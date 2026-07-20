Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

ABD basınına göre İsrail hükümeti, Gazze'ye yönelik saldırılar ve İran savaşlarının ardından ABD'de hızla eriyen desteğini yeniden kazanmak için milyonlarca dolarlık geniş çaplı bir etki kampanyası yürüttü. The Wall Street Jorunal, yapay zeka destekli mesajlar, Cumhuriyetçilere yakın medya kuruluşları ve sosyal medya ağları üzerinden Amerikan kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını belirtti. Siyonistlerin bu faaliyetleri İsrail'in uzun süredir perde arkasında yürüttüğü propaganda stratejisini gözler önüne serdi.