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Tel Aviv’i diken üstünde bırakan savunma sanayii ürünü: İsrail’in yeni baş ağrısı KAAN projesi!
Tel Aviv’i diken üstünde bırakan savunma sanayii ürünü: İsrail’in yeni baş ağrısı KAAN projesi!
İsrail basını, Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'dan duyduğu endişeyi manşetine taşıdı. Tel Aviv'in hava gücüne zarar verebilecek yeni güç olarak gösterilen KAAN için, "İsrail'in yeni baş ağrısı" yorumu yapılırken, projenin bölgedeki dengeleri değiştirebileceği belirtildi.
Giriş Tarihi: 03.08.2026 12:08
Güncelleme Tarihi: 03.08.2026 12:10