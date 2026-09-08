Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas'a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü

SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas'a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü

Son dakika haberi: Spor ürünleri üreticisi Adidas'ın, 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden Shalev Biton'u, şirketin "tek ayakkabı hizmeti" (Single Shoe Service) için reklam yüzü yapmasına tepkiler sürüyor.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 08.09.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 07:40
SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas’a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü

Son dakika haberi: Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucu binlerce kişinin bacağını ve kolunu kaybetmesini görmezden gelen reklam filmi, yıllardır zulme uğrayan Filistinlileri bir kez daha üzdü. Konya'da yaşayan ve tedavi süreçleri devam eden ampute Filistinliler duygularını SABAH'a anlattı.

SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas’a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü

'HAYATIMIZIN ÖNEMİ YOKMUŞ'

İsrail'in saldırılarında bacağını kaybeden ve bugüne kadar 20 ameliyat geçiren 15 yaşındaki Ramadan Basal, "Bu firma için bir İsrail askeri, hayatları altüst olan binlerce çocuktan daha mı önemli? Peki ya suçsuz günahsız öldürülen bebekler ne olacak?

SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas’a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü

Tek suçu Gazzeli olmak olan, saldırılarda kolunu, bacağını kaybeden çocuklar ne olacak? Uzuvlarını kaybeden çocukların hayali ne olacak? Bizim bacaksız yaşamamamızın, nasıl hayatta kaldığımızın onlar için hiçbir önemi yok, ben bu reklamdan bunu anladım. Bir kez daha nasıl yok sayılıyoruz görmüş olduk" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas’a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü

'KEŞKE ÇOCUKLARI GÖSTERSELERDİ'

Katil İsrail askerlerinin 12 saat boyunca yaralı bacağıyla diz çöktürmesi nedeniyle kangren olan bacağı ampute edilen 26 yaşındaki Samah Abuovda ise, "Bu reklam filmi, öldürülen çocukların, bebeklerin, kolunu, bacağını kaybeden Filistinlilerin onların gözünde hiçbir öneminin olmadığını bir kez daha tüm dünyaya gösterdi.

SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas’a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü

Keşke bacağını kaybeden İsrail askeri yerine bacağını kaybeden 2 yaşındaki Gazzeli bir çocuğu çekselerdi de dünyaya öyle mesaj verselerdi. Demek ki onların gözünde bizim bir değerimiz yok. Bu markayı boykot etmeye çağıranlara da minnettarız" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas’a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü

AMPUTE OLANLARIN 5'TE 1'İ ÇOCUK

UNICEF raporuna göre, siyonist İsrail rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği soykırım saldırılarında 42 bin Filistinli sakat kaldı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana 5 binden fazla uzuv amputasyonu gerçekleştirilirken, bunun yüzde 20'sini çocuklar oluşturuyor.

SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas’a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü

'MARKALAR SUÇLULARI SEÇERSE İNSANLAR DA DİRENİŞİ SEÇER'

Gazze, dünyada kişi başına en fazla ampute çocuğun bulunduğu yer haline gelmişken spor ürünleri devi Adidas'ın Gazze'deki katliamlara katılan ampute İsrail askerini reklam yüzü yapmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas’a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü

Boykot çağrısı yapan İtalyan aktivist Vincenzo Fullone "Markalar suçluları seçtiğinde insanlar da direnişi seçer" ifadesi tepkilerin en net ifadesi oldu. Filistinlilerin dramına gözünü kapayan Batı basınının her zamanki gibi bu olaya da duyarsız kalması dikkat çekti.

SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas’a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü

YAHUDİ DESTEKÇİSİ NİKE'A DARBE

Yahudileri eleştiren sporcularla işbirliklerini kesen, Gazze'deki soykırımına ses çıkarmayan, İsrail'e desteğiyle bilinen Nike, duvara tosladı.

SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas’a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü

Piyasa değeri 220 milyar dolar gerileyen şirketin hisseleri son bir yılda yüzde 48'den fazla değer kaybetti. ABD'nin önde gelen 100 büyük şirketini kapsayan S&P 100'den çıkarılmasında Nike'ın sert gelir kaybı etkili oldu.

SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas’a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü