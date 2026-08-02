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SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu
SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu
Son dakika haberi: İsrail Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine rağmen hastanenin ilaç deposunu bombaladı. Hayati önem taşıyan malzemeler imha edildi. Toplu haldeki Filistinlilere düzenlenen saldırıda ise 2 kişi hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 02.08.2026 07:43
Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 07:44