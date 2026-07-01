SON DAKİKA| Siyonistlerin Truva Atı hamlesi ortaya çıktı! Atina İsrail’in oyuncağı haline geldi

"ATİNA İSRAİL İLE İTTİFAKINI DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR"

Yunanistan merkezli Banking News'e göre, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki artan etkisi karşısında Atina, İsrail ile askeri ve stratejik ortaklığını daha da derinleştirmeyi tercih ediyor. Haberde, Yunanistan'ın yalnızca Doğu Akdeniz'de değil, Türkiye'nin etkin olduğu Körfez başta olmak üzere farklı coğrafyalarda da Ankara'yı dengelemeyi hedeflediği iddia edildi.