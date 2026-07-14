Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye gönderdiği resmi bildirimle İran'a yönelik operasyonların yeniden başladığını duyururken, Hürmüz Boğazı için yeni planını devreye soktu. The New York Times, Washington'ın ateşkesi fiilen rafa kaldırarak hem yer altındaki kritik nükleer tesisi hem de Hürmüz Boğazı'nı merkeze alan yeni bir savaş stratejisine geçtiğini yazdı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:40 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 10:01
SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın haftalar önce "tarihi başarı" olarak duyurduğu İran ateşkesi fiilen sona erdi.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

ASKERİ OPERASYONLAR YENİDEN BAŞLADI

The New York Times'ın (NYT) haberine göre Trump yönetimi İran'a yönelik askeri operasyonları yeniden başlatırken, Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasının yeniden uygulanacağını ve boğazdan geçen ticari gemilerden yüzde 20 oranında ücret alınacağını açıkladı.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

Gazete, Washington'un daha önce "uluslararası hukuka aykırı" olarak nitelendirdiği bir uygulamayı şimdi kendisinin hayata geçirmesinin hem hukuki hem de siyasi açıdan ciddi tartışmalara yol açtığını yazdı.

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SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

TRUMP KONGRE'YE RESMEN BİLDİRDİ

NYT'nin aktardığına göre Trump, Kongre'ye gönderdiği resmi yazıda ABD'nin 7 Temmuz'dan itibaren İran'daki hedeflere yeniden saldırı düzenlediğini bildirdi.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

Mektupta füze rampaları, hava savunma sistemleri, askeri deniz unsurları, altyapı ve komuta-kontrol merkezlerinin hedef alındığı belirtilirken operasyonlar "sınırlı ve ölçülü" olarak tanımlandı.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

Habere göre ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İran'a yönelik üçüncü gece üst üste hava saldırılarının gerçekleştirildiğini doğruladı.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

HÜRMÜZ'DE YENİ DÖNEM: ABLUKA VE YÜZDE 20 ÜCRET

Trump'ın en dikkat çeken kararı ise Hürmüz Boğazı oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Hürmüz Boğazı açık kalacak. İran olsa da olmasa da açık kalacak." ifadelerini kullanırken, ABD'nin bundan sonra "Hürmüz Boğazı'nın koruyucusu" olacağını duyurdu.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

Trump, bu kapsamda boğazdan geçen tüm ticari yüklerden yüzde 20 oranında ücret tahsil edileceğini açıkladı. Gerekçe olarak ise ABD'nin güvenlik sağlamak için yaptığı harcamaları gösterdi.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

Daha sonra gazetecilere konuşan Trump, özellikle Körfez ülkelerini işaret ederek şu mesajı verdi:

"Dünyanın en zengin bölgelerinden birini koruyoruz. Bunun karşılığını almak istiyorum."

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

Trump; Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu korumadan faydalandığını savundu.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

"TRUMP KENDİ POLİTİKASINI TERSİNE ÇEVİRDİ"

The New York Times, Trump'ın bu kararla kendi yönetiminin daha önce savunduğu temel görüşü tamamen tersine çevirdiğine dikkat çekti.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

Haberde, İran'ın daha önce Hürmüz'den geçiş ücreti alma ihtimali gündeme geldiğinde Washington'un buna sert şekilde karşı çıktığı hatırlatıldı.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kısa süre önce yaptığı, "Hiçbir ülke uluslararası su yolundan geçiş için ücret talep edemez. Bunu asla kabul edemeyiz." açıklamasını hatırlatan gazete, Trump'ın şimdi aynı yöntemi uygulamaya koyduğunu vurguladı.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

NYT'ye göre Beyaz Saray da Trump'ın yeni politikası ile önceki açıklamalar arasındaki çelişkiyi açıklayamadı.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

ATEŞKESİ KÜÇÜMSEDİ: ZATEN FAZLA ANLAMI YOK

Trump, daha önce "tarihi başarı" olarak duyurduğu ateşkesi bu kez küçümseyen ifadeler kullandı.

Bir radyo programında konuşan ABD Başkanı, bu tür anlaşmalar için, "Bunların çok da bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

Trump, ateşkesin aslında İran için bir "test" olduğunu öne sürerek Tahran yönetiminin bu testi geçemediğini savundu.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

TRUMP YENİ BOMBARDIMAN SİNYALİ VERDİ

Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceğini de açık şekilde ilan etti. ABD Başkanı, "Bu gece vuracağız, yarın da vuracağız. Bunun önüne geçebilecek hiçbir güçleri yok." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

Trump ayrıca Natanz yakınlarında bulunan ve güçlü şekilde tahkim edildiği belirtilen "Kazma Dağı" tesisinin de hedef alınabileceğini söyleyerek, "Kapısına büyük ve güzel bir bomba bırakabiliriz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

KONGRE İLE YENİ KRİZ

Habere göre Kongre'nin her iki kanadı da Savaş Yetkileri Yasası kapsamında Trump'a yönelik ayrı kararlar kabul etti.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

Bu kararlarda ABD Başkanı'ndan ya İran operasyonlarını sona erdirmesi ya da Kongre'den resmi savaş yetkisi istemesi talep edildi.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

Ancak Trump, önceki ABD başkanları gibi yürütme yetkisini öne sürerek Kongre'nin bu yorumunu kabul etmedi ve askeri operasyonları sürdürme yetkisine sahip olduğunu savundu.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

BM'DEN ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) da gelişmeler üzerine karar aldı.

Kuruluş, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir ücret veya harca tabi tutulmadan serbest kalması gerektiğini vurgulayan karar kabul etti.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

İRAN'DAN ALAYCI YANIT

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Trump'ın açıklamalarını alaycı bir dille değerlendirdi. Sosyal medya paylaşımında Trump'a atıfta bulunan Arakçi, "Güvenli geçiş sağlayan tarafın bunun karşılığını alması gerektiği konusunda haklı." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

Ancak İran'ın Hürmüz'ün "gerçek koruyucusu" olduğunu belirten Arakçi, yüzde 20 ücretin fazla olduğunu belirterek, "Biz daha adil oluruz." mesajını verdi.

SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

"ABD MEŞRUİYETİNİ ZEDELİYOR"

NYT'nin görüştüğü güvenlik uzmanları ise Trump'ın kararının Washington'un yıllardır savunduğu uluslararası düzen anlayışını zayıflattığını bildirdi.