SON DAKİKA | Suriye'de terör örgütü SDG/YPG'den El-Aktan Cezaevi'nde çocuklara sistematik işkence! Elektrik verdiler kırbaçla dövdüler
Son dakika haberi: Rakka'daki El-Aktan Cezaevi'nin terör örgütü YPG'nin elinden alınmasının ardından esir tutulan 126 çocuk kurtarıldı. Hapishaneden yalınayak çıkan çocukların anlattıkları, YPG'nin uyguladığı zulmü gözler önüne serdi: Üzerimize soğuk su döküp kamçıyla vuruyorlardı, yemek vermiyorlardı.
Giriş Tarihi: 26.01.2026 06:54
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 06:56