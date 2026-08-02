SON DAKİKA | Masada ateşkes sahada katliam! Siyonist katil İsrail İlaç depolarını vurdu

Öte yandan, Gazze'de moral olsun diye olağanüstü şartlarda düzenlenen maratona katılan 12 yaşındaki Melak Ebu Taha, "Bu maraton yetim çocukların üzüntülerini biraz olsun hafifletiyor. Acımızı bir nebze olsun unuttuk ve diğer çocuklar gibi eğlenme fırsatı bulduk" dedi.