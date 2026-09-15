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SON DAKİKA | Rusya'dan Avrupa’ya en net savaş mesajı! Polonya sınırındaki tren saldırısı şok etkisi yarattı
SON DAKİKA | Rusya'dan Avrupa’ya en net savaş mesajı! Polonya sınırındaki tren saldırısı şok etkisi yarattı
Son dakika haberi: Avrupa'da tren saldırısının şoku yaşanıyor. Rusya'nın Polonya sınırına yönelik füzesi, Batı'ya şimdiye kadarki en net mesaj olarak yorumlandı. Saldırıdan eski CIA Direktörü David Petraeus ve eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson son anda kurtuldu.
Giriş Tarihi: 15.09.2026 06:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2026 06:29