SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi

ATEŞKESİ KÜÇÜMSEDİ: ZATEN FAZLA ANLAMI YOK

Trump, daha önce "tarihi başarı" olarak duyurduğu ateşkesi bu kez küçümseyen ifadeler kullandı.

Bir radyo programında konuşan ABD Başkanı, bu tür anlaşmalar için, "Bunların çok da bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.