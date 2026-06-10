Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

SON DAKİKA| Tahran’dan ezber bozan yeni strateji: İran artık eski İran değil! ABD-İsrail hattındaki çatlağı fırsata çevirdiler

Son dakika: ABD basınına göre Tahran yönetimi yıllardır benimsediği "stratejik sabır" politikasını geride bırakıyor. İsrail'e karşı daha yüksek risk almaya hazır görünen İran, Washington ile Tel Aviv arasındaki görüş ayrılıklarını da kendi lehine çevirerek Orta Doğu'daki güç dengelerini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:26 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 09:30