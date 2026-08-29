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SON DAKİKA | Dünyada sosyal ağlar için yeni dönem! ABD META'yı dize getirdi Türkiye hâlâ neyi bekliyor
SON DAKİKA | Dünyada sosyal ağlar için yeni dönem! ABD META'yı dize getirdi Türkiye hâlâ neyi bekliyor
Son dakika haberi: ABD'de tarihi değişiklikleri kabul eden Meta şirketi şimdi de Avrupa Birliği'nin çocukları koruma soruşturması altında. Avustralya da yerel yasalarla ilerliyor. Algoritmalar artık gençleri zehirleyemeyecek. Türkiye'de milyonlarca anne baba benzer düzenlemeler istiyor.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 06:48
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 06:50