SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!

Lyon, Nice ve Montpellier'de bugün gerçekleştirilmesi planlanan eylemler yasaklanmış, Paris'te ise yalnızca Bastille ile Nation meydanlarına izin verilmişti. Yine Paris'te Republique (Cumhuriyet) Meydanı ve Les Halles çevresindeki gece sokağa çıkma yasağı da pazartesi sabahına kadar uzatılmıştı.