Trend Galeri Trend Dünya SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

Son Dakika: ABD bombaları İran'da hedefleri vurdu ancak beklenen sonuç gelmedi. CIA'nın son istihbarat değerlendirmesi, Washington'un Tahran'ı dize getirme planının neden işlemediğini ortaya koyarken, Beyaz Saray'ın önündeki en büyük açmazı da gözler önüne serdi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 10:02
SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

ABD merkezli The Washington Post'un, mevcut ve eski ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Amerikan istihbarat kurumları, ABD'nin İran'a yönelik son askeri saldırılarının Tahran yönetimini müzakere masasında taviz vermeye zorlamasının beklenmediği değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

İstihbarat raporunda, Washington ile Tahran arasında kısa vadede ne tam anlamıyla barış ne de topyekun savaşın yaşanacağı, uzun süre devam edebilecek bir "çıkmaz" sürecine girildiği ifade edildi.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

İSTİHBARAT RAPORU: İRAN GERİ ADIM ATMAYACAK

Habere göre, ABD'li istihbarat analistleri, son hava saldırılarının İran yönetiminin siyasi hesaplarını önemli ölçüde değiştirmeyeceği ve Tahran'ın özellikle nükleer program başta olmak üzere temel konulardaki müzakere pozisyonunu yumuşatmasının beklenmediği sonucuna ulaştı.

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SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

Yönetimle paylaşılan değerlendirmelerde, iki ülke arasındaki çatışmaların giderek daha ölümcül hale gelmesine rağmen tarafların şimdilik savaş ile diplomasi arasında belirsiz bir denge içinde kaldığı vurgulandı.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

TRUMP YÖNETİMİ ÇIKMAZLA KARŞI KARŞIYA

The Washington Post'a göre söz konusu değerlendirmeler, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşı karşıya olduğu ikilemi de gözler önüne seriyor.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

Haberde, şubat ayı sonunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte başlatılan askeri sürecin giderek genişlediği ancak bunun sahada belirgin bir sonuç üretmediği belirtildi.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

ABD'nin saldırıları artırmasının savaşın çıkmaza girmesine yol açtığı değerlendirilirken, olası kara harekatı gibi yeni adımların ise Trump açısından hem siyasi risk taşıdığı hem de kesin askeri başarı garantisi vermediği ifade edildi.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

CIA: İRAN'IN DİRENCİ SÜRÜYOR

Haberde yer alan bilgilere göre son istihbarat raporu ağırlıklı olarak CIA tarafından hazırlandı.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

Analistler, üst düzey komutanlarının ve askeri kapasitesinin önemli bölümünü kaybetmesine rağmen İran yönetiminin dayanıklılığını koruduğunu değerlendiriyor.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

CIA'nın mayıs ayında hazırladığı ayrı bir analizde ise İran'ın olası bir ABD deniz ablukasına rağmen üç ila dört ay boyunca ekonomik olarak ayakta kalabileceği sonucuna varıldığı aktarıldı.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

ÇATIŞMALAR YENİDEN ŞİDDETLENDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'deki bir hava üssüne düzenlenen İran saldırısında iki Amerikan askerinin hayatını kaybetmesinin ardından İran'a yönelik yeni saldırılar başlattığını açıkladı.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

Habere göre ABD ordusu İran'ı art arda dokuz gece boyunca bombaladı. CENTCOM daha sonra saldırıların onuncu dalgasının da başladığını duyurdu.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

İran ise buna karşılık yeni füze ve İHA saldırıları düzenlemeye çalışırken, Kuveyt ile Bahreyn hava saldırılarının engellendiğini açıkladı.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

HUSİLERDEN SUUDİ ARABİSTAN'A DENİZ ABLUKASI

Öte yandan İran destekli Husiler de Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası ilan edeceklerini açıklayarak, Kızıldeniz'i Süveyş Kanalı'na bağlayan stratejik Babülmendep Boğazı'nı hedef aldı.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

Haberde, bu gelişmenin Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riskini yeniden artırdığı değerlendirmesine yer verildi.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

DİPLOMASİ KAPISI TAMAMEN KAPANMADI

Tüm askeri gerilime rağmen hem Washington hem de Tahran diplomatik temaslara açık olduklarının sinyalini verdi.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Katar'daki arabulucular üzerinden ABD'den mesajlar aldıklarını doğrulayarak son günlerde diplomatik girişimlerin sürdüğünü söyledi.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Washington'un diplomatik çözüme açık olduğunu belirterek, İran yönetimi içinde de müzakere isteyen kesimler bulunduğunu ancak sertlik yanlılarının süreci engellediğini savundu.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

ATEŞKES ÇÖKTÜ

The Washington Post'un aktardığına göre taraflar nisan ayında çatışmaları durdurmak ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlamak amacıyla ateşkese varmış, temel anlaşmazlıkların çözümü ise müzakerelere bırakılmıştı.

SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı

Ancak Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ateşkes kısa sürede çöktü ve çatışmalar yeniden başladı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İRAN #ABD #CIA #DONALD TRUMP