Trend
Galeri
Trend Dünya
SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!
SON DAKİKA| İran’ın ‘en son kullanacağı koz’ ortaya çıktı! Dünya ekonomisini sarsacak hamle!
Son Dakika: İran'ın elindeki "son stratejik kartı" masaya sürmeye hazırlandığı öne sürüldü. Reuters'a göre Hürmüz Boğazı'nın ardından Babülmendep'in de kriz denklemine girmesi, dünya ticareti ve enerji arzını aynı anda tehdit eden eşi görülmemiş bir tablo oluşturabilir.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 09:49