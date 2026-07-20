Siyonistler yerle bir olan itibarlarını kurtarma peşinde: Yapay zeka aracılığıyla ABD’ye sızdılar! İsrail’in propaganda faaliyetleri deşifre oldu

YAPAY ZEKA BOTLARINI ETKİLEDİLER

Gazetenin dikkat çektiği en çarpıcı iddialardan biri ise yapay zeka platformlarına yönelik çalışmalar oldu.

WSJ'ye göre Parscale'in ekibi, ChatGPT ve Claude gibi yapay zeka sistemlerinin İsrail hakkında daha olumlu içerikleri kaynak göstermesini sağlamak amacıyla internet siteleri ve dijital içerikler oluşturdu.