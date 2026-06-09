Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

Son Dakika: İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırıları, ABD'nin Körfez'deki askeri kalkanında derin çatlaklar oluşturdu. Bir dönem "dokunulmaz" görülen üslerin hedefe dönüşmesi, Pentagon'u onlarca yıllık konuşlanma düzenini gözden geçirmeye zorluyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:09 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 12:19
SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

ABD/İsrail-İran savaşı Washington'un Körfez'deki askeri varlığını ve üs stratejisini tartışma konusu haline getirdi.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

ABD'NİN ZAYIF NOKTASI ORTAYA ÇIKTI

İngiltere merkezli Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ABD üslerinde yarattığı etki, Savunma Bakanlığını (Pentagon) bölgedeki büyük ve sabit üslerin geleceğini yeniden değerlendirmeye yöneltti.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

Uzmanlar, savaşın ABD'nin Körfez'deki askeri yapılanmasının zayıf noktalarını ortaya çıkardığını ve gelecekte daha küçük, daha dağınık ve İran'dan daha uzak üslerin tercih edilebileceğini belirtiyor.

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SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

ABD İRAN'A DAHA UZAK ÜSLERE YÖNELDİ

Habere göre ABD, 2022 yılında Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu kenti yakınlarında Lojistik Destek Alanı (LSA) Jenkins isimli bir askeri tesis kurdu.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

ABD'nin Suudi Arabistan eski savunma ve kara kuvvetleri ataşesi Abbas Dahouk, söz konusu üssün İran'a karşı geliştirilen stratejinin bir parçası olduğunu belirterek, "LSA Jenkins'in temel amacı İran kıyılarına yakın bölgelerin ötesinde stratejik derinlik sağlamak" dedi.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

İsrail-ABD ile İran arasındaki savaş sırasında İran'a yakın ABD üsleri füze ve İHA saldırılarının hedefi olurken, Yenbu'daki üssün faaliyetlerinde belirgin artış yaşandığı ifade edildi.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

"İRAN'IN KAPANMASINI İSTEDİĞİ BAZI ÜSLERE ABD DE DÖNMEK İSTEMEYEBİLİR"

Tahran yönetimi, kalıcı bir ateşkes anlaşmasının parçası olarak ABD'nin bölgedeki askeri üslerini kapatmasını talep ediyor.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

Ancak habere göre İran'ın saldırılarının ortaya çıkardığı riskler nedeniyle Washington da bazı üslerdeki varlığını sürdürme konusunda isteksiz davranabilir.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

ABD'li eski bir askeri yetkili, Bloomberg'e yaptığı değerlendirmede, "İranlıların bu üslere neler yapabildiğini gördükten sonra artık bu üsleri işgal etmeye eskisi kadar istekli değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

Yetkili ayrıca savaşın büyük bölümünün Florida'daki Tampa kentinden yönetildiğine dikkat çekerek, sahadaki komutanların geleneksel üslenme anlayışından uzaklaştığını söyledi.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

SAVAŞ SABİT ÜSLERİN KIRILGANLIĞINI ORTAYA KOYDU

Middle East Eye'a konuşan Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS) kıdemli askeri uzmanı Mark Cancian, savaşın tüm sabit üslerin ne kadar savunmasız olduğunu gösterdiğini belirtti.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

Cancian, "ABD Orta Doğu'daki askeri duruşunu yeniden değerlendiriyor. Bu üslerin kapsamının küçültülmesi beni şaşırtmaz" dedi.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

Habere göre ABD'li yetkililer ve analistler, Washington'un gelecekte Körfez'deki askeri varlığını LSA Jenkins benzeri, daha küçük ve İran'dan daha uzak tesisler üzerine kurabileceğini değerlendiriyor.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE ANLAŞMALAR DA DEĞİŞEBİLİR

ABD'nin Körfez ülkeleriyle farklı askeri anlaşmaları bulunuyor. Kuveyt, Bahreyn ve Katar'da Amerikan askerleri sürekli konuşlu durumda bulunurken, Umman'da kalıcı ABD üssü bulunmuyor.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

Bunun yerine Washington'un liman ve hava sahasını kullanmasına imkan tanıyan erişim anlaşmaları uygulanıyor.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

Haberde, İran-ABD savaşı sırasında Umman'ın Körfez'de en az saldırıya maruz kalan ülkelerden biri olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

Kimliğinin açıklanmaması şartıyla konuşan bir ABD savunma uzmanı, "Bu savaş, erişime dayalı ve daha hafif askeri varlık modelini öne çıkaracak. Umman modeli gelecekte daha fazla tercih edilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

EN FAZLA ABD ASKERİ KUVEYT'TE BULUNUYOR

Orta Doğu'da en fazla ABD askerine ev sahipliği yapan ülke olan Kuveyt'te yaklaşık 14 bin Amerikan askeri bulunuyor.

Camp Arifjan ve Ali el-Salem Hava Üssü savaş sırasında İran'ın yoğun saldırılarına maruz kaldı.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran tarafından fırlatılan balistik füzelerin tamamının önlendiğini açıklasa da uydu görüntülerinin Ali el-Salem Üssü'nde bir sığınağın imha edildiğini gösterdiği belirtildi.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

Ayrıca Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki bir terminalde de ciddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

"ABD TÜM ÜSLERİ KORUYAMAZDI"

Abbas Dahouk, ABD'nin hava savunma sistemlerinde kullandığı önleyici füze stoklarının sınırlı olduğunu belirterek, Washington'un üsleri savunmak yerine personeli tahliye etmeyi tercih ettiğini söyledi.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

Dahouk, "ABD üsleri korumak ile personelin hayatını riske atmamak arasında seçim yapmak zorundaydı. Tercih tahliyeden yana oldu" dedi.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

Washington Post'un daha önce yayımladığı bir haberde, ABD'nin elinde yaklaşık 200 adet THAAD önleyici füzesinin kaldığı belirtilmişti.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

"ÜSLER KALACAKSA GÜÇLENDİRİLMELİ"

ABD'nin eski Kuveyt Büyükelçisi Douglas Silliman ise savaş sonrasında da Kuveyt'te önemli bir Amerikan varlığının sürmesinin muhtemel olduğunu ancak bunun için yeni yatırımlar gerektiğini ifade etti.

SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?

Silliman, "ABD ve Kuveyt önemli bir Amerikan askeri varlığını sürdürmek istiyorsa bu tesislerin daha dayanıklı hale getirilmesi gerekecek" değerlendirmesinde bulundu.