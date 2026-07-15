SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

Reuters analizinde, çatışmaların Hürmüz Boğazı'nın ardından Babülmendep'e de yayılması halinde küresel enerji arzı ve deniz ticaretinin aynı anda iki kritik boğaz üzerinden baskı altına girebileceği, bunun da hem bölgesel hem de küresel ölçekte ağır ekonomik sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesine yer verildi.