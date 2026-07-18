Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA… Soykırımcı İsrailli Bakan Ben-Gvir istemişti! Filistinli mahkumlar için insanlık dışı yöntem: Nil timsahları ile çevrilecek!

SON DAKİKA… Soykırımcı İsrailli Bakan Ben-Gvir istemişti! Filistinli mahkumlar için insanlık dışı yöntem: Nil timsahları ile çevrilecek!

SON DAKİKA… Soykırımcı Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası giderek şiddetlendi. İnsanlık dramının yaşandığı Filistin'de tüm dünyanın gözü önünde soykırıma devam eden İsrail'den insanlık dışı bir hamle daha geldi. Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in "Filistinli mahkûmların tutulduğu hapishaneleri timsahlarla çevrili hendeklerle kuşatma" planı devreye girdi. İsrail basınına göre 9 bini aşkın Filistinli mahkûmun tutulduğu cezaevlerinin etrafına kurulacak hendeklere Nil timsahları yerleştirilecek.

Giriş Tarihi: 18.07.2026 12:13 Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 12:16
SON DAKİKA… Soykırımcı İsrailli Bakan Ben-Gvir istemişti! Filistinli mahkumlar için insanlık dışı yöntem: Nil timsahları ile çevrilecek!

SON DAKİKA… Siyonist İsrail Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 21. Yüzyılın en kanlı soykırımına imza attı. Çocuğu bebek ve kadın binlerce masum sivili hayattan koparan katil İsrail ordusunun ablukası devam ederken Siyonist yönetim Filistinli mahkûmlara karşı insanlık dışı bir hamle için kolları sıvadı.

SON DAKİKA… Soykırımcı İsrailli Bakan Ben-Gvir istemişti! Filistinli mahkumlar için insanlık dışı yöntem: Nil timsahları ile çevrilecek!

Daha önce mahkumlara yönelik işkence ve cinsel saldırı olayları nedeniyle daha önce defalarca kez uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarına konu olan İsrail, hapishaneleri timsahlarla çevrili hendeklerle kuşatma planı için çalışma başlattı.

SON DAKİKA… Soykırımcı İsrailli Bakan Ben-Gvir istemişti! Filistinli mahkumlar için insanlık dışı yöntem: Nil timsahları ile çevrilecek!

AŞIRI SAĞCI BAKANIN 'HAYALİYDİ'

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in "Filistinli mahkûmların tutulduğu hapishaneleri timsahlarla çevrili hendeklerle kuşatma" planının hayata geçirilmesinin önündeki en büyük engellerden biri kaldırıldı. İsrail merkezli Kanal 7'nin haberine göre Bakan Silman, önceki gün "dünyanın en büyük ikinci sürüngeni" olarak nitelendirilen Nil timsahını "koruma altındaki yabani hayvan" statüsünden çıkararak "bakımı yapılan yabani hayvan" kategorisine alan kararnameyi imzaladı.

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SON DAKİKA… Soykırımcı İsrailli Bakan Ben-Gvir istemişti! Filistinli mahkumlar için insanlık dışı yöntem: Nil timsahları ile çevrilecek!

'CEZAEVİ GÜVENLİĞİ ARTIRILACAK'

Düzenleme ile birlikte, İsrail Cezaevi Servisi de dahil olmak üzere kamu kurumlarının belirli koşullar altında tesislerinde timsah bulundurabilmesinin önü açıldı. Haberde, İsrailli yetkililerin "hendeklerin güvenlik maliyetlerini düşüreceğine ve cezaevi güvenliğini artıracağına inandığı" belirtildi. Öte yandan genç bir timsahın yaklaşık 8 bin dolara, yetişkin bir timsahın ise 20 bin dolara mal olabildiği kaydedildi.

SON DAKİKA… Soykırımcı İsrailli Bakan Ben-Gvir istemişti! Filistinli mahkumlar için insanlık dışı yöntem: Nil timsahları ile çevrilecek!

GEÇTİĞİMİZ YIL GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Filistinlilere yönelik düşmanca tutumuyla bilinen Ben Gvir, "timsahlı hendek" önerisini ilk kez geçen yıl Cezaevi Servisi Komiseri Kobi Yaakobi ile yaptığı görüşmede gündeme getirmişti. Plan, ilk aşamada Doğa ve Parklar Kurumu'nun itirazıyla karşılaştı. Kurum, timsahların yalnızca eğitim ve bilimsel araştırma amacıyla bulundurulabileceğini savunsa da plana ilişkin hazırlıklar sürdü.

SON DAKİKA… Soykırımcı İsrailli Bakan Ben-Gvir istemişti! Filistinli mahkumlar için insanlık dışı yöntem: Nil timsahları ile çevrilecek!

O dönemde, Ben Gvir'in timsahları ilk etapta ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne getirmeyi hedeflediği iddia edildi. Ancak Silman'ın imzasına rağmen, planın uygulama safhasına geçip geçmeyeceği henüz belli değil.

SON DAKİKA… Soykırımcı İsrailli Bakan Ben-Gvir istemişti! Filistinli mahkumlar için insanlık dışı yöntem: Nil timsahları ile çevrilecek!

EN AZ 9 BİN KİŞİ ESİR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Filistinli mahkûmların maruz kaldığı koşullar daha da ağırlaşmış durumda.

SON DAKİKA… Soykırımcı İsrailli Bakan Ben-Gvir istemişti! Filistinli mahkumlar için insanlık dışı yöntem: Nil timsahları ile çevrilecek!

Verilere göre, cezaevlerinde çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu 9 bin 600'ü aşkın Filistinli esirin yanı sıra 3 bin 532 "idari tutuklu" bulunuyor. İsrail İnsan Hakları için Doktorlar örgütü de Ekim 2023 ile Haziran 2026 arasında gözaltında bulunan 105 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.

#GAZZE #İSRAİL #FİLİSTİN