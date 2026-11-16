Trend Galeri Trend Dünya Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

Sırtlarında tüfek taşıyan robot köpekler, Haiti'de çetelerin elindeki stadyuma baskın düzenledi. Dünyanın dikkatini çeken operasyonda güvenlik güçleri kontrolü ele geçirirken, içeride bulunan insan kafatasları dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

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Alperen CENGİZ
Giriş Tarihi: 16.11.2026 15:58
Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

İngiltere merkezli Daily Star gazetesinin haberine göre, El Salvador ordusu Haiti'de çetelerin kontrolünde bulunan Sylvio Cator Stadyumu'na yönelik operasyonda silahlarla donatılmış robot köpekleri sahaya sürdü.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

SİLAHLI ROBOTLARDAN ÇETE KONTROLÜNDEKİ STADYUMA BASKIN

Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, sırtlarına ters şekilde yerleştirilmiş silahlar taşıyan dört ayaklı ve başsız robotların stadyum içerisinde ilerlediği görüldü.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

Yüksek teknolojiyle donatılan robotların, güvenlik güçlerinin operasyonuna destek vermek amacıyla sahaya sürüldüğü belirtildi.

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Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

Operasyon, El Salvador Özel Kuvvetleri, Haiti Ulusal Polisi ve Haiti Silahlı Kuvvetlerinden oluşan ortak görev gücü tarafından gerçekleştirildi.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

İki ülke arasında imzalanan ikili güvenlik anlaşması kapsamında düzenlenen baskında, güvenlik güçleri stadyumun kontrolünü silahlı çetelerden geri aldı.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

STADYUMDA İNSAN KAFATASLARI BULUNDU

Operasyon sırasında güvenlik güçlerinin karşılaştığı en ürpertici manzara ise stadyum içerisinde bulunan insan kafatasları oldu.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

OPERASYONEL ASKERİ ÜS OLARAK KULLANILACAK

Bukele, ortak operasyonun başarıyla tamamlandığını ve güvenlik güçlerinin bölgedeki kontrolü ele geçirdiğini açıkladı.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

Çetelerin elinden alınan Sylvio Cator Stadyumu'nun bundan sonraki süreçte operasyonel askeri üs olarak kullanılacağı bildirildi.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

Güvenlik güçlerinin stadyumu üsse dönüştürmesinin ardından çetelerin kontrolündeki diğer bölgelere yönelik operasyonların genişletilmesi hedefleniyor.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

ÇETELERE SERT ÜLTİMATOM: YA KAÇIN YA DA SONUÇLARINA KATLANIN

Operasyonun ardından çete üyelerine açık bir uyarıda bulunan Bukele, sahadaki üstünlüğün artık güvenlik güçlerinde olduğunu belirtti.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

Çete üyelerine bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunan Bukele, büyük çaplı bir operasyonun başlayacağı uyarısını yaptı.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

Çatışmak için bölgede kalmayı tercih edenlerin bunun sonuçlarına katlanacağını belirten Salvador lideri, çetelere geri çekilmeleri için son bir fırsat tanıdı.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

HAİTİ'YE GÖNDERİLEN ASKER SAYISI 2 BİNE ULAŞTI

El Salvador'un Haiti'deki askeri varlığı, ülkede yaşanan bir rehine krizi sonrasında hızla genişledi.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

Bukele, Haiti'de bir süpermarkete yapılan ziyaret sırasında çok sayıda Salvador vatandaşının kaçırılmasının ardından ülkeye ilk etapta 100 asker gönderdi.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

Kaçırılan kişilerin silahlı birliklerden değil, tıbbi tahliye eğitimi almış sağlık görevlilerinden oluştuğunu vurgulayan Bukele, rehinelerin serbest bırakılmaması halinde askeri varlığı artıracaklarını duyurdu.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

Çete üyelerine yönelik sert bir açıklama yapan Bukele, dört vatandaşının sağ salim serbest bırakılmasını istedi.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

Tehditlerin boş sözler olmadığını belirten Salvador lideri, ülkesinin daha önce El Salvador'daki çetelerle mücadele ettiğini ve Haiti'de de benzer bir operasyon yürütme kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

Bukele'nin bu açıklamalarının ardından El Salvador'un Haiti'ye gönderdiği asker sayısı en az 2 bine ulaştı.

Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu

Böylece El Salvador'un Haiti'deki askeri müdahalesi, robot köpeklerin de kullanıldığı son operasyonla yeni bir boyut kazanırken, güvenlik güçlerinin çetelerin kontrolündeki diğer bölgelere yönelik harekatının nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör