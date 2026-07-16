Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

Son Dakika: Hürmüz Boğazı'nda peş peşe düzenlenen saldırılarla İran'ın savunması adım adım zayıflatılırken, Washington'un daha büyük bir operasyona hazırlandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında savaşın seyrini değiştirebilecek kritik askeri seçenekler bulunuyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 16.07.2026 10:12 Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 10:14
SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran'a yönelik askeri operasyonların kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

SON SALDIRILAR DAHA BÜYÜK OPERASYONLARIN HAZIRLIĞI

Reuters ve CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberler, son günlerde Hürmüz Boğazı çevresinde düzenlenen saldırıların yalnızca mevcut tehditleri bertaraf etmeyi değil, aynı zamanda daha kapsamlı askeri operasyonlara zemin hazırlamayı amaçladığını ortaya koydu.

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

Reuters'ın görüştüğü ABD'li yetkililere göre, son günlerde İran'ın hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze ve İHA üsleri ile deniz unsurlarına yönelik düzenlenen saldırılar, gelecekte verilebilecek daha geniş çaplı askeri operasyonlar öncesinde İran'ın savunma kapasitesini zayıflatmayı hedefliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

Yetkililer, bu saldırıları askeri literatürde "şekillendirme operasyonları" olarak tanımlarken, İran'ın savunmasının sistematik şekilde aşındırıldığını ve bunun Trump'ın elindeki askeri seçenekleri artırdığını ifade etti.

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

TRUMP'IN MASASINDAKİ İKİ KRİTİK HEDEF

CNN'in haberine göre Trump, Beyaz Saray Durum Odası'nda yapılan son toplantılarda İran'a yönelik yeni askeri seçenekleri değerlendirdi.

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

Görüşmelerde Hürmüz Boğazı üzerindeki İran baskısını kırmaya yönelik adımların yanı sıra iki kritik hedef öne çıktı.

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

Bunlardan ilki, İran petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ının gerçekleştirildiği Hark Adası'nın ele geçirilmesi ihtimali.

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

İkinci seçenek ise İran'ın nükleer programıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yerin derinliklerinde bulunan "Kazma Dağı" (Pickaxe Mountain) tesislerinin vurulması.

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

İRAN'IN HÜRMÜZ'DEKİ BASKISI SÜRÜYOR

Yaklaşık beş aydır devam eden çatışmalarda İran ordusu önemli kayıplar vermesine rağmen, Reuters'a göre Tahran hala ciddi füze ve İHA kapasitesini koruyor.

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

İran'ın ticari gemilere ve Körfez ülkelerine yönelik saldırıları ise Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskini artırmaya devam ediyor.

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

ABD'nin son saldırılarının temel amacı, İran'ın ticari gemilerin boğazdan geçişini engelleme kapasitesini zayıflatmak olarak gösteriliyor.

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

Ancak ABD'li yetkililer, vurulan radar ve füze sistemlerinin aynı zamanda olası daha geniş operasyonların ön hazırlığını oluşturduğunu belirtiyor.

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

WASHİNGTON'DA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Reuters'ın aktardığına göre Trump yönetimi içinde bundan sonraki adımlara ilişkin görüş ayrılıkları bulunuyor.

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in askeri operasyonların daha da genişletilmesini savunduğu belirtilirken, bazı isimler ise İran üzerindeki baskının diplomatik müzakerelerle desteklenmesi gerektiğini düşünüyor.

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise katıldığı bir programda, İran'a karşı yalnızca askeri gücün yeterli olmayacağını belirterek, "Gemilere ateş açmayı tamamen durdurmanın yolu sadece bombardıman değil, aynı zamanda müzakere masasına oturabilmekten geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

TRUMP'TAN ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

Trump son günlerde bir yandan İran'a yönelik askeri baskıyı artırma tehdidinde bulunurken, diğer yandan Tahran'ın anlaşma yapmak istediğini savunuyor.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Gerçekten anlaşmak istiyorlar. Bunu müzakereyle mi çözeriz, yoksa işi tamamen bitirir miyiz göreceğiz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan

Reuters'a konuşan eski Pentagon yetkilisi İmran Bayoumi ise Trump'ın kamuoyuna verdiği sert mesajlarla Beyaz Saray'daki gerçek planlamanın birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek, bu açıklamaların İran üzerindeki psikolojik baskıyı artırmayı amaçladığını değerlendirdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#DONALD TRUMP #HÜRMÜZ BOĞAZI #ABD #İRAN