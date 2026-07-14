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SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi
SON DAKİKA| Washington’dan dengeleri altüst eden strateji değişikliği: Trump yeni savaş planını devreye aldı! İran’da iki kritik hedef belirlendi
Son Dakika: ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye gönderdiği resmi bildirimle İran'a yönelik operasyonların yeniden başladığını duyururken, Hürmüz Boğazı için yeni planını devreye soktu. The New York Times, Washington'ın ateşkesi fiilen rafa kaldırarak hem yer altındaki kritik nükleer tesisi hem de Hürmüz Boğazı'nı merkeze alan yeni bir savaş stratejisine geçtiğini yazdı.
Giriş Tarihi: 14.07.2026 09:40
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 10:01