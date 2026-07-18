SON DAKİKA… Soykırımcı İsrailli Bakan Ben-Gvir istemişti! Filistinli mahkumlar için insanlık dışı yöntem: Nil timsahları ile çevrilecek!

'CEZAEVİ GÜVENLİĞİ ARTIRILACAK'

Düzenleme ile birlikte, İsrail Cezaevi Servisi de dahil olmak üzere kamu kurumlarının belirli koşullar altında tesislerinde timsah bulundurabilmesinin önü açıldı. Haberde, İsrailli yetkililerin "hendeklerin güvenlik maliyetlerini düşüreceğine ve cezaevi güvenliğini artıracağına inandığı" belirtildi. Öte yandan genç bir timsahın yaklaşık 8 bin dolara, yetişkin bir timsahın ise 20 bin dolara mal olabildiği kaydedildi.