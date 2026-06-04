Trend
Galeri
Trend Dünya
SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine “dur” dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası
SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine “dur” dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası
Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşını sürdürmeye yönelik adımları Washington'da çatlak oluşturdu. Temsilciler Meclisi'nden gelen savaş freni ve Cumhuriyetçi cephede büyüyen isyan, Beyaz Saray'ı çatışmayı büyütmek yerine yeni bir çıkış yolu aramaya zorluyor.
Giriş Tarihi: 04.06.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 10:17