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Starmer’dan teknoloji şirketlerine ültimatom: Çocukları koruyun yoksa yasa çıkartırız! İngiltere’de müstehcen içeriğe geçit yok
Starmer’dan teknoloji şirketlerine ültimatom: Çocukları koruyun yoksa yasa çıkartırız! İngiltere’de müstehcen içeriğe geçit yok
İngiliz hükümeti teknoloji devlerine rest çekti. Çocukların cihazlarında müstehcen içeriklerin engellenmesini isteyen Başbakan Keir Starmer, şirketlere üç aylık süre verirken, kurallara uymayanları para cezaları ve yeni yasal düzenlemelerle tehdit etti.
Giriş Tarihi: 08.06.2026 15:27
Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 15:29