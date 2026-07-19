Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

Son Dakika: New York Times, İran'ın Ürdün'deki ABD üslerini neden hedef aldığını yazdı. Gazeteye göre Tahran, Washington'un hava savunmasındaki kritik açığı avantaja çevirdi. Bu strateji, 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıyla tüm dikkatleri bölgeye çevirdi.

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Giriş Tarihi: 19.07.2026 10:33 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 10:37
SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, The New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haber, Ürdün'de yaşanan son saldırıların perde arkasını gözler önüne serdi.

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

TAHRAN EZBERLERİ BOZDU: 2 ABD ASKERİ ÖLDÜ

Habere göre İran, son beş gün içinde Ürdün'deki ABD askerlerini hedef alan dört ayrı saldırı düzenledi.

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

Cuma günü gerçekleştirilen son saldırıda iki ABD askeri hayatını kaybederken, dört asker yaralandı. Daha önce kayıp olduğu belirtilen bir askere ilişkin bilgi ise Pentagon tarafından henüz netleştirilmedi.

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SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

"İRAN ABD SAVUNMASINI AŞMADA DAHA BAŞARILI HALE GELDİ"

ABD'li yetkililer, art arda düzenlenen saldırıların yalnızca İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) kapasitesini koruduğunu göstermediğini, aynı zamanda Tahran'ın ABD'nin hava savunma sistemlerini aşma konusunda daha başarılı hale geldiğini değerlendirdi.

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

Saldırılarda onlarca ABD askerinin yaralandığı, bazı askeri helikopterlerin de hasar gördüğü belirtildi.

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

ÜRDÜN NEDEN HEDEFTE?

Haberde, savaşın başlamasının ardından ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bazı birliklerini daha güvenli görülen Ürdün ve İsrail'e kaydırdığı aktarıldı.

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

Bölgedeki bazı ABD müttefiklerinin Amerikan uçaklarının hava sahalarını kullanmasına ve kendi topraklarında konuşlanmasına sınırlamalar getirmesi nedeniyle Ürdün'ün Washington açısından stratejik öneminin daha da arttığı ifade edildi.

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

Uzmanlara göre Ürdün'deki üsler, ABD'nin Suriye, Irak ve Hürmüz Boğazı çevresindeki operasyonları için kritik lojistik merkez konumunda bulunuyor.

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

SALDIRILAR NASIL GELİŞTİ?

NYT'nin aktardığı kronolojiye göre ilk saldırıda Kral Faysal Hava Üssü'ndeki yaşam alanı vuruldu ve beş kadar ABD askeri yaralandı.

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

İkinci saldırıda Ürdün'ün doğusundaki bir üs hedef alınırken, burada konuşlu Black Hawk helikopterlerinin önemli bölümünün hasar gördüğü bildirildi.

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

Yaklaşık iki gün önce ise Azrak'taki Muwaffaq Salti Hava Üssü füze saldırısına uğradı. Sığınaklara ulaşmaya çalışan yaklaşık 20 ABD askeri yaralandı ancak can kaybı yaşanmadı.

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

Cuma günü ise aynı üs yeniden hedef alındı. Bu saldırıda iki ABD askeri yaşamını yitirirken dört asker de yaralandı.

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

İRAN'DAN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İran ordusu, Azrak'taki ABD üssünde bulunan yakıt depolarını insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da üs içerisindeki uçak sığınaklarının füze ve İHA'larla vurulduğunu duyurdu.

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

"ABD'NİN BÖLGE STRATEJİSİ HEDEF ALINDI"

Emekli ABD Hava Kuvvetleri Korgenerali David Deptula, Ürdün'ün ABD'nin Suriye, Irak ve çevre bölgelere yönelik hava operasyonlarının en önemli merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

Deptula'ya göre cuma günkü saldırı yalnızca bir askeri üsse değil, ABD'nin bölgedeki askeri koalisyonuna ve Ürdün'ün Washington'a ev sahipliği yapmasının siyasi maliyetini artırmaya yönelik bir mesaj niteliği taşıyor.

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

ABD'DEN MİSİLLEME VE TRUMP'TAN YENİ SALDIRI SİNYALLERİ

Pentagon, saldırıların ardından İran Devrim Muhafızları'nı hedef alan misilleme operasyonları düzenlediklerini açıkladı.

SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump da önümüzdeki günlerde İran'a yönelik saldırıları artırmayı planladığını belirterek köprüler, elektrik santralleri ve enerji dağıtım altyapısı gibi stratejik tesislerin hedef alınabileceğinin sinyalini verdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ÜRDÜN #İRAN #ABD #HÜRMÜZ BOĞAZI