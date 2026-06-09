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SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?
SON DAKİKA| Pentagon’un ‘dokunulmaz’ denilen kaleleri çöktü: Washington Körfez’deki üslerini terk mi ediyor?
Son Dakika: İran'ın füze ve insansız hava aracı saldırıları, ABD'nin Körfez'deki askeri kalkanında derin çatlaklar oluşturdu. Bir dönem "dokunulmaz" görülen üslerin hedefe dönüşmesi, Pentagon'u onlarca yıllık konuşlanma düzenini gözden geçirmeye zorluyor.
Giriş Tarihi: 09.06.2026 12:09
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 12:19