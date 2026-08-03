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Tel Aviv’i diken üstünde bırakan savunma sanayii ürünü: İsrail’in yeni baş ağrısı KAAN projesi!

İsrail basını, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'dan duyduğu endişeyi manşetine taşıdı. Tel Aviv'in hava gücüne zarar verebilecek yeni güç olarak gösterilen KAAN için, "İsrail'in yeni baş ağrısı" yorumu yapılırken, projenin bölgedeki dengeleri değiştirebileceği belirtildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 03.08.2026 12:08 Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 12:10
Tel Aviv’i diken üstünde bırakan savunma sanayii ürünü: İsrail’in yeni baş ağrısı KAAN projesi!

İsrail'in önde gelen ekonomi gazetelerinden Globes, analiz haberinde Türkiye'nin KAAN savaş uçağı programını geniş şekilde ele aldı.

Tel Aviv’i diken üstünde bırakan savunma sanayii ürünü: İsrail’in yeni baş ağrısı KAAN projesi!

"HAVA GÜCÜMÜZÜ TEHDİT EDEBİLİR" DİYEREK DUYURDULAR

Gazete, İsrail'in yalnızca Türkiye'ye F-35 satışı ihtimalinden değil, Ankara'nın kendi geliştirdiği milli savaş uçağı KAAN'dan da rahatsızlık duyduğunu yazdı.

Tel Aviv’i diken üstünde bırakan savunma sanayii ürünü: İsrail’in yeni baş ağrısı KAAN projesi!

Haberde, "İsrail'in hava gücüne zarar verebilecek yeni gelişme" değerlendirmesine yer verilirken, KAAN'ın Tel Aviv'i ciddi şekilde endişelendirdiği ifada edildi.

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Tel Aviv’i diken üstünde bırakan savunma sanayii ürünü: İsrail’in yeni baş ağrısı KAAN projesi!

ABD MOTOR DESTEĞİ KAAN'I HIZLANDIRABİLİR

Gazete, Ankara'nın ABD'den motor desteği alması halinde KAAN programının hız kazanacağını belirtti.

Tel Aviv’i diken üstünde bırakan savunma sanayii ürünü: İsrail’in yeni baş ağrısı KAAN projesi!

Globes'in haberine göre TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin General Electric üretimi F110 motorlarının ihracatına onay verdiğini açıkladı.

Tel Aviv’i diken üstünde bırakan savunma sanayii ürünü: İsrail’in yeni baş ağrısı KAAN projesi!

Demiroğlu, KAAN prototipleri için Türkiye'de 10 motor bulunduğunu, seri üretim kapsamında ise yaklaşık 80 motor satın alınmasının planlandığını belirtti.

Haberde ilk motorların gelecek yıl teslim edilmesinin beklendiği aktarıldı.

Tel Aviv’i diken üstünde bırakan savunma sanayii ürünü: İsrail’in yeni baş ağrısı KAAN projesi!

"İLERLEYEN YILLARDA YERLİ MOTOR DEVREYE ALINACAK"

İsrail gazetesi, Türkiye'nin KAAN için tamamen yerli bir beşinci nesil savaş uçağı motoru geliştirme çalışmalarını da değerlendirdi.

Tel Aviv’i diken üstünde bırakan savunma sanayii ürünü: İsrail’in yeni baş ağrısı KAAN projesi!

Globes, Ankara'nın kısa vadede ABD motorlarından yararlanmayı planladığını, yerli motorun ise ilerleyen yıllarda devreye alınmasının hedeflendiğini yazdı.

Tel Aviv’i diken üstünde bırakan savunma sanayii ürünü: İsrail’in yeni baş ağrısı KAAN projesi!

"YENİ BAŞ AĞRISI" İFADESİ İSRAİL'DEKİ PANİĞİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Globes, Türkiye'nin KAAN programını "İsrail'in yeni baş ağrısı" olarak tanımlarken, Türkiye'nin hava gücünü artırmaya yönelik adımlarının İsrail'de dikkatle izlendiğini ve KAAN'ın bölgedeki dengeleri etkileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#KAAN #TÜRKİYE #İSRAİL