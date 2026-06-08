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Starmer’dan teknoloji şirketlerine ültimatom: Çocukları koruyun yoksa yasa çıkartırız! İngiltere’de müstehcen içeriğe geçit yok

İngiliz hükümeti teknoloji devlerine rest çekti. Çocukların cihazlarında müstehcen içeriklerin engellenmesini isteyen Başbakan Keir Starmer, şirketlere üç aylık süre verirken, kurallara uymayanları para cezaları ve yeni yasal düzenlemelerle tehdit etti.

AA
Giriş Tarihi: 08.06.2026 15:27 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 15:29
Starmer’dan teknoloji şirketlerine ültimatom: Çocukları koruyun yoksa yasa çıkartırız! İngiltere’de müstehcen içeriğe geçit yok

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 2026 Londra Teknoloji Haftası'nda yaptığı konuşmada, İngiliz hükümetinin teknoloji reformları hakkında açıklamalarda bulundu.

Starmer’dan teknoloji şirketlerine ültimatom: Çocukları koruyun yoksa yasa çıkartırız! İngiltere’de müstehcen içeriğe geçit yok

STARMER: HAREKETE GEÇMEZSENİZ YASAYI DEĞİŞTİRİRİZ

Starmer, teknoloji şirketlerinden "çocukların müstehcen içerikli görseller gönderip almasını engelleyen cihaz kontrolleri getirmesini" istediğini belirterek, "Eğer bunu yapmazlarsa, o zaman harekete geçeceğiz ve yasayı değiştireceğiz." dedi.

Starmer’dan teknoloji şirketlerine ültimatom: Çocukları koruyun yoksa yasa çıkartırız! İngiltere’de müstehcen içeriğe geçit yok

Teknoloji alanında heyecan verici gelişmeler yaşanırken, istihdam ve çocuk güvenliği gibi konularda endişelerin de olduğuna dikkati çeken Starmer, "Değişimin hızı, zarara yol açmak için bahane olamaz. Teknolojinin halkımıza, çocuklarımıza tehdit oluşturduğu durumlarda hükümet hızlı ve kararlı şekilde harekete geçecektir." diye konuştu.

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Starmer’dan teknoloji şirketlerine ültimatom: Çocukları koruyun yoksa yasa çıkartırız! İngiltere’de müstehcen içeriğe geçit yok

İNGİLİZ HÜKÜMETİ GROK İLE MÜCADELE EDİYOR

Starmer, bu yılın başlarında X sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'un "iğrenç ve müstehcen yapay zeka görselleri üretmesine izin verdiğini" ve hükümetinin bu konuyla mücadele ettiğini hatırlattı.

Starmer’dan teknoloji şirketlerine ültimatom: Çocukları koruyun yoksa yasa çıkartırız! İngiltere’de müstehcen içeriğe geçit yok

Başbakan Starmer, diğer teknoloji şirketlerinin, insanları güvende tutma sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde hükümetin aynı kararlılıkla harekete geçeceğini bilmeleri gerektiğini vurguladı.

Starmer’dan teknoloji şirketlerine ültimatom: Çocukları koruyun yoksa yasa çıkartırız! İngiltere’de müstehcen içeriğe geçit yok

İNGİLTERE'DEN ÇOCUKLARI KORUMAYA YÖNELİK YENİ TEDBİRLER

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da çocukların cihazları üzerinden çıplak görüntü çekmesini, paylaşmasını veya görüntülemesini engellemeyi amaçlayan yeni önlemlere ilişkin ayrıntılar duyuruldu.

Starmer’dan teknoloji şirketlerine ültimatom: Çocukları koruyun yoksa yasa çıkartırız! İngiltere’de müstehcen içeriğe geçit yok

Açıklamada, Başbakan Starmer'ın duyurduğu plan kapsamında, İngiltere'nin çocukların cihazlarında çıplak görüntülere erişimin teknik olarak engellendiği ilk ülke olacağı belirtildi.

Starmer’dan teknoloji şirketlerine ültimatom: Çocukları koruyun yoksa yasa çıkartırız! İngiltere’de müstehcen içeriğe geçit yok

Bu kapsamda, Apple ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin, yeni ve mevcut akıllı telefonlar ile tabletlerde yerleşik güvenlik özelliklerini etkinleştirmesi veya çocuklar için çıplak görüntüleri tespit edip engelleyecek teknik çözümler geliştirmesi gerekeceği vurgulandı. Açıklamada, söz konusu sistemlerin, cihaz genelinde çıplak içeriklerin varsayılan olarak engellenmesini sağlayacağı ifade edildi.

Starmer’dan teknoloji şirketlerine ültimatom: Çocukları koruyun yoksa yasa çıkartırız! İngiltere’de müstehcen içeriğe geçit yok

Ayrıca açıklamada, 18 yaşından büyük kullanıcıların ise yaş doğrulama sürecinden geçerek bu tür içeriklere erişebileceğinin altı çizildi.

Starmer’dan teknoloji şirketlerine ültimatom: Çocukları koruyun yoksa yasa çıkartırız! İngiltere’de müstehcen içeriğe geçit yok

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE 3 AYLIK SÜRE TANINDI

Teknoloji şirketlerine gerekli adımları atmaları için üç aylık süre tanındığı belirtilen açıklamada, bu süre içinde ilerleme sağlanmaması halinde şirketleri yükümlü kılacak yasal düzenlemelerin gündeme getirileceği bildirildi.

Starmer’dan teknoloji şirketlerine ültimatom: Çocukları koruyun yoksa yasa çıkartırız! İngiltere’de müstehcen içeriğe geçit yok

DÜZENLEMEYE UYMAYAN CEZA ALACAK

Planlanan düzenlemelerin kurallara uymayan şirketlere para cezaları öngördüğü kaydedilen açıklamada, "hiçbir seçeneğin masadan kaldırılmadığını" belirterek, son çare olarak yükümlülüklerini yerine getirmeyen teknoloji şirketlerinin yöneticilerine yönelik cezai sorumluluk mekanizmasının da değerlendirildiği kaydedildi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
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