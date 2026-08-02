Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu

SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu

Son dakika haberi: İsrail Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine rağmen hastanenin ilaç deposunu bombaladı. Hayati önem taşıyan malzemeler imha edildi. Toplu haldeki Filistinlilere düzenlenen saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 02.08.2026 07:43 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 07:44
SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu

Son dakika haberi: Soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçme sürecine rağmen saldırılarına devam ediyor.

SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında yerinden edilenlerin sığındığı çadır kampında yer alan ilaç deposunu hedef aldılar.

SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu

Saldırıda, ilaç deposu yerle bir olurken onlarca çadır yandı ve zarar gördü. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail güçlerinin ilaç depolarını doğrudan ve sistematik bir şekilde hedef aldığını kaydetti.

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SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu

Açıklamada, tahribat gücü yüksek füzelerle gerçekleşen saldırı sonucu bölgedeki 4 ilaç deposundan ikisinin yok edildiği belirtildi.

SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu

Hastanedeki poliklinik binasında da önemli hasarın oluştuğu kaydedilen açıklamada, "Hastaların ve yaralıların bakımı için hayati önem taşıyan tıbbi malzeme ve sarf malzemeleri imha oldu" denildi. Ağır bombardıman hastanede yatan hastalar, refakatçileri ve sağlık personeli arasında büyük paniğe yol açtı.

SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu

ATEŞKESİ SABOTE EDİYOR

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, İsrail ordusunun ilaç deposunu imha etmesini "yeni bir savaş suçu" olarak nitelendirdi. Futuh, bunun "toplu cezalandırma ve insani felaketi derinleştirme" yönünde sistematik bir politika olduğunu vurguladı.

SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu

Futuh, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu başkanlığındaki aşırı sağcı hükümet, saldırıları tırmandırıp daha fazla suç işleyerek Kahire'de üzerinde anlaşılan ikinci aşamaya geçiş sürecini kasıtlı olarak sabote etmeye çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze kentinde Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde toplanan bir grup Filistinliyi hedef aldı. 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 349'a çıktı.

SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu

FİLİSTİNLİLER: SOMUT ADIMLAR İSTİYORUZ GAZZE ACIDAN YORULDU

Ekim 2023'ten beri katil İsrail'in soykırımına uğrayan acıdan yorgun Filistin halkı barış ve huzur ortamı için somut adımlar istediklerini dile getirdi.

SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu

Yerinden edilen Fahd Ebu Cudeyan, Gazze Şeridi'ne yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Sözlerin sahada somut adımlara dönüşmesini istiyoruz. İnsanlar saldırılardan, ölümden, yerinden edilmekten ve açlıktan yoruldu" dedi.

SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu

İsmail Nevfel ise "Filistin halkı saldırılardan yoruldu. Evlatlarımızı ve yakınlarımızı kaybettik, evlerimiz yıkıldı. Dünyadaki diğer halklar gibi yaşamak istiyoruz" dedi.

SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu

Öte yandan, Gazze'de moral olsun diye olağanüstü şartlarda düzenlenen maratona katılan 12 yaşındaki Melak Ebu Taha, "Bu maraton yetim çocukların üzüntülerini biraz olsun hafifletiyor. Acımızı bir nebze olsun unuttuk ve diğer çocuklar gibi eğlenme fırsatı bulduk" dedi.

#GAZZE #İSRAİL