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“Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail'de stratejik kayıp” Türkiye’nin bölgesel rolü güçleniyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi görüntüleri İsrail'de ciddi endişelere neden oldu. Gazete, iki liderin kol kola yürüdüğü görüntülerin İsrail açısından büyük bir yenilgi olarak değerlendirildiğini ve bu durumun bazı çevrelerce İsrail'in "sırtından bıçaklanması" şeklinde yorumlandığını yazdı. Haberde, Trump ile Erdoğan arasındaki yakınlaşmanın aynı zamanda İsrail'in bölgesel politikaları açısından da önemli bir darbe olarak görüldüğü ifade edildi.

Giriş Tarihi: 11.07.2026 10:47 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 10:49