SON DAKİKA… Soykırımcı İsrailli Bakan Ben-Gvir istemişti! Filistinli mahkumlar için insanlık dışı yöntem: Nil timsahları ile çevrilecek!

SON DAKİKA… Soykırımcı Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası giderek şiddetlendi. İnsanlık dramının yaşandığı Filistin'de tüm dünyanın gözü önünde soykırıma devam eden İsrail'den insanlık dışı bir hamle daha geldi. Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in "Filistinli mahkûmların tutulduğu hapishaneleri timsahlarla çevrili hendeklerle kuşatma" planı devreye girdi. İsrail basınına göre 9 bini aşkın Filistinli mahkûmun tutulduğu cezaevlerinin etrafına kurulacak hendeklere Nil timsahları yerleştirilecek.