Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| İran'daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

SON DAKİKA| İran'daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

Son Dakika: İran'da istediği sonucu alamayan Washington, bu kez çözüm arayışını ordunun geneline taşıdı. ABD basınının ulaştığı e-postaya göre CENTCOM, personelden İran'a baskıyı artıracak "yaratıcı ve alışılmadık" fikirler talep etti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 03.08.2026 10:06 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 10:10
SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri ve diplomatik baskıyı sürdürdüğü dönemde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) istihbarat biriminin personelden İran'a karşı uygulanabilecek "yaratıcı ve alışılmadık" yöntemlere ilişkin öneriler istediği ileri sürüldü.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

PERSONELDEN "YARATICI VE ALIŞILMADIK" FİKİRLER İSTEDİLER

CNN'in, konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, geçen hafta CENTCOM'da görevli kıdemli bir subay tarafından geniş bir askeri analiz grubuna gönderilen e-postada, "İran'a baskı yapmak ve onu cezalandırmak için yeni, yaratıcı ve alışılmadık yollar arıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

Haberde, askeri yetkililerin e-posta yoluyla bu şekilde geniş katılımlı fikir toplama yöntemini "alışılmadık" olarak değerlendirdiği belirtildi.

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SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

CENTCOM: YENİLİKÇİ DÜŞÜNCE KÜLTÜRÜMÜZÜN PARÇASI

CNN'e konuşan CENTCOM Sözcüsü Yüzbaşı Timothy Hawkins ise iddiaları dolaylı olarak doğrulayarak, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın yenilikçi düşünme ve çalışma konusunda uzun bir geçmişi var. Amiral Cooper da operasyonel performansı en üst seviyeye çıkarmak için rütbe gözetmeksizin ekip üyelerinin fikirlerine başvuruyor." açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

Haberde, bu girişimin ABD'nin İran stratejisini yeniden değerlendirme ihtiyacının bir göstergesi olarak yorumlandığı aktarıldı.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

TRUMP GERİ ADIM ATTI

CNN'in haberine göre söz konusu e-posta, Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiği ancak hafta sonunda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gerilimin düşürülmesi yönündeki girişimlerinin ardından bu planlardan vazgeçtiği döneme denk geldi.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

ABD'nin haftalardır İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri kapasitesini zayıflatmayı ve Tahran'ı yeniden müzakere masasına döndürmeyi amaçlayan hava saldırıları düzenlediği, ancak buna rağmen taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

"ABD KARA HAREKATINI GÖZE ALAMIYOR"

Haberde, Trump'ın İran'ın nükleer tesislerine yönelik yeni saldırıları da değerlendirdiği ifade edildi.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

CNN'e konuşan planlamaya yakın iki kaynak, ABD ordusunun "Pickaxe Mountain" (Kazma Dağı) başta olmak üzere nükleer malzeme veya ekipman bulunduğu ileri sürülen bazı tesislere yönelik saldırı hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

Ancak kaynaklara göre söz konusu tesislerin yerin çok derininde bulunması nedeniyle yalnızca füze ve bombalarla imha edilmeleri oldukça güç görülüyor. Bu nedenle kesin sonuç alınabilmesi için kara birliklerinin kullanılması gerekebileceği, ancak bunun Trump'ın şu ana kadar göze almak istemediği büyük bir risk olduğu değerlendiriliyor.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

Haberde ayrıca çatışmalarda bugüne kadar 18 ABD askerinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

"SEMBOLİK ZAFER" SEÇENEĞİ MASADA

CNN'e göre Trump'ın değerlendirdiği seçeneklerden biri de daha önce vurulan hedeflere benzer noktalara yeniden saldırılar düzenleyerek "gösterişli" ancak sınırlı bir askeri operasyon gerçekleştirmek.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

Haberde, böyle bir operasyonun İran'ın nükleer programını tamamen ortadan kaldırmasa da Trump'ın savaşı siyasi açıdan bir başarı hikayesi olarak sonlandırmasına imkan sağlayabilecek sembolik bir zafer hedeflediği ifade edildi.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

Bununla birlikte uzmanlar, bu yaklaşımın savaşın temel başlıklarından biri haline gelen Hürmüz Boğazı üzerindeki İran iddialarını çözmeye yetmeyeceğini değerlendiriyor.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

ABD İSTİHBARATI: BOMBARDIMAN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

CNN'in aktardığına göre hem Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) hem de Savunma İstihbarat Ajansı (DIA), mevcut hava saldırılarının İran'ın müzakere pozisyonunu değiştirmesinin düşük ihtimal olduğu yönünde değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine de geçen ay Kongre'de yaptığı açıklamada, "Hava gücünün sınırları var." diyerek bombardımanın tek başına Trump yönetiminin tüm hedeflerine ulaşmasını sağlamayacağını kabul etmişti.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

TRUMP'IN ÖNÜNDEKİ SEÇENEKLER

Habere göre Trump yönetimi aylardır çatışmayı tırmandırabilecek farklı askeri seçenekleri değerlendiriyor.

Planlardan biri, İran'ın füze kapasitesini hedef alan bir ila iki hafta sürecek yoğun bombardıman olurken, Trump'ın hava savunma mühimmatı stoklarına ilişkin endişeler ve olası sivil can kayıpları nedeniyle bu seçeneğe henüz onay vermediği belirtildi.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

Diğer seçenek ise kara birliklerinin İran'a gönderilmesi. Ancak bunun Trump'ın 2024 seçim kampanyasında sık sık dile getirdiği "Amerikan askerlerini sonu gelmeyen anlamsız savaşlara göndermeyeceğim." vaadiyle çelişeceğine dikkat çekiliyor.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

CNN'e göre Trump'ın önündeki bir diğer ihtimal ise ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların sürdüğü ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskin kalıcı hale geldiği mevcut tabloyu kabullenmek.

SON DAKİKA| İran’daki çıkmaz ABD’yi sıra dışı bir yönteme itti: Çareyi herkesi şoke eden e-postada buldular! ‘Aklınıza ne geliyorsa söyleyin’

Trump ise cuma günü yapılan Kabine toplantısında savaşın nasıl sona ereceğine ilişkin soruya, "Onları çok sert vuracağız ve bir noktada 'Artık buna dayanamıyoruz' diyecekler." yanıtını verdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #İRAN #ABD BAŞKANI DONALD TRUMP