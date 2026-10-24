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SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa'da17 Ekim'de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının ardından ülkede adeta sıkı yönetim ilan edildi! Bugün düzenlenmesi beklenen Sarı Yelekliler eylemi için 'kıyamet senaryosuna' geçildi. Ülke genelinde 70 bin kolluk kuvveti sokağa indi. Esnafın aldığı tedbirler ise dikkat çekti. İşte bölgeden sıcak görüntüler
Giriş Tarihi: 24.10.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 10:25