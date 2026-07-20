Trend
Galeri
Trend Dünya
SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’
SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’
Son Dakika: ABD basını, Washington ile Tahran arasındaki çatışmanın tehlikeli bir dönemece girdiği uyarısında bulundu. Yanlış hesapların savaşı kontrolden çıkarabileceği belirtilirken, diplomatik bir çıkış yolu bulunamazsa bölgeyi çok daha zorlu günlerin beklediğine dikkat çekildi.
Giriş Tarihi: 20.07.2026 10:31
Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 10:35