Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA | Rusya'dan Avrupa’ya en net savaş mesajı! Polonya sınırındaki tren saldırısı şok etkisi yarattı

SON DAKİKA | Rusya'dan Avrupa’ya en net savaş mesajı! Polonya sınırındaki tren saldırısı şok etkisi yarattı

Son dakika haberi: Avrupa'da tren saldırısının şoku yaşanıyor. Rusya'nın Polonya sınırına yönelik füzesi, Batı'ya şimdiye kadarki en net mesaj olarak yorumlandı. Saldırıdan eski CIA Direktörü David Petraeus ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson son anda kurtuldu.

DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 15.09.2026 06:28 Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 06:29
SON DAKİKA | Rusya’dan Avrupa’ya en net savaş mesajı! Polonya sınırındaki tren saldırısı şok etkisi yarattı

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna savaşı üzerinden Batı'ya dair saldırı mesajlarında yeni bir aşamaya geçildi. Rusya'nın önceki gün gerçekleştirdiği tren saldırısı Avrupa ülkelerinde şok etkisi yarattı.

SON DAKİKA | Rusya’dan Avrupa’ya en net savaş mesajı! Polonya sınırındaki tren saldırısı şok etkisi yarattı

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski CIA Direktörü David Petraeus ve üst düzey Avrupalı güvenlik yetkililerinin geçişinden kısa bir süre sonra, Rusya'ya ait bir insansız hava aracı Ukrayna-Polonya sınırında trene isabet etti.

SON DAKİKA | Rusya’dan Avrupa’ya en net savaş mesajı! Polonya sınırındaki tren saldırısı şok etkisi yarattı

ÖNGÖRÜLEMEZ SONUÇLARI OLACAK

NATO üyesi olan Polonya'nın sınırına 2 kilometre uzaklıktaki Yahodyn'de trenin lokomotifine isabet eden saldırıda herhangi can kaybı olmadı.

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SON DAKİKA | Rusya’dan Avrupa’ya en net savaş mesajı! Polonya sınırındaki tren saldırısı şok etkisi yarattı

Ukrayna hedefte diplomatik tren olduğunu açıkladı. Rusya ise Ukrayna'nın batısındaki "demiryolu altyapısını" vurduğunu açıkladı. Batılı diplomatların dakikalar önce trende olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA | Rusya’dan Avrupa’ya en net savaş mesajı! Polonya sınırındaki tren saldırısı şok etkisi yarattı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın başarılı olmasının Avrupa için öngörülemez sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

SON DAKİKA | Rusya’dan Avrupa’ya en net savaş mesajı! Polonya sınırındaki tren saldırısı şok etkisi yarattı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın, Moskova'nın hibrit tehditlerine karşı gereken tüm yanıtları verebilecek kapasiteye sahip olduğunun altını çizdi.

SON DAKİKA | Rusya’dan Avrupa’ya en net savaş mesajı! Polonya sınırındaki tren saldırısı şok etkisi yarattı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Rusya'nın Ukrayna-Polonya sınırında Avrupalı yetkilileri taşıyan trenin geçişinden dakikalar sonra başka bir treni vurarak Avrupalılara gözdağı vermek istediğini belirtti.

SON DAKİKA | Rusya’dan Avrupa’ya en net savaş mesajı! Polonya sınırındaki tren saldırısı şok etkisi yarattı

Batılı ülkeler Rusya'nın geçtiğimiz günlerde de İtalya, Almanya, İngiltere gibi çok sayıda ülkede Ukrayna için silah üreten tesislere sabotaj saldırıları düzenlediğini dile getiriyor.

SON DAKİKA | Rusya’dan Avrupa’ya en net savaş mesajı! Polonya sınırındaki tren saldırısı şok etkisi yarattı

Uzmanlara göre Rusya'nın amacı olası yeni barış müzakereleri öncesinde Avrupa'nın elini zayıflatmak ya da Batı'nın kapasitesini test etmek.

SON DAKİKA | Rusya’dan Avrupa’ya en net savaş mesajı! Polonya sınırındaki tren saldırısı şok etkisi yarattı
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