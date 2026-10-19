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SON DAKİKA | Avrupa’da sokaklar kontrolden çıktı! Ortalık savaş alanına döndü: Gösterilerde siyonist İsrail parmağı
SON DAKİKA | Avrupa’da sokaklar kontrolden çıktı! Ortalık savaş alanına döndü: Gösterilerde siyonist İsrail parmağı
Son dakika haberi: Avrupa'da protestolar kontrolden çıktı, sokaklar karıştı! Fransa'dan Belçika'ya, İtalya'dan Arnavutluk'a ve son olarak da Almanya'ya yayılan kaos dalgasında araçlar ateşe verildi, mağazalar yağmalandı. Polisle göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Giriş Tarihi: 19.10.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 06:52