SON DAKİKA | Dijital kuşatmaya başkaldırı! Çocuklarımızı META öldürdü: Sosyal medya sanık sandalyesinde

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Duruşmanın ilk gününde mahkemede Meta'ya dair iddialar dile getirildi. "Sosyal medya sitelerinin kamu sağlığını tehdit eden bir unsur haline geldiği" görüşünün hâkim olduğu mahkemede Meta'nın bir nesil çocuğu kasten Facebook ve Instagram'a bağımlı hale getirdiği belirtildi. California'yı temsil eden bir avukat, Meta'nın Instagram'da 11 ve 12 yaşlarında "milyonlarca" çocuk bulunduğunu tespit ettiğini ve bu çocukları platformdan uzak tutmak için "çok az çaba gösterdiğini" öne sürdü.



