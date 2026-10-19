SON DAKİKA | Avrupa’da sokaklar kontrolden çıktı! Ortalık savaş alanına döndü: Gösterilerde siyonist İsrail parmağı

İTALYA KAOS KITAYI SARDI



İTALYA



Ülkede hayat pahalılığı ve Başbakan Giorgia Meloni hükümetine karşı binlerce kişinin katılımıyla protesto yürüyüşü düzenlendi. Bazı gruplar ve polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Polis, Milano Katedrali'nin önündeki Piazza del Duomo Meydanı'nda çıkan çatışmalarda taş ve sert cisimler atan göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı. Bazı göstericiler, bariyer ve çevredeki işletmelerden aldıkları masalarla barikat kurdu. Çevre sokaklara yayılan çatışmalar sırasında toplu taşıma durakları ve bazı tarihi binaların camları zarar gördü. Polis, göstericileri lüks alışveriş merkezinin de bulunduğu alanlardan uzaklaştırmaya çalışırken, turistler kent merkezinden kaçtı. Olaylar sırasında mağazalar kepenk indirdi, bazı çalışanlar ve turistlerin içeride mahsur kaldığı olaylar yaşandı. Aralarında çok sayıda reşit olmayanların da olduğu 50'den fazla kişi gözaltına alındı.