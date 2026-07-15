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Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye'deki uygulama ABD'de de başlayacak!

Türkiye'nin 2016'dan bu yana uyguladığı kalıcı yaz saati sistemi ABD'de de hayata geçiriliyor. Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıda, daha fazla gün ışığı, ekonomik hareketlilik ve saat değişikliği karmaşasının sona ermesi düzenlemenin temel gerekçeleri arasında gösterildi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:22 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 11:33
Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye’deki uygulama ABD’de de başlayacak!

ABD basınında yer alan haberlere göre, Temsilciler Meclisi salı günü yapılan oylamada yaz saati uygulamasının yıl boyunca sürmesini öngören "Sunshine Protection Act" isimli yasa tasarısını 308'e karşı 117 oyla kabul etti.

Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye’deki uygulama ABD’de de başlayacak!

Tasarı, ABD'de ilkbaharda saatlerin ileri, sonbaharda ise geri alınmasını sona erdirmeyi amaçlıyor.

Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye’deki uygulama ABD’de de başlayacak!

Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için Senato'nun da onay vermesi ve ardından ABD Başkanı'nın imzasıyla yasalaşması gerekiyor.

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Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye’deki uygulama ABD’de de başlayacak!

GEREKÇE: DAHA FAZLA GÜN IŞIĞI VE EKONOMİK HAREKETLİLİK

Tasarıyı destekleyen isimler, her yıl iki kez saat değiştirmenin vatandaşlar için gereksiz bir karmaşa oluşturduğunu belirtirken, kalıcı yaz saatiyle birlikte insanların en aktif olduğu akşam saatlerinde daha fazla gün ışığından yararlanabileceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye’deki uygulama ABD’de de başlayacak!

Düzenleme, ailelerin dışarıda daha fazla vakit geçirmesine, yerel işletmelerin canlanmasına ve özellikle turizm sektörünün desteklenmesine katkı sağlayacak.

Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye’deki uygulama ABD’de de başlayacak!

BEYAZ SARAY'DAN TASARIYA DESTEK

Beyaz Saray da tasarıya destek vererek, düzenlemeyi "sağduyulu ve halkın desteklediği bir reform" olarak nitelendirdi.

Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye’deki uygulama ABD’de de başlayacak!

ABD HALKI KALICI YAZ SAATİNİ İSTİYOR

Associated Press-NORC Kamu Araştırmaları Merkezi'nin 2025 yılında gerçekleştirdiği ankete göre, ABD'lilerin yüzde 56'sı yıl boyunca yaz saati uygulamasının sürmesini destekliyor.

Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye’deki uygulama ABD’de de başlayacak!

Katılımcılar, akşam saatlerinde daha uzun süre gün ışığı olmasını tercih ettiklerini ifade etti.

Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye’deki uygulama ABD’de de başlayacak!

BERAT ALBAYRAK'IN ENERJİ BAKANLIĞI DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE UYGULAMAYA GEÇİLMİŞTİ

Türkiye, 2016'da Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde kalıcı yaz saati uygulamasına geçmişti.

Kalıcı yaz saati uygulaması ile her yıl 1 milyar lirayı aşan oranlarda elektrik tasarrufu elde edildi.

Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye’deki uygulama ABD’de de başlayacak!

Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen toplam elektrik tasarrufu 10 milyar kilovatsaati aştı. Yani 2020 yılında kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 661 kilovatsaat olarak hesaplandığında 1.9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlanmış oldu.

Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye’deki uygulama ABD’de de başlayacak!

ABD'de gündeme gelen yeni düzenleme de benzer şekilde saatlerin geri alınmasını kaldırmayı, vatandaşların akşam saatlerinde daha fazla gün ışığından yararlanmasını ve ekonomik faaliyetleri desteklemeyi hedefliyor.

Temsilciler Meclisi’nden kalıcı yaz saati için kritik adım: Türkiye’deki uygulama ABD’de de başlayacak!

Yasa tasarısının Senato'dan da geçmesi halinde ABD, Türkiye'nin yaklaşık 10 yıldır uyguladığı kalıcı yaz saati modeline benzer bir sistemi hayata geçirmiş olacak.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#TEMSİLCİLER MECLİSİ #ABD #TÜRKİYE #BERAT ALBAYRAK