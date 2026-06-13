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SON DAKİKA| Siyonist basını resmen itiraf etti! “Türkiye bölgesel arenada kilit bir oyuncu”

Son Dakika: Türkiye ile Mısır, Mısır'daki çeşitli hava üslerinde ortak hava tatbikatı başlatırken, İsrail merkezli Maariv gazetesi bu adımın iki ülke arasında derinleşen stratejik yakınlaşmanın göstergesi olduğunu yazdı. Haberde, ortak operasyonel görevleri kapsayan tatbikatın yanı sıra Ankara ile Kahire'nin daha geniş bir askeri iş birliği modeli üzerinde görüştüğü, gelecekte Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da dahil olabileceği bir bölgesel güvenlik yapılanmasının gündeme gelebileceği belirtildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 13.06.2026 12:23
SON DAKİKA| Siyonist basını resmen itiraf etti! Türkiye bölgesel arenada kilit bir oyuncu

İsrail merkezli Maariv'e göre, Mısır ve Türkiye, Mısır Hava Kuvvetlerine ait çeşitli üslerde ortak bir hava tatbikatı başlattı. Pratik sorti ve ortak operasyonel görevleri içeren tatbikatın, iki ülke arasındaki ilişkilerde eşi benzeri görülmemiş stratejik bir değişime işaret ettiği belirtildi.

SON DAKİKA| Siyonist basını resmen itiraf etti! Türkiye bölgesel arenada kilit bir oyuncu

Habere göre tatbikat, muharebe konseptlerinin uyumlaştırılması ve eğitim tecrübelerinin paylaşılmasını içeren teorik aşamaların yanı sıra ortak operasyonel görevlere odaklanan uygulamalı uçuş faaliyetlerini kapsıyor.

SON DAKİKA| Siyonist basını resmen itiraf etti! Türkiye bölgesel arenada kilit bir oyuncu

ANKARA-KAHİRE ARASINDA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ ARAYIŞI

Haberde, tarafların güvenlik, askeri ve siyasi alanlarda yapılacak anlaşmalara stratejik nitelik kazandırmayı hedeflediği ifade edildi. Türkiye'yi bu sürece yönelten başlıca unsurlardan birinin ise Mısır ile ortaklık temelinde yeni bir bölgesel strateji oluşturma isteği olduğu kaydedildi.

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SON DAKİKA| Siyonist basını resmen itiraf etti! Türkiye bölgesel arenada kilit bir oyuncu

DAHA GENİŞ BİR ASKERİ İŞ BİRLİĞİ GÜNDEMDE

Maariv'in haberine göre, taraflar arasında daha kapsamlı bir askeri işbirliği çerçevesinin oluşturulmasına yönelik ilk görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bu yapıya ilerleyen dönemde başka ülkelerin de dahil olabileceği değerlendiriliyor. Haberde ayrıca, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da katılımıyla gelecekte bir "ortak Arap-İslam askeri ittifakı" oluşturulması ihtimali üzerinde görüşmeler yapılabileceği iddiasına yer verildi.

SON DAKİKA| Siyonist basını resmen itiraf etti! Türkiye bölgesel arenada kilit bir oyuncu

DOĞU AKDENİZ'DE YENİ DENGELER TARTIŞILIYOR

Maariv'e göre, Mısır ile Türkiye arasındaki yakınlaşma, iki ülke arasında yıllarca süren diplomatik gerilimin ardından ilişkilerin kademeli olarak normalleşmesi sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıktı.

SON DAKİKA| Siyonist basını resmen itiraf etti! Türkiye bölgesel arenada kilit bir oyuncu

Haberde, güvenlik alanındaki işbirliğinin daha da derinleşmesi halinde bunun Doğu Akdeniz'deki diğer aktörlerin dikkatini çekebileceği belirtildi. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, Türkiye'nin bölgesel arenadaki rolünü yakından takip ettiği ifade edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#MISIR #KAHİRE #ANKARA #TÜRKİYE #İSRAİL