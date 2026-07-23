SON DAKİKA| Uydu görüntüleri Washington’un gizlediği hasarı ortaya çıkardı: İşte vurulan ABD üsleri! Tahran savunma sistemlerini böyle aşıyor

Defense Priorities düşünce kuruluşundan askeri analiz direktörü Jennifer Kavanagh, İran'ın beklenenden daha hızlı toparlandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"İran önemli hasar aldı ancak zaman içinde öğreniyor ve kendini uyarlıyor. Pentagon'un iddia ettiği gibi savaşamaz durumda değil."