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SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

Son Dakika: İran'ın elindeki "son stratejik kartı" masaya sürmeye hazırlandığı öne sürüldü. Reuters'a göre Hürmüz Boğazı'nın ardından Babülmendep'in de kriz denklemine girmesi, dünya ticareti ve enerji arzını aynı anda tehdit eden eşi görülmemiş bir tablo oluşturabilir.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 09:49
SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

ABD ile İran arasında tırmanan çatışmalar yeni bir aşamaya girerken, uluslararası haber ajansı Reuters dikkat çeken bir haber yayımladı.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

"ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK KRİZLERDEN BİRİNİ TETİKLEYEBİLİR"

Haberde, Hürmüz Boğazı üzerinden küresel enerji piyasasına baskı kuran İran'ın şimdi de Yemen'deki Husiler aracılığıyla Kızıldeniz'in girişindeki Babülmendep Boğazı'nı hedef alabileceği belirtildi.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

Uzmanlara göre böyle bir senaryo, dünya ticareti ve enerji arzı açısından şimdiye kadarki en büyük krizlerden birini tetikleyebilir.

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SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

İRAN'IN İKİNCİ BASKI NOKTASI

Reuters'ın haberine göre Tahran, Hürmüz Boğazı'nın ardından stratejik baskıyı Babülmendep'e taşıyarak Washington üzerindeki ekonomik maliyeti artırmayı hedefliyor.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan dar geçit, Suudi Arabistan petrol ihracatı ile küresel deniz ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği kritik güzergahlardan biri olarak öne çıkıyor.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının derinleşmesi ve Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerini artırması, uzmanlara göre çatışmanın Körfez'in dışına taşınabileceğine işaret ediyor.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

HUSİLERDEN PETROL FİYATI UYARISI

Reuters'ın aktardığına göre Husilerin siyasi büro üyelerinden Muhammed el-Farah, Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde Babülmendep Boğazı'nın kapatılabileceğini söyledi.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

El-Farah, böyle bir durumda Babülmendep ile Hürmüz Boğazı'nın eş zamanlı olarak devre dışı kalabileceğini belirterek petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

Washington'ın Suudi Arabistan'ı Yemen'e saldırmaya teşvik ettiğini öne süren Husi yetkili, bunun ABD'nin çıkarına olmayacağını savundu.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

"TAHRAN EN GÜÇLÜ MESAJINI VERİYOR"

Reuters'a konuşan Orta Doğu Uzmanı Fawaz Gerges, İran'ın Washington'a aynı anda iki kritik boğazı da tehdit edebileceğini gösterdiğini söyledi.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

Gerges'e göre Tahran artık yalnızca Hürmüz Boğazı üzerinden değil, Babülmendep üzerinden de küresel enerji ticaretini baskı altına alabilecek kapasiteye sahip olduğunu ortaya koyuyor.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

Bu durumun ikili çatışmayı dünya enerji güvenliğini ilgilendiren uluslararası bir krize dönüştürebileceği değerlendiriliyor.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

"EN SON KULLANILACAK KOZ"

King's College London Güvenlik Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi Andreas Krieg ise Reuters'a yaptığı değerlendirmede Babülmendep seçeneğini İran'ın Hürmüz'den sonraki "en son ve en güçlü kozu" olarak nitelendirdi.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

Krieg'e göre İran, ancak ABD'nin kritik altyapılara yönelik saldırılarını daha da artırması halinde Yemen'deki müttefiki Husileri devreye sokarak Babülmendep'te yeni bir kriz oluşturabilir.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

Böyle bir adımın Hürmüz'de yaşanan ekonomik etkinin katlanmasına yol açabileceği ifade edildi.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

KIZILDENİZ'DE DAHA ÖNCE DE GERİLİM TIRMANMIŞTI

Reuters'ın hatırlattığına göre Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından 2023 sonundan itibaren İsrail bağlantılı olduğunu öne sürdükleri ticari gemilere Kızıldeniz'de saldırılar düzenlemişti.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

Bu saldırılar nedeniyle çok sayıda uluslararası denizcilik şirketi gemilerini Afrika'nın güneyinden dolaştırmak zorunda kalırken, taşıma maliyetleri yükselmiş; ABD ve İngiltere de bölgedeki ticaret yollarını korumak amacıyla hava saldırıları ve çok uluslu deniz operasyonları başlatmıştı.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

MÜZAKERE Mİ, YENİ CEPHE Mİ?

Reuters'a konuşan eski ABD Orta Doğu müzakerecisi Dennis Ross ise Washington açısından temel hedefin İran'ı yeniden müzakere masasına döndürecek şartları oluşturmak olduğunu söyledi.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

Suudi Arabistan merkezli Körfez Araştırma Merkezi Başkanı Abdülaziz Sager ise Husilerin Babülmendep'teki deniz trafiğini sekteye uğratabilecek kapasiteyi koruduğunu ancak Tahran'dan açık talimat gelmeden bu yönde kapsamlı bir adım atmalarının düşük ihtimal olduğunu belirtti.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

Sager, böyle bir girişimin ise ABD ve müttefiklerinin Husilere karşı çok daha geniş kapsamlı askeri operasyon başlatmasına yol açabileceğini ifade etti.

SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!

Reuters analizinde, çatışmaların Hürmüz Boğazı'nın ardından Babülmendep'e de yayılması halinde küresel enerji arzı ve deniz ticaretinin aynı anda iki kritik boğaz üzerinden baskı altına girebileceği, bunun da hem bölgesel hem de küresel ölçekte ağır ekonomik sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #YEMEN #KIZILDENİZ #İRAN #ABD