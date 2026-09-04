Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar

SON DAKİKA… Nepal'de geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde can kabı bin 259'u aştı… 5 binden fazla kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Devam eden arama çalışmalarında adeta bir mucize yaşandı. Selin ardından hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 9 gün sonra sağ kurtarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 04.09.2026 11:41 Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 11:42
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde can kayıplarının arttığı belirtildi.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşamını yitirenlerin sayısının 1259'a ulaştığı kaydedildi. Can kayıplarının Chitwan'da 355, Doğu Nawalparasi'de 218, Batı Nawalparasi'de 212, Nuwakot'ta 177, Rasuwa'da 127, Gorkha'da 72, Dhading'de 60 ve Tanahun'da 38 olduğu bildirildi.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar

Selde 304'ü farklı hastanelerde olmak üzere toplam 5 bin 384 kişinin tedavi altına alındığı, yürütülen operasyonlarla 12 bin 38 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.

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SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 5 bin 83 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kayıplar arasında 583 yabancı uyruklunun da bulunduğu aktarıldı. Bölgedeki yardım ve arama operasyonlarında 21 bin 402 güvenlik personelinin görev yaptığı bildirildi.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar

9 GÜN SONRA MUCİZE KURTULUŞ

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında yeni bir gelişme kaydedildi. Trishuli 3A Hidroelektrik Santrali projesine ait tünelde mahsur kalan 2 işçi, Nepal Ordusu ve emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla tünelden sağ çıkarıldı.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar

Ekiplerin tünel içerisinden gelen sesleri duyması üzerine temas kurduğu ve tünel duvarını açarak işçilere ulaştığı bildirildi. Tünelden çıkarılan işçiler, helikopterle başkent Katmandu'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar

Bölgede, tünellerde mahsur kalan başka kişilerin de olabileceği değerlendirilerek arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar
#NEPAL