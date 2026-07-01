SON DAKİKA| Siyonistlerin Truva Atı hamlesi ortaya çıktı! Atina İsrail’in oyuncağı haline geldi

Son Dakika: Yunanistan merkezli Banking News, Atina'nın son yıllarda İsrail ile geliştirdiği kapsamlı savunma ve güvenlik iş birliğinin ülkeyi stratejik açıdan riskli bir konuma sürüklediğini öne sürdü. Haberde, Yunanistan'ın Körfez politikasını İsrail ile koordineli yürüttüğü, Türkiye'nin bölgedeki artan etkisini dengelemeyi hedeflediği ve bu yaklaşımın Atina'yı Doğu Akdeniz'in yanı sıra Körfez'de de Ankara ile daha geniş çaplı bir gerilim ihtimaliyle karşı karşıya bırakabileceği iddia edildi. Yunan haber kuruluşu, Atina'nın İsrail'in kuklası haline geldiğinin altını çizdi.