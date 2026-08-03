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SON DAKİKA| İran'daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’
SON DAKİKA| İran'daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’
Son Dakika: İran'da istediği sonucu alamayan Washington, bu kez çözüm arayışını ordunun geneline taşıdı. ABD basınının ulaştığı e-postaya göre CENTCOM, personelden İran'a baskıyı artıracak "yaratıcı ve alışılmadık" fikirler talep etti.
Giriş Tarihi: 03.08.2026 10:06
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 10:10