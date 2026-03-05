Trend
SON DAKİKA| ABD Senatosu’nda İran krizi: Emekli askerin kolunu kırıp dışarı attılar! ‘İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz’
Son Dakika: ABD Senatosu'nda gerilim tırmandı. İran savaşı karşıtı protesto, polis ve bir senatörün müdahalesiyle bastırıldı. Eski deniz piyadesi Brian McGinnis, "İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz" dediği için zorla dışarı çıkarılırken kolu kırıldı.
Giriş Tarihi: 05.03.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 05.03.2026 11:16