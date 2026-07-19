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SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!
SON DAKİKA| İran’ın Ürdün saldırısının perde arkası: Washington’un savunmadaki kritik açığı gün yüzüne çıktı!
Son Dakika: New York Times, İran'ın Ürdün'deki ABD üslerini neden hedef aldığını yazdı. Gazeteye göre Tahran, Washington'un hava savunmasındaki kritik açığı avantaja çevirdi. Bu strateji, 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırıyla tüm dikkatleri bölgeye çevirdi.
Giriş Tarihi: 19.07.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 10:37