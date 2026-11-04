Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA… İsrail’de seçim sonrası belirsizlik büyüyor! İsrailli milletvekili Cassif: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

SON DAKİKA… İsrail’de seçim sonrası belirsizlik büyüyor! İsrailli milletvekili Cassif: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

SON DAKİKA… İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçim sonrası sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı. Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken, iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı. Ortak Liste'nin tek Yahudi Milletvekili Ofer Cassif Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a 'hükümet kurma' çağrısı yaptı. Cassif, Netanyahu'yu sert bir dille hedef aldı: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Giriş Tarihi: 04.11.2026 12:47
SON DAKİKA… İsrail’de seçim sonrası belirsizlik büyüyor! İsrailli milletvekili Cassif: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

SON DAKİKA… İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı. Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken, iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşti.

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'da açıklanması ve ardından Herzog'un hükümeti kurma görevini kime teslim edeceğine karar vermek için liderlerle istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.

SON DAKİKA… İsrail’de seçim sonrası belirsizlik büyüyor! İsrailli milletvekili Cassif: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

CASSİF'TEN EİSENKOT'A HÜKÜMET KURMA ÇAĞRISI

Ortak Liste, Eisenkot öncülüğünde bir hükümet kurulması fikrine sıcak bakarken, muhalefet bloğundaki bazı sağcı isimler İsrail vatandaşı Filistinlilerle koalisyon kurulması halinde desteğini çekeceğini belirtiyor. İsrailli milletvekili Ofer Cassif, Ortak Liste ve Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun hükümet kurma ihtimalini değerlendirdi.

Muhalif partilerin ortak hükümet kuramamasının temel sebebinin blok içerisinde çok sayıda ırkçı unsurun yer alması olduğunu kaydeden Cassif, muhalif blok içerisindeki bu unsurların İsrail vatandaşı Filistinlilerin ve onların temsilcileriyle işbirliğine yanaşmadığını vurguladı.

SON DAKİKA… İsrail’de seçim sonrası belirsizlik büyüyor! İsrailli milletvekili Cassif: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

"İŞBİRLİĞİNDEN BAŞKA SEÇENEK YOK"

Cassif, muhalif blok içerisindeki ırkçı kişiliklerin İsrail vatandaşı Filistinlilerin desteğine dayalı herhangi bir formülü reddettiğinden bahsederek şunları söyledi:

"Umarım ve inanıyorum ki Sayın Eisenkot sonunda İsrailliler ve bölge açısından en büyük tehlikenin, Netanyahu'nun kendisi ve faşist müttefikleri olduğunu anlayacaktır. Diğer muhalefet unsurları da bunu anlarsa mevcut hükümeti devirmek için işbirliği yapmaktan başka seçenek olmadığını görecekler.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA… İsrail’de seçim sonrası belirsizlik büyüyor! İsrailli milletvekili Cassif: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

Ortak Liste olarak biliyoruz ki kurulacak bir sonraki hükümet bizim arzu ettiğimiz türden bir hükümet olmayacak. Görüşlerimizden ve inançlarımızdan oldukça uzak olacak. Ancak şu anda asıl düşmanımızın Netanyahu ve onun çetesi olduğunu biliyoruz. Onu iktidardan uzaklaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

SON DAKİKA… İsrail’de seçim sonrası belirsizlik büyüyor! İsrailli milletvekili Cassif: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

HERZOG İLE GÖRÜŞECEKLER

Meclis Başkanı Amir Ohana'nın son 4 yıldır Meclisin değil de Netanyahu ve koalisyonun temsilcisi ve hatta hizmetçisi gibi davrandığı değerlendirmesinde bulunan Cassif, Ohana'nın değiştirilmesi gerektiğini ve bunu sağlayacak çoğunluğa muhalefetin sahip olduğunu belirtti.

Cassif, perşembe günü Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a hükümet kurma görevini vermesi için Ortak Liste olarak Eisenkot'u tavsiye edeceklerini ve gelecek hafta Meclis Başkanını değiştirmek için muhalefetin diğer unsurlarıyla birlikte hareket edeceklerini kaydetti.

SON DAKİKA… İsrail’de seçim sonrası belirsizlik büyüyor! İsrailli milletvekili Cassif: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

Yeni kurulacak hükümetle de anlaşmazlık yaşayacaklarını bilmelerine rağmen Netanyahu ve ortaklarını iktidardan uzaklaştırma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Cassif, "İsrail, Filistinliler, bölge ve hatta daha geniş bir coğrafya açısından en büyük düşman ve en büyük risk Netanyahu ve ekibidir." diye konuştu.

Netanyahu ve aşırı sağcı hükümet ortaklarının Meclis Başkanının değiştirilmemesi için ellerinden geleni yapacağı tahmininde bulunan Cassif, bu durumda Yüksek Mahkeme'ye başvurulacağını ve Yüksek Mahkeme'nin desteğiyle bu değişikliğin gerçekleşeceğini söyledi.

SON DAKİKA… İsrail’de seçim sonrası belirsizlik büyüyor! İsrailli milletvekili Cassif: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

"İRAN SADECE BİR TESADÜF"

Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte İran'a saldırma ihtimalini "ciddi bir risk" şeklinde nitelendiren Cassif, hem Netanyahu hem Trump'ın kişisel çıkarları doğrultusunda savaş çıkarma motivasyonu olduğunu ifade etti.

Cassif, hem Trump hem Netanyahu'nun kendi çıkarları söz konusu olduğunda başlatacakları savaşların kime karşı olduğunun önemi kalmadığına dikkati çekerek, "İran sadece bir tesadüf. Hedef başka bir ülke de olabilirdi." dedi.

SON DAKİKA… İsrail’de seçim sonrası belirsizlik büyüyor! İsrailli milletvekili Cassif: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

İsrail ve ABD'de yükselen iç muhalefetin İran'a karşı yeni bir savaşın başlatılmasını engelleyeceğini dilediğini ifade eden Cassif, İsrail'de ilk kez merkez ve sağ kanattaki bazı partilerin yeni bir savaşın ülke çıkarlarına değil de Netanyahu'nun iktidarda kalmasına hizmet edeceğini anladığını söyledi.

Cassif, iç muhalefet ve yükselen farkındalık sayesinde İran'a savaş başlatılsa bile "ulusal birlik hükümetinin" kurulamayacağını düşündüğünü ancak yanılma payının da bulunduğunu belirtti.

SON DAKİKA… İsrail’de seçim sonrası belirsizlik büyüyor! İsrailli milletvekili Cassif: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

İSRAİL VATANDAŞI FİLİSTİNLİLER VARLIKLARINI RİSK ALTINDA HİSSEDİYOR

Ortak Liste olarak başarılı olma umudu vermelerinin İsrail vatandaşı Filistinlileri sandığa gitmeye teşvik eden bir diğer unsur olduğuna işaret eden Cassif, yüksek katılım oranının hem ırkçı bir hükümet korkusu hem başarı umudundan kaynaklandığını ifade etti.

SON DAKİKA… İsrail’de seçim sonrası belirsizlik büyüyor! İsrailli milletvekili Cassif: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

Cassif, Likud Partisi ve aşırı sağcı siyasilerin İsrail vatandaşı Filistinli seçmenler üzerinden haftalardır "hile senaryosu" hazırladıklarını kaydederek, "Bu nedenle seçimlerin ertesi günü, Arap seçmenlerin sandığa katılımının çok yüksek olduğunu gördüklerinde bu asılsız iddiaları daha da güçlendirerek sürdürmeleri kimse için sürpriz olmamalı." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde hile yapıldığı iddialarının tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Cassif, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) bu konuda Netanyahu'yla işbirliği yapmasına rağmen sonuçta hile olmadığını kabul etmek zorunda kaldığına dikkati çekti.

SON DAKİKA… İsrail’de seçim sonrası belirsizlik büyüyor! İsrailli milletvekili Cassif: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

Cassif, her şeye rağmen Likud ve aşırı sağcı siyasilerin seçim sonuçlarını gayrimeşru gösterme girişimlerinin devam ettiğini belirterek, İsrail vatandaşı Filistinli seçmenleri günah keçisi ilan etmenin kolay olması nedeniyle hedef haline geldiğini söyledi.

Netanyahu'nun seçim sonuçlarını gayrimeşru gibi göstererek hükümette kalmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Cassif, 2022 seçimlerinde de İsrail vatandaşı Filistinliler üzerinden yürüttükleri manipülasyonu seçimi kazandıklarını anlayana kadar devam ettirdiklerini kaydetti.

#NETANYAHU #İSRAİL