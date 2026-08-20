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SON DAKİKA | Dijital kuşatmaya başkaldırı! Çocuklarımızı META öldürdü: Sosyal medya sanık sandalyesinde
SON DAKİKA | Dijital kuşatmaya başkaldırı! Çocuklarımızı META öldürdü: Sosyal medya sanık sandalyesinde
Son dakika haberi: Çocukları ve gençleri ekrana kilitleyen sosyal ağlara karşı başlatılan hukuki mücadele sürüyor. ABD'deki davada Meta şirketi, bir nesil çocuğu bağımlı hale getirmekle suçlanıyor. Bir nesli bağımlı hale getirmekle suçlanan Meta, sanık sandalyesinde hesap veriyor. Algoritmaların ölüme sürüklediği çocukların fotoğrafı, tehlikenin en önemli kanıtı oldu.
Giriş Tarihi: 20.08.2026 07:38
Güncelleme Tarihi: 20.08.2026 07:41