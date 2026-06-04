Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine “dur” dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine “dur” dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşını sürdürmeye yönelik adımları Washington'da çatlak oluşturdu. Temsilciler Meclisi'nden gelen savaş freni ve Cumhuriyetçi cephede büyüyen isyan, Beyaz Saray'ı çatışmayı büyütmek yerine yeni bir çıkış yolu aramaya zorluyor.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 04.06.2026 10:10 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 10:17
SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri eylemlerinin kısıtlanmasını öngören "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti.

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

CNN: TASARI TRUMP'A UYARI NİTELİĞİNDE

ABD merkezli CNN, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen İran savaş yetkileri tasarısının Trump için önemli bir siyasi uyarı niteliği taşıdığını yazdı.

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

Habere göre Cumhuriyetçi Parti içinde artan rahatsızlık, Trump'ın hem dış politikada hem de iç siyasette hareket alanını daraltıyor.

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SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

CUMHURİYETÇİLER DE TASARIYA DESTEK VERDİ

CNN'in analizine göre, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Cumhuriyetçi üyeleri tasarıya karşı oy vermeye çağırdı ve bunun Trump'ın İran'la yürüttüğü müzakereleri zayıflatacağını savundu.

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

Buna rağmen dört Cumhuriyetçi vekilin Demokratlarla birlikte hareket etmesiyle tasarı 215'e karşı 208 oyla kabul edildi. Tasarı, Senato'dan da geçmesi halinde Trump yönetiminin İran'daki askeri faaliyetleri sürdürmek için Kongre onayı almasını veya birlikleri geri çekmesini gerektirecek.

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

CNN, sonucun Trump'ın kendi partisinde bile İran savaşına yönelik desteğin zayıfladığını gösterdiğini belirtti.

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

BEYAZ SARAY TASARIYA KARŞI ÇIKIYOR

Haberde, Beyaz Saray'ın söz konusu savaş yetkileri düzenlemesinin anayasaya aykırı olduğu görüşünü savunduğu aktarıldı.

Ancak CNN'e göre oylama sonucu, Cumhuriyetçi Parti içindeki bazı isimlerin Trump'a daha fazla zaman tanımak istemediğini ve İran politikasına yönelik sabırsızlığın arttığını ortaya koydu.

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

CUMHURİYETÇİLERDEN TRUMP'A ARTAN İTİRAZLAR

CNN'e göre Kongre'de Trump'a yönelik eleştiriler yalnızca İran politikasıyla sınırlı değil.

Trump'ın, istihbarat deneyimi bulunmadığı belirtilen Bill Pulte'yi geçici Ulusal İstihbarat Direktörü olarak seçmesi de Cumhuriyetçi çevrelerde tepkiyle karşılandı.

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

Haberde, Demokratların itirazları nedeniyle Trump'ın bu tercihinden geri adım atmak zorunda kalabileceği değerlendirmesine yer verildi.

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

CNN: İRAN KONUSUNDA TRUMP'IN ÇIKIŞ YOLU DARALIYOR

CNN'in analizinde, Trump'ı en fazla zorlayan unsurun İran savaşı olduğu vurgulandı.

Haberde, Trump'ın ekonomik baskı ve abluka yoluyla İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığı ancak bunun beklediği hızda sonuç vermediği değerlendirildi.

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

İran'ın Washington'ın şartlarını kabul etmeye yanaşmadığı ve Trump'ın askeri müdahale tehditlerinin artık Tahran üzerinde eskisi kadar etkili olmadığı belirtildi.

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

Trump'ın son olarak ateşkes ve anlaşma ihtimaline ilişkin iyimser açıklamalar yaptığı hatırlatılırken, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamanın Kongre'de bu iyimserliğin paylaşılmadığını gösterdiği ifade edildi.

CNN'e göre Senato'nun da benzer bir adım atması halinde Trump'ın İran politikasındaki hareket alanı daha da daralabilir.

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

YENİ YOL HARİTASI: ABD ASKERLERİ ÖLMEDİĞİ SÜRECE…

Öte yandan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Trump yönetimi, İran ile yürürlükteki ateşkesi korumaya çalışıyor.

ABD'li yetkililerin aktardığına göre Trump, özel görüşmelerinde İran'ın Amerikan askerlerini hedef alıp öldürmesi halinde ateşkesi sona erdirmeyi değerlendirebileceğini ifade etti.

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

Ancak Beyaz Saray'ın mevcut aşamada İran'a yönelik geniş çaplı hava saldırılarını yeniden başlatma niyetinde olmadığı belirtiliyor.

Yetkililer, son dönemde yaşanan karşılıklı gerilim ve çatışmalara rağmen ateşkesin halen yürürlükte olduğunu vurguladı.

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

BEYAZ SARAY GENİŞ ÇAPLI ÇATIŞMADAN KAÇINMAYA ÇALIŞIYOR

Söz konusu değerlendirmeler, Trump'ın İran konusunda kamuoyuna yansıttığından daha temkinli bir yaklaşım izlediğine işaret ediyor.

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

ABD basınında yer alan analizlerde, Trump'ın yeni bir Orta Doğu savaşının siyasi ve ekonomik maliyetlerinden kaçınmak istediği, bu nedenle sınırlı gerilimlere uzun süre tolerans gösterebileceği ifade edildi.

SON DAKİKA| Trump’ın savaş yetkilerine dur dediler! Beyaz Saray’da rota değişti: İşte yeni İran yol haritası

Bu durum, CNN'in işaret ettiği gibi Kongre'de artan baskı ve Cumhuriyetçi Parti içindeki rahatsızlığın da etkisiyle Trump'ın İran politikasında hareket alanının giderek daraldığı yorumlarını güçlendirdi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#TEMSİLCİLER MECLİSİ #DONALD TRUMP #ABD #İRAN