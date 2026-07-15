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Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye'deki uygulama ABD'de de başlayacak!
Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye'deki uygulama ABD'de de başlayacak!
Türkiye'nin 2016'dan bu yana uyguladığı kalıcı yaz saati sistemi ABD'de de hayata geçiriliyor. Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıda, daha fazla gün ışığı, ekonomik hareketlilik ve saat değişikliği karmaşasının sona ermesi düzenlemenin temel gerekçeleri arasında gösterildi.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 11:33