, siber saldırı ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

33 ÜLKEDEN "ACİL DURUMLARA HAZIRLANIN" ÇAĞRISI

Avrupa'da market zincirlerini hedef alan siber saldırılar, dünya genelinde giderek artan acil durum hazırlığı çağrılarını yeniden gündeme getirdi.

Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

Aralarında ABD ve 17 Avrupa ülkesinin de bulunduğu 33 ülke, vatandaşlarına olası krizlere karşı en az 3 ila 7 gün yetecek yiyecek ve su stoklamaları, evlerinde el feneri, pil, ilaç ve nakit para bulundurmaları tavsiyesinde bulundu.

Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

NEDEN BÖYLE BİR ÇAĞRI YAPILDI?

İngiliz Newsweek dergisinin de manşetine taşıdığı uyarılar, küresel çapta büyük bir kriz yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

Ülkelerin hazırlık çağrılarında olası bir siber saldırının dijital altyapıyı devre dışı bırakması, doğal afetler ve bölgesel savaşların tedarik zincirlerini sekteye uğratması gibi senaryolar öne çıktı.

Siber saldırılar market zincirlerini vurdu: Dünya küresel bir krize mi hazırlanıyor? 33 ülkeyi alarma geçiren büyük tehlike

Olası kriz senaryoları arasında en yüksek ihtimallerden biri olarak gösterilen siber saldırıların, elektrik şebekeleri ve dijital sistemlerin yanı sıra gıda tedarik zincirlerini de felç edebileceği değerlendiriliyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA #İSVEÇ #BELÇİKA