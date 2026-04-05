SON DAKİKA| İşte ABD pilotu böyle kurtarıldı: Film gibi operasyonun detayları ortaya çıktı! CIA’den büyük aldatmaca

Son Dakika: İran'da düşürülen ABD savaş uçağının ardından başlayan kritik 48 saatlik süreçte, yaralı pilot dağlarda saklanarak izini kaybettirdi. ABD ile İran güçleri arasında zamana karşı yarış yaşanırken, CIA'nın aldatmaca planı ve yüzlerce askerin katıldığı dev operasyonun detayları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.04.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 05.04.2026 14:03
The New York Times gazetesinin (NYT) haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran üzerinde düşürülen bir savaş uçağının mürettebatından olan ABD Hava Kuvvetleri subayının, cumartesi gecesi düzenlenen son derece riskli bir operasyonla kurtarıldığını duyurdu.

"ZAMANA KARŞI YARIŞ"

ABD Özel Operasyon kuvvetlerinin İran topraklarının derinliklerine girerek gerçekleştirdiği görev, iki gün süren kritik bir "zamana karşı yarışın" ardından başarıya ulaştı.

Habere göre süreç, ABD'ye ait bir F-15E Strike Eagle'ın cuma günü İran tarafından vurulmasıyla başladı. Uçağın iki kişilik mürettebatı fırlatma koltuklarıyla atladı.

Pilotlardan biri kısa sürede kurtarılırken, ikinci pilot kayboldu ve bu durum ABD ordusu için en yüksek öncelikli mesele haline geldi.

SAATLERCE DAĞLIK ALANDA SAKLANDI

Kayıp pilot, İran'ın da arama çalışmaları başlatmasıyla birlikte, dağlık bir bölgede tek başına hayatta kalma mücadelesi verdi.

İlk etapta ne ABD ne de İran güçleri pilotun yerini tespit edebildi. Pilotun, düşüş sonrası bir dağ yarığında saklandığı ve yanında sadece bir tabanca bulunduğu belirtildi.

CIA İRAN ORDUSUNU YANLIŞ HEDEFE YÖNLENDİRDİ

ABD ile İran güçleri arasında, yaralı pilota ulaşmak için iki gün süren yoğun bir yarış yaşandı. Bu süreçte CIA devreye girerek İranlı güçleri yanıltmak amacıyla bir aldatma operasyonu başlattı.

İran tarafına, pilotun çoktan kurtarıldığı ve kara konvoyuyla ülke dışına çıkarıldığı izlenimi verilmeye çalışıldı. Aynı zamanda CIA, pilotun saklandığı yeri tespit ederek bilgiyi Pentagon ile paylaştı.

YÜZLERCE ÖZEL KUVVET PERSONELİ SAHAYA İNDİ

Bunun üzerine ABD ordusu geniş çaplı bir kurtarma operasyonu başlattı. Operasyona yüzlerce özel kuvvet personeli, onlarca savaş uçağı ve helikopter ile birlikte siber, uzay ve istihbarat unsurları dahil edildi.

Kurtarma görevini, ABD'nin en elit birliklerinden Navy SEAL Team 6 üstlendi.

ABD GÜÇLERİ PİLOTA YAKLAŞINCA ÇATIŞMA ÇIKTI

Pilotun, İran güçlerinden kaçarken 7 bin feet (yaklaşık 2.100 metre) yüksekliğinde bir sırt hattına tırmandığı ve 24 saatten fazla süre boyunca izini kaybettirmeyi başardığı aktarıldı.

ABD savaş uçakları, pilotun bulunduğu bölgeye yaklaşan İran konvoylarını engellemek için bombalama ve ateş açma operasyonları gerçekleştirdi.

Kurtarma anında ABD komandoları bölgeye yaklaşırken İran güçlerini uzak tutmak için ateş açtı.

Pilotun yanında bulunan sinyal verici ve güvenli iletişim cihazını ise İran tarafından tespit edilmemek için sınırlı şekilde kullandığı belirtildi.

PİLOT KUVEYT'E NAKLEDİLDİ

Operasyon başarıyla sonuçlandı ve yaralı pilot bölgeden çıkarıldı. Ardından kurtarma timi ve pilot, sağlık tedavisi için Kuveyt'e nakledildi.

ABD tarafı, operasyonda hiçbir personelin hayatını kaybetmediğini veya yaralanmadığını açıkladı.

BEKLENMEDİK KRİZ: 2 NAKLİYE UÇAĞI İRAN'DA MAHSUR KALDI

Ancak operasyon sırasında beklenmedik bir kriz daha yaşandı. Kurtarma sonrası tahliye için kullanılan iki nakliye uçağı İran'daki uzak bir üste arızalanarak mahsur kaldı. Bunun üzerine komutanlar üç yeni uçak gönderme kararı aldı. Arızalı uçaklar ise İran'ın eline geçmemesi için imha edildi.

The New York Times, söz konusu kurtarma operasyonunun; zorlu arazi koşulları, yaralı personelin durumu ve İran güçlerinin hızla bölgeye yaklaşması nedeniyle ABD özel operasyon tarihinin en karmaşık ve zorlu görevlerinden biri olarak değerlendirildiğini aktardı.