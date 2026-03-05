SON DAKİKA| ABD Senatosu’nda İran krizi: Emekli askerin kolunu kırıp dışarı attılar! ‘İsrail için ölüme gitmek istemiyoruz’

SİYONİZM KARŞITI SÖYLEMLERİYLE BİLİNİYOR

McGinnis, Kuzey Carolina'daki ABD Senatosu seçimlerinde Yeşil Parti adayı olarak yarışıyor ve geçen hafta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştiren bir dizi video yayınladı.

Bir videoda McGinnis, "Bilin ki dünya, (ABD'nin) Siyonist ilkeleri temsil ettiğini ve İsrail'in sınırlarını çevresindeki diğer ülkelere doğru genişletme hakkına sahip olduğuna inanan bir siyonist ülke haline geldiğimizi biliyor" dedi.