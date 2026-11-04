SON DAKİKA… İsrail’de seçim sonrası belirsizlik büyüyor! İsrailli milletvekili Cassif: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

SON DAKİKA… İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı. Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken, iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste, tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaştı ve Meclis aritmetiğinde kilit bir konuma yerleşti.

Seçimlerin kesin sonuçlarının 4 Kasım'da açıklanması ve ardından Herzog'un hükümeti kurma görevini kime teslim edeceğine karar vermek için liderlerle istişare görüşmeleri yapması bekleniyor.