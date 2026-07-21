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SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı
SON DAKİKA| Washington’un İran planı neden çöktü? CIA raporu gerçeği ortaya çıkardı! İşte ABD’nin en büyük çıkmazı
Son Dakika: ABD bombaları İran'da hedefleri vurdu ancak beklenen sonuç gelmedi. CIA'nın son istihbarat değerlendirmesi, Washington'un Tahran'ı dize getirme planının neden işlemediğini ortaya koyarken, Beyaz Saray'ın önündeki en büyük açmazı da gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 09:59
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 10:02