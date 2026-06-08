Starmer’dan teknoloji şirketlerine ültimatom: Çocukları koruyun yoksa yasa çıkartırız! İngiltere’de müstehcen içeriğe geçit yok

Bu kapsamda, Apple ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin, yeni ve mevcut akıllı telefonlar ile tabletlerde yerleşik güvenlik özelliklerini etkinleştirmesi veya çocuklar için çıplak görüntüleri tespit edip engelleyecek teknik çözümler geliştirmesi gerekeceği vurgulandı. Açıklamada, söz konusu sistemlerin, cihaz genelinde çıplak içeriklerin varsayılan olarak engellenmesini sağlayacağı ifade edildi.