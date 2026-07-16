SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

TRUMP'TAN ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

Trump son günlerde bir yandan İran'a yönelik askeri baskıyı artırma tehdidinde bulunurken, diğer yandan Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini savunuyor.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Gerçekten anlaşmak istiyorlar. Bunu müzakereyle mi çözeriz, yoksa işi tamamen bitirir miyiz göreceğiz." ifadelerini kullandı.