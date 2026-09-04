SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 5 bin 83 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kayıplar arasında 583 yabancı uyruklunun da bulunduğu aktarıldı. Bölgedeki yardım ve arama operasyonlarında 21 bin 402 güvenlik personelinin görev yaptığı bildirildi.