Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!

SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!

SON DAKİKA… Fransa'da17 Ekim'de yaşanan şiddet ve yağma olaylarının ardından ülkede adeta sıkı yönetim ilan edildi! Bugün düzenlenmesi beklenen Sarı Yelekliler eylemi için 'kıyamet senaryosuna' geçildi. Ülke genelinde 70 bin kolluk kuvveti sokağa indi. Esnafın aldığı tedbirler ise dikkat çekti. İşte bölgeden sıcak görüntüler

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AA
Giriş Tarihi: 24.10.2026 10:23 Güncelleme Tarihi: 24.10.2026 10:25
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!

Fransa'da yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı 17 Ekim'deki Sarı Yelekliler eylemlerinin ardından kısmi sokağa çıkma yasağı dahil tedbirler artırılırken, eylem yasağına rağmen 24 Ekim'de de Sarı Yeleklilerin sokağa inmesine karşı 70 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı bildirildi.

SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yarın kamu düzenini sağlamak için kolluk kuvvetlerinin seferber edileceğini açıkladı.

SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!

70 BİN POLİS VE JANDARMA SAHADA!

Valiliklerin geçen haftaki şiddet olaylarının ardından eylemleri çok yakından inceleyeceğini belirten Nunez, helikopter ve dron gibi hava araçlarının yanı sıra 70 bin polis ve jandarmanın da devreye sokulacağını kaydetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!

18 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Öte yandan Gard Valiliği, Nimes ve Ales şehirlerinde yarın yapılacak eylemleri yasaklarken 22.00-05.00 saatlerinde 18 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!

2 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINDA

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti. Gösterilerde yaklaşık 2 bin 700 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı. Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gelecek günlerde sendika dışı tüm eylemleri yasaklayacaklarını açıklamıştı.

SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!

YASAKLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Ülke genelindeki önlemlere peş peşe alınan yasak kararları da eklenmişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni şiddet olaylarının önüne geçilmesi için "yalnızca sendikaların düzenlediği gösterilere izin verilmesini" istemişti.

SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!

Lyon, Nice ve Montpellier'de bugün gerçekleştirilmesi planlanan eylemler yasaklanmış, Paris'te ise yalnızca Bastille ile Nation meydanlarına izin verilmişti. Yine Paris'te Republique (Cumhuriyet) Meydanı ve Les Halles çevresindeki gece sokağa çıkma yasağı da pazartesi sabahına kadar uzatılmıştı.

SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!
SON DAKİKA… Fransa’da kıyamet günü! Sarı Yelekliler eylemi için sıkı tedbirler alındı: 70 bin polis ve jandarma sokakta!