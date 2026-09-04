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SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar
SON DAKİKA… Nepal’deki sel felaketinde mucize kurtuluş! 9 gün sonra kum yığınının altındaki tünelden böyle çıktılar
SON DAKİKA… Nepal'de geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinde can kabı bin 259'u aştı… 5 binden fazla kişinin ise kayıp olduğu açıklandı. Devam eden arama çalışmalarında adeta bir mucize yaşandı. Selin ardından hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 9 gün sonra sağ kurtarıldı.
Giriş Tarihi: 04.09.2026 11:41
Güncelleme Tarihi: 04.09.2026 11:42