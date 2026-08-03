SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

Ancak kaynaklara göre söz konusu tesislerin yerin çok derininde bulunması nedeniyle yalnızca füze ve bombalarla imha edilmeleri oldukça güç görülüyor. Bu nedenle kesin sonuç alınabilmesi için kara birliklerinin kullanılması gerekebileceği, ancak bunun Trump'ın şu ana kadar göze almak istemediği büyük bir risk olduğu değerlendiriliyor.