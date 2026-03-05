Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| ABD Senatosu’nda İran krizi: Emekli askerin kolunu kırıp dışarı attılar! ‘İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz’

SON DAKİKA| ABD Senatosu’nda İran krizi: Emekli askerin kolunu kırıp dışarı attılar! ‘İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz’

Son Dakika: ABD Senatosu'nda gerilim tırmandı. İran savaşı karşıtı protesto, polis ve bir senatörün müdahalesiyle bastırıldı. Eski deniz piyadesi Brian McGinnis, "İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz" dediği için zorla dışarı çıkarılırken kolu kırıldı.

Giriş Tarihi: 05.03.2026 11:11
ABD'de Senato'da düzenlenen bir oturum, savaş karşıtı sert bir protestoyla kesildi. Salondaki emekli asker Brian McGinnis, ABD'nin İsrail için savaşa sürüklendiğini söyleyerek yetkililere tepki gösterdi.

"ABD HALKI ÇOCUKLARINI İSRAİL İÇİN SAVAŞA GÖNDERMEK İSTEMİYOR"

Olay, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Alt Komitesi'nin askeri hazırlık konulu oturumu sırasında yaşandı.

Salonda izleyici olarak bulunan McGinnis, yaklaşık yarım saat sonra ayağa kalkarak yüksek sesle konuşmaya başladı. ABD'nin İran'la savaşa sürüklendiğini söyleyen McGinnis, yetkililere tepki gösterdi.

McGinnis, "Amerika çocuklarını İsrail için savaşa göndermek istemiyor" diye bağırarak oturumun durdurulmasını istedi.

McGinnis, ABD'nin Ortadoğu politikalarının Amerikan halkının çıkarlarına hizmet etmediğini bildirdi.

ZORLA SALONDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR

Protestonun ardından ABD Kongre Polisi McGinnis'i salondan çıkarmaya çalıştı. Ancak McGinnis, sözünü tamamlamak istediğini söyleyerek direnince salonda kısa süreli arbede yaşandı.

ABD Senatosu'nda İran krizi: Eski savaş gazisinin kolunu kırıp dışarı attılar! 'İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz' | Video

Tam bu sırada Cumhuriyetçi Montana Senatörü Tim Sheehy, kürsüden inerek polislerin müdahalesine katıldı ve protestocunun zorla dışarı çıkarılmasına yardım etti.

"KOLUMU KIRDILAR"

Müdahale sırasında McGinnis'in sol eli kapı ile kapı çerçevesi arasında sıkıştı. Salondakiler "eli, eli!" diye bağırırken McGinnis acı içinde kaldı.

Görgü tanıklarına göre senatör Sheehy'nin eli kapıdan kurtarmaya çalıştığı sırada McGinnis'in kolu ciddi şekilde zarar gördü.

Dışarı çıkarıldıktan sonra konuşan McGinnis, "Kolumu kırdılar" diyerek müdahaleye tepki gösterdi.

"KİMSE İSRAİL İÇİN SAVAŞMAK İSTEMİYOR"

Arbede sırasında McGinnis'in defalarca aynı cümleyi tekrarladığı duyuldu: "Kimse İsrail için savaşmak istemiyor."

GÖZALTINA ALINDI

Kongre Polisi daha sonra McGinnis'i gözaltına aldı ve hastaneye götürdü. Yetkililer protestocuyu polis memuruna saldırmak ve gözaltına direnmekle suçladı.

Ancak McGinnis'in kampanya ekibi bu suçlamaları reddetti. Kampanya yöneticisi Mark Elbourno, McGinnis'in yalnızca savaş karşıtı görüşlerini dile getirmek istediğini belirterek, "Kimseye saldırmadı. Sadece duyulmak istedi. Aslında saldırıya uğrayan o oldu." ifadelerini kullandı.

SİYONİZM KARŞITI SÖYLEMLERİYLE BİLİNİYOR

McGinnis, Kuzey Carolina'daki ABD Senatosu seçimlerinde Yeşil Parti adayı olarak yarışıyor ve geçen hafta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştiren bir dizi video yayınladı.

Bir videoda McGinnis, "Bilin ki dünya, (ABD'nin) Siyonist ilkeleri temsil ettiğini ve İsrail'in sınırlarını çevresindeki diğer ülkelere doğru genişletme hakkına sahip olduğuna inanan bir siyonist ülke haline geldiğimizi biliyor" dedi.