Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye’deki uygulama ABD’de de başlayacak!

GEREKÇE: DAHA FAZLA GÜN IŞIĞI VE EKONOMİK HAREKETLİLİK

Tasarıyı destekleyen isimler, her yıl iki kez saat değiştirmenin vatandaşlar için gereksiz bir karmaşa oluşturduğunu belirtirken, kalıcı yaz saatiyle birlikte insanların en aktif olduğu akşam saatlerinde daha fazla gün ışığından yararlanabileceğini belirtti.