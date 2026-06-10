Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

Son dakika: ABD basınına göre Tahran yönetimi yıllardır benimsediği "stratejik sabır" politikasını geride bırakıyor. İsrail'e karşı daha yüksek risk almaya hazır görünen İran, Washington ile Tel Aviv arasındaki görüş ayrılıklarını da kendi lehine çevirerek Orta Doğu'daki güç dengelerini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 09:30
SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

İran'ın bu hafta İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar, Tahran'ın yıllardır sürdürdüğü dolaylı çatışma stratejisinde yeni bir döneme işaret ediyor.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

CNN'in analizine göre İran yönetimi artık yalnızca vekil güçler üzerinden hareket etmek yerine, bölgesel dengeleri doğrudan şekillendirmeye daha istekli görünüyor.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

ATEŞKES SONRASI GERİLİM YENİDEN YÜKSELDİ

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da sağlanan ateşkesin ardından Tahran yönetimi, İsrail ve ABD'yi anlaşmanın ruhunu ihlal etmekle suçladı.

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SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

İranlı yetkililer, Washington'un müzakereler sürerken İran hedeflerine saldırılar düzenlediğini, İsrail'in ise Lübnan'a yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

Lübnan Başbakanlığı verilerine göre İsrail, ateşkes sonrasında başkent Beyrut dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 saldırı gerçekleştirdi.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

Tahran ise bu süreçte ABD ve Körfez bölgesindeki hedeflere sınırlı karşılıklar verirken, diplomatik girişimlerin sonuçsuz kalması halinde savaşın yeniden başlayabileceği ve çatışmaların Basra Körfezi'nin ötesine taşınabileceği uyarısında bulundu.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

İSRAİL'E DOĞRUDAN MESAJ: KIRMIZI ÇİZGİLER DEĞİŞİYOR

CNN'e göre İran'ın İsrail'e yönelik son saldırıları, Tahran'ın bölgesel müttefiklerine yönelik saldırıları da artık kendi güvenliğine yönelik tehdit olarak gördüğünü ortaya koydu.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

İranlı yetkililer, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarının karşılıksız kalmayacağını vurgularken, Tahran'ın amacının hem Lübnan'a destek vermek hem de tıkanan diplomatik süreci yeniden şekillendirmek olduğu değerlendiriliyor.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

İran Meclis Başkanı ve müzakere heyetinin önde gelen isimlerinden Muhammed Bakır Kalibaf, "Sahada sürekli ihlal edilen ateşkes düzenini tersine çevirdik" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

"STRATEJİK SABIR" YERİNİ DAHA AKTİF POLİTİKAYA BIRAKIYOR

CNN analizinde, İran'da yeni kuşak yöneticilerin ülkenin geleneksel "stratejik sabır" anlayışından uzaklaşmaya başladığı değerlendirmesine yer verildi.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

Uzun yıllar boyunca caydırıcılık ve kontrollü misilleme politikası izleyen İran'ın artık askeri, ekonomik ve bölgesel gücünü daha aktif kullanarak Orta Doğu'daki gelişmeleri yönlendirmeye çalıştığı belirtiliyor.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

Eski ABD Ortadoğu müzakerecilerinden Aaron David Miller, "İranlılar artık risk almaya hazır. Ateşkesin çıkarlarına hizmet etmediğini düşünüyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

SÜLEYMANİ SUİKASTINDAN BUGÜNE DEĞİŞEN DENKLEM

CNN, İran'ın geçmişte ABD ile yaşadığı krizlerde daha kontrollü hareket ettiğini hatırlattı.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

2020 yılında İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından İran, Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemiş ancak daha büyük bir savaşı önlemek için kontrollü davranmıştı.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

Benzer şekilde, 2025 yılında İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırılarına karşılık verirken de Tahran'ın gerilimi belirli sınırlar içinde tuttuğu belirtiliyor.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

Ancak son İsrail saldırılarıyla birlikte İran'ın bu yaklaşımında değişim yaşandığı yorumları yapılıyor.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

"YENİ DENKLEM KURULUYOR"

ABD merkezli Quincy Enstitüsü Başkan Yardımcısı Trita Parsi, İran'ın ilk kez İsrail'in bölgesel operasyonlarına karşı doğrudan askeri güç kullanabilecek kapasite ve iradeyi ortaya koyduğunu söyledi.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

İran'a yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı'na konuşan askeri kaynaklar ise İsrail ve ABD'nin "kontrollü gerilim" politikasıyla İran'ın vereceği karşılığı sınırlandırabileceği düşüncesinin yanlış olduğunu savundu.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

İsrail askeri istihbaratının eski İran masası şefi Danny Citrinowicz de Tahran'ın bölgede "yeni bir denklem" oluşturmaya çalıştığını belirtti.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

İRAN ABD-İSRAİL HATTINDAKİ ÇATLAĞI DEĞERLENDİRİYOR

CNN'e göre İran'ın son hamlelerinin bir diğer amacı da ABD ile İsrail arasında ortaya çıkan görüş ayrılıklarını derinleştirmek.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

ABD Başkanı Donald Trump son haftalarda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birçok konuda farklı açıklamalar yaparken, İran ile diplomatik bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu savundu.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından Trump'ın Netanyahu ile iki kez görüşerek yeni bir misillemeyi engellemeye çalıştığı belirtiliyor.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

Analizde, Tahran'ın Washington'u "İsrail'in sınırsız askeri hareket alanını desteklemek" ile "İran'la diplomatik süreci sürdürmek" arasında tercih yapmaya zorladığı değerlendirmesine yer verildi.

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

CNN'e konuşan Aaron David Miller, "Trump'ın Netanyahu üzerindeki baskısı İran'ın eline yeni bir koz verdi. Bu durum bölgede yeni bir normun oluşmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ABD #İSRAİL #ORTA DOĞU #İRAN