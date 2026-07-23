Trend
Galeri
Trend Dünya
SON DAKİKA| Uydu görüntüleri Washington’un gizlediği hasarı ortaya çıkardı: İşte vurulan ABD üsleri! Tahran savunma sistemlerini böyle aşıyor
SON DAKİKA| Uydu görüntüleri Washington’un gizlediği hasarı ortaya çıkardı: İşte vurulan ABD üsleri! Tahran savunma sistemlerini böyle aşıyor
Son Dakika: The New York Times'ın görsel analizi ile El Cezire'nin uzman değerlendirmeleri çarpıcı bir tablo ortaya koydu. Uydu görüntüleri ABD üslerindeki hasarı gözler önüne sererken, uzmanlar İran'ın hava savunma sistemlerini aşan gelişmiş füze ve İHA taktiklerinin Washington için ciddi bir meydan okumaya dönüştüğünü belirtiyor.
Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:28
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 10:56