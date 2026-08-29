SON DAKİKA | Dünyada sosyal ağlar için yeni dönem! ABD META’yı dize getirdi Türkiye hâlâ neyi bekliyor

Söz konusu değişiklikler şimdilik sadece ABD'yi ile Meta şirketini kapsıyor. Ancak diğer ülkeler "Bizim çocuklarımız da kıymetli" diyerek benzer değişiklikleri talep etmeye başladı. Buna ek olarak Meta'nın yanı sıra YouTube, TikTok, Snapchat ve X gibi firmalar için de aynı yeniliklerin getirilmesi gerektiği vurgulanıyor.