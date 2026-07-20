Trend Galeri Trend Dünya Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

ABD basınına göre İsrail hükümeti, Gazze'ye yönelik saldırılar ve İran savaşlarının ardından ABD'de hızla eriyen desteğini yeniden kazanmak için milyonlarca dolarlık geniş çaplı bir etki kampanyası yürüttü. The Wall Street Jorunal, yapay zeka destekli mesajlar, Cumhuriyetçilere yakın medya kuruluşları ve sosyal medya ağları üzerinden Amerikan kamuoyunun yönlendirilmeye çalışıldığını belirtti. Siyonistlerin bu faaliyetleri İsrail'in uzun süredir perde arkasında yürüttüğü propaganda stratejisini gözler önüne serdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 20.07.2026 11:57 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 12:15
Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre İsrail hükümeti, Gazze'ye yönelik saldırılar ve İran savaşının ardından ABD'de hızla kötüleşen imajını düzeltmek amacıyla milyonlarca dolarlık kapsamlı bir etki operasyonu yürüttü.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

Yapay zeka destekli kısa mesajlardan sosyal medya fenomenlerine, Cumhuriyetçi medya kuruluşlarından ABD Başkanı Donald Trump'a yakın isimlere kadar uzanan kampanyanın bütçesinin yüz milyonlarca doları bulduğu belirtildi.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

YAPAY ZEKA DESTEKLİ PROPAGANDA

WSJ'nin haberine göre ABD'de milyonlarca kişiye "Friends for Peace" adlı oluşum adına yapay zeka tarafından oluşturulan kısa mesajlar gönderildi.

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Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

"Emma" veya "Sarah" isimleriyle iletilen mesajlarda alıcılara İsrail ve İran hakkındaki görüşleri sorulurken, yazışmaların büyük bölümünün yapay zeka tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

SOHBETİ İSRAİL LEHİNE YÜRÜTTÜ

Habere göre sistem, yalnızca anket yapmakla sınırlı kalmadı. Yapay zeka, kullanıcıların verdiği yanıtlara göre konuşmayı sürdürerek İsrail'e ilişkin eleştirileri farklı argümanlarla yanıtladı, sohbeti İsrail lehine yönlendirmeye çalıştı ve katılımcıları belirli görüşlere ikna etmeyi hedefledi.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

Elde edilen yanıtların ise Amerikan kamuoyunun İsrail'e yönelik temel kaygılarını analiz etmek amacıyla kullanıldığı aktarıldı.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

Haberde, bu sistemin Trump'ın eski danışmanlarından Brad Parscale'in şirketleri tarafından işletildiği ve finansmanının doğrudan İsrail hükümeti tarafından sağlandığı ifade edildi.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

WSJ'ye göre kampanyanın amacı, hem İsrail'in savaşlara ilişkin söylemini ABD kamuoyunda güçlendirmek hem de vatandaşların hangi konularda olumsuz düşündüğünü tespit ederek buna göre yeni propaganda stratejileri geliştirmekti.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

İSRAİL'İN İMAJI İÇİN YÜZ MİLYONLARCA DOLARLIK BÜTÇE

WSJ, İsrail'in uluslararası kamuoyundaki olumsuz algıyı tersine çevirmek amacıyla 2026 yılı için yaklaşık 700 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını aktardı.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

Habere göre İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bu kaynağın ülkenin dünya genelindeki imajını güçlendirmek ve kamuoyu algısını şekillendirmek amacıyla kullanılacağını açıklamıştı.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

Gazetenin aktardığına göre yalnızca Brad Parscale ile imzalanan sözleşmenin değeri 45 milyon doların üzerinde.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

ABD'DE İSRAİL'E DESTEK HIZLA ERİYOR

WSJ, Pew Research'ün mart ayında yayımladığı araştırmaya da yer vererek ABD'deki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 60'ının İsrail hakkında olumsuz görüş bildirdiğini yazdı.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

Haberde, Gazze'ye yönelik saldırılar ve İran savaşının ardından İsrail'e yönelik desteğin özellikle gençler ve Demokrat seçmenler arasında ciddi biçimde gerilediği değerlendirmesi yapıldı.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

TRUMP CEPHESİNDEN DE TEPKİ GELDİ

Habere göre ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in yürüttüğü etki faaliyetlerini sert sözlerle eleştirdi.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

Vance'in, bazı İsrailli yetkililerin Amerikan kamuoyunu manipüle ederek İran'la yürütülen müzakereleri baltalamaya çalıştığını ve savaşın sürmesini istediğini öne sürdüğü aktarıldı.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

"İSRAİL YANLISI İÇERİKLER YAYGINLAŞTIRILDI"

WSJ, kampanyanın yalnızca kısa mesajlarla sınırlı olmadığını, Cumhuriyetçilere yakın medya kuruluşları ile sosyal medya fenomenlerini de kapsadığını yazdı.

Habere göre Parscale'in görev yaptığı Salem Media ağı üzerinden İsrail yanlısı içeriklerin yaygınlaştırılması planlandı.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

Şirket ise sunucularına belirli görüşleri savunmaları için ödeme yapılmadığını belirtti.

Ayrıca bazı Hristiyan grupları aracılığıyla milyonlarca kilise mensubu ve üniversite öğrencisine ulaşmayı hedefleyen coğrafi hedefleme kampanyalarının hazırlandığı belirtildi.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİYLE ALGI ÇALIŞMASI

WSJ'ye göre İsrail, özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen tartışmaları etkilemek amacıyla çeşitli fenomenlerle de çalıştı.

Haberde, İsrail adına faaliyet yürüten bazı pazarlama şirketlerinin influencer yönetimi yaptığı, bazı isimlerin İsrail'e düzenlenen ziyaretlere katıldığı ve sosyal medya içerikleri ürettiği belirtildi.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

YAPAY ZEKA BOTLARINI ETKİLEDİLER

Gazetenin dikkat çektiği en çarpıcı iddialardan biri ise yapay zeka platformlarına yönelik çalışmalar oldu.

WSJ'ye göre Parscale'in ekibi, ChatGPT ve Claude gibi yapay zeka sistemlerinin İsrail hakkında daha olumlu içerikleri kaynak göstermesini sağlamak amacıyla internet siteleri ve dijital içerikler oluşturdu.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

Haberde, bu çalışmalarla kullanıcıların İsrail hakkındaki temel kaygılarının analiz edildiği ve elde edilen verilerin İsrail hükümetine raporlandığı da belirtildi.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

İSRAİL'E YÖNELİK ELEŞTİRİLER GİDEREK ARTIYOR

WSJ'nin haberine göre, mesajları alan birçok kişi yazışmaların gerçek bir insan tarafından yapılmadığını fark ederek tepki gösterdi.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

Haberde görüşlerine yer verilen sanatçı Beth Surdut, yapay zeka ile konuştuğunu anladıktan sonra rahatsız olduğunu belirterek, "Desteklediğim bir konu bile olsa yapay zeka ile konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

Gazete, tüm bu girişimlere rağmen İsrail'in ABD kamuoyundaki desteğini yeniden artırmakta zorlandığını, Trump'ın bile özel toplantılarda İsrail'e verilen desteğin giderek azaldığını dile getirdiğini aktardı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #İSRAİL #YAPAY ZEKA