Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Siyonist basını resmen itiraf etti! “Türkiye bölgesel arenada kilit bir oyuncu”

SON DAKİKA| Siyonist basını resmen itiraf etti! “Türkiye bölgesel arenada kilit bir oyuncu”

Son Dakika: Türkiye ile Mısır, Mısır'daki çeşitli hava üslerinde ortak hava tatbikatı başlatırken, İsrail merkezli Maariv gazetesi bu adımın iki ülke arasında derinleşen stratejik yakınlaşmanın göstergesi olduğunu yazdı. Haberde, ortak operasyonel görevleri kapsayan tatbikatın yanı sıra Ankara ile Kahire'nin daha geniş bir askeri iş birliği modeli üzerinde görüştüğü, gelecekte Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da dahil olabileceği bir bölgesel güvenlik yapılanmasının gündeme gelebileceği belirtildi.

Giriş Tarihi: 13.06.2026 12:23