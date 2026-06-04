SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine “dur” dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

Trump'ın son olarak ateşkes ve anlaşma ihtimaline ilişkin iyimser açıklamalar yaptığı hatırlatılırken, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın Kongre'de bu iyimserliğin paylaşılmadığını gösterdiği ifade edildi.

CNN'e göre Senato'nun da benzer bir adım atması halinde Trump'ın İran politikasındaki hareket alanı daha da daralabilir.