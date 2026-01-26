SON DAKİKA | Suriye’de terör örgütü SDG/YPG’den El-Aktan Cezaevi’nde çocuklara sistematik işkence! Elektrik verdiler kırbaçla dövdüler

Serbest bırakılan bazı çocuklar ise, "elektrik verilerek işkence gördüklerini" söyledi. Henüz 11 ve 12 yaşlarındaki çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan aileler ve yakınları ise, "Bu mu DEAŞ'lı?" diyerek YPG'nin hukuk ihlallerine dikkat çekti.



