SON DAKİKA… İsrail’de seçim sonrası belirsizlik büyüyor! İsrailli milletvekili Cassif: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!

SON DAKİKA… İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçim sonrası sandıktan koalisyon belirsizliği çıktı. Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken, iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon hükümeti kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamadı. Ortak Liste'nin tek Yahudi Milletvekili Ofer Cassif Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a 'hükümet kurma' çağrısı yaptı. Cassif, Netanyahu'yu sert bir dille hedef aldı: Asıl düşmanımız Netanyahu ve çetesi!