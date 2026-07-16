Trend
Galeri
Trend Dünya
SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan
SON DAKİKA| İran savaşında ikinci perde: ABD büyük operasyona hazırlanıyor! İşte Trump’ın masasındaki kritik plan
Son Dakika: Hürmüz Boğazı'nda peş peşe düzenlenen saldırılarla İran'ın savunması adım adım zayıflatılırken, Washington'un daha büyük bir operasyona hazırlandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında savaşın seyrini değiştirebilecek kritik askeri seçenekler bulunuyor.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 16.07.2026 10:14