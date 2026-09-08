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SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas'a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü
SON DAKİKA | Katil İsrail askerini kahraman gibi gösteren Adidas'a tepkiler dinmiyor! Reklam yüzü değil soykırımın yüzü
Son dakika haberi: Spor ürünleri üreticisi Adidas'ın, 2021'de Gazze'ye yönelik saldırılara katılan ve İsrail ordusunda görev yaparken bacağını kaybeden Shalev Biton'u, şirketin "tek ayakkabı hizmeti" (Single Shoe Service) için reklam yüzü yapmasına tepkiler sürüyor.
Giriş Tarihi: 08.09.2026 07:37
Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 07:40