SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas’a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü

Tek suçu Gazzeli olmak olan, saldırılarda kolunu, bacağını kaybeden çocuklar ne olacak? Uzuvlarını kaybeden çocukların hayali ne olacak? Bizim bacaksız yaşamamamızın, nasıl hayatta kaldığımızın onlar için hiçbir önemi yok, ben bu reklamdan bunu anladım. Bir kez daha nasıl yok sayılıyoruz görmüş olduk" dedi.