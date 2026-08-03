Tel Aviv’i diken üstünde bırakan savunma sanayii ürünü: İsrail’in yeni baş ağrısı KAAN projesi!

"HAVA GÜCÜMÜZÜ TEHDİT EDEBİLİR" DİYEREK DUYURDULAR

Gazete, İsrail'in yalnızca Türkiye'ye F-35 satışı ihtimalinden değil, Ankara'nın kendi geliştirdiği milli savaş uçağı KAAN'dan da rahatsızlık duyduğunu yazdı.