Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

Son Dakika: ABD basını, Washington ile Tahran arasındaki çatışmanın tehlikeli bir dönemece girdiği uyarısında bulundu. Yanlış hesapların savaşı kontrolden çıkarabileceği belirtilirken, diplomatik bir çıkış yolu bulunamazsa bölgeyi çok daha zorlu günlerin beklediğine dikkat çekildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 20.07.2026 10:31 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 10:35
SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

ABD ile İran arasında yeniden tırmanan savaşta gerilim her geçen gün daha da tehlikeli bir boyuta ulaşıyor.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

"SAVAŞ KONTROLDEN ÇIKABİLİR"

The New York Times, iki tarafın artık "uyanış anı" olarak nitelendirilen kritik bir dönemece geldiğini yazarken, uzmanlar müzakerelere hızla dönülmemesi halinde savaşın tarafların dahi kontrol edemeyeceği ölçüde büyüyebileceği uyarısında bulundu.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

Gazeteye göre son bir haftada ateşkesi fiilen sona erdiren saldırılar yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmadı. ABD ve İran'ın altyapıyı hedef alan karşılıklı saldırıları, çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşme riskini artırdı.

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SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

ASKERİ HEDEFLERİN ÖTESİNE GEÇİLDİ

The New York Times'ın analizine göre son günlerde iki taraf da su arıtma tesisleri gibi sivil altyapıları hedef almaya başladı.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

ABD'nin İran'ın güneyindeki yolları ve kritik altyapıyı yoğun şekilde bombaladığı, bunun olası bir kara harekatının hazırlığı olabileceğine yönelik endişeleri artırdığı belirtildi.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

İran ise Ürdün'deki ABD güçlerine düzenlediği saldırılarda iki Amerikan askerinin ölümüne, çok sayıda askerin de yaralanmasına neden oldu. Uzmanlar bunun, savaşın siyasi ve insani maliyetini Washington açısından da artırdığı görüşünde.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

"ARTIK DİPLOMASİYE DÖNÜLMELİ" UYARISI

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi İran Uzmanı Ellie Geranmayeh, iki tarafın da kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, diplomatik çıkış yolunun değerlendirilmemesi halinde çatışmanın yönetilemez bir savaşa dönüşebileceğini söyledi.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

Analizde, saldırıların kapsamı genişledikçe savaşın coğrafi alanının da büyüdüğü ve bunun Körfez ülkelerini doğrudan etkileyebilecek yeni bir sürecin kapısını aralayabileceği ifade edildi.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

"ÇATIŞMA BÖLGEYE YAYILABİLİR"

CNN'in analizinde de savaşın artık "karşılıklı misilleme" aşamasını geride bırakarak tam ölçekli bir çatışmaya yaklaşmaya başladığı değerlendirmesi yapıldı.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

Haberde İran'ın hedef listesini yedi ülkeye kadar genişlettiği, Körfez'deki limanlar ile kritik enerji altyapısının da potansiyel hedefler arasında gösterildiği aktarıldı.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

Analize göre Kuveyt'te su arıtma tesisi ve petrol rafinerisi saldırılardan zarar görürken, Ürdün de son günlerde yoğun füze saldırılarıyla karşı karşıya kaldı.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

CNN'e konuşan uzmanlar, çatışmanın artık tarafların kontrolünden çıkabilecek bir noktaya yaklaştığını ve Körfez ülkelerinin de doğrudan savaşın içine çekilebileceğini değerlendirdi.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

HÜRMÜZ BOĞAZI SAVAŞIN MERKEZİNDE

Hem The New York Times hem de CNN, savaşın merkezinde Hürmüz Boğazı'nın bulunduğuna dikkat çekti.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

Analizlere göre İran, boğaz üzerindeki baskıyı elindeki en önemli stratejik koz olarak görüyor.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

Uzmanlar, Tahran'ın gerekirse Yemen'deki Husiler aracılığıyla Babül Mendeb Boğazı'nı da hedef alabileceğini, bunun ise küresel enerji ticareti üzerinde çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

CNN, Hürmüz'deki gerilimin sürmesi halinde petrol fiyatlarının yeniden sert şekilde yükselebileceği ve bunun dünya ekonomisinde yeni bir dalgalanmaya yol açabileceği değerlendirmesine yer verdi.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

TRUMP'IN SEÇENEKLERİ DARALIYOR

The New York Times'a göre Washington yönetimi önümüzdeki haftalarda İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kapasitesini zayıflatmaya çalışacak ancak uzmanlar bunun tek başına sonuç vermesinin zor olduğu görüşünde.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

Analizde, ABD'nin İran'ın güneyine yönelik olası bir kara harekatı ihtimalinin de değerlendirildiği ancak bunun hem askeri hem de siyasi açıdan son derece yüksek risk taşıdığı ifade edildi.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

CNN de kara operasyonunun aşırı sıcak hava koşulları, İran ordusunun hazırlıkları ve olası yüksek kayıplar nedeniyle Washington açısından tarihi ölçekte riskli olabileceğini aktardı.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

"DAHA KÖTÜ OLABİLİR" UYARISI

Hem The New York Times hem de CNN'e konuşan uzmanlar, tarafların askeri baskıyı artırmaya devam etmesi halinde en büyük riskin yanlış hesaplama olacağı görüşünde birleşiyor.

SON DAKİKA| ABD-İran savaşı kontrolden çıkıyor mu? Çatışma geri dönülmez bir noktaya gidiyor! ‘İşler daha da kötüleşecek’

Analistlere göre önümüzdeki günlerde atılacak her yeni adım, diplomasi kapısını yeniden aralayabileceği gibi, çatışmayı çok daha geniş çaplı bölgesel bir savaşa da dönüştürebilir.

Uzmanların ortak değerlendirmesi ise dikkat çekici: İşler düzelmeden önce daha da kötüleşebilir.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #İRAN #KÖRFEZ #HÜRMÜZ BOĞAZI