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Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu
Silahlı robotlar dehşet saçtı: Çetelerin kontrolündeki stadyumu bastılar! Ortaya çıkan manzara kan dondurdu
Sırtlarında tüfek taşıyan robot köpekler, Haiti'de çetelerin elindeki stadyuma baskın düzenledi. Dünyanın dikkatini çeken operasyonda güvenlik güçleri kontrolü ele geçirirken, içeride bulunan insan kafatasları dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 16.11.2026 15:58