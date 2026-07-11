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“Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail'de stratejik kayıp” Türkiye’nin bölgesel rolü güçleniyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın samimi görüntüleri İsrail'de ciddi endişelere neden oldu. Gazete, iki liderin kol kola yürüdüğü görüntülerin İsrail açısından büyük bir yenilgi olarak değerlendirildiğini ve bu durumun bazı çevrelerce İsrail'in "sırtından bıçaklanması" şeklinde yorumlandığını yazdı. Haberde, Trump ile Erdoğan arasındaki yakınlaşmanın aynı zamanda İsrail'in bölgesel politikaları açısından da önemli bir darbe olarak görüldüğü ifade edildi.

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Giriş Tarihi: 11.07.2026 10:47 Güncelleme Tarihi: 11.07.2026 10:49
Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail’de stratejik kayıp Türkiye’nin bölgesel rolü güçleniyor

Maariv'e göre Türkiye, Ortadoğu ile Avrupa arasında stratejik konuma sahip olması, Boğazları kontrol etmesi ve İran, Suriye ile Irak'a komşu olması nedeniyle İsrail açısından kritik öneme sahip askeri ve ekonomik bir güç konumunda bulunuyor.

Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail’de stratejik kayıp Türkiye’nin bölgesel rolü güçleniyor

ABD, TÜRKİYE'Yİ BÖLGESEL AKTÖR OLARAK GÖRÜYOR

İsrail merkezli Epoch'a göre ise, Ortadoğu'daki stratejik rekabetin odağı giderek İran ile yaşanan çatışmadan İsrail ile Türkiye arasındaki bölgesel güç dengesi mücadelesine kayıyor.

Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail’de stratejik kayıp Türkiye’nin bölgesel rolü güçleniyor

Haberde görüşlerine yer verilen üst düzey siyasi yetkililer, Trump ile Başkan Erdoğan arasındaki sıcak ilişkinin iki temel nedene dayandığını belirtti. Bunlardan ilki, iki lider arasındaki kişisel bağ ve Trump'ın güçlü siyasi liderlerle çalışma eğilimi olarak gösterildi. İkinci neden ise ABD yönetiminin Türkiye'yi Ortadoğu'da daha etkin bir bölgesel aktör olarak görmeye başlaması oldu.

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Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail’de stratejik kayıp Türkiye’nin bölgesel rolü güçleniyor

Gazeteye göre Washington yönetimi, özellikle İran'ın bölgedeki etkisinden endişe duyan Arap ülkeleriyle ilişkilerde Türkiye'nin, İsrail'in uzun yıllardır üstlendiği bazı rolleri devralabilecek kapasiteye sahip olduğuna inanıyor.

Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail’de stratejik kayıp Türkiye’nin bölgesel rolü güçleniyor

ABD, İRAN POLİTİKASINDA TÜRKİYE SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Epoch'un haberine göre Amerikan yönetiminde, İran'a karşı geçmişte uygulanan yöntemlerle yeniden bir savaş yürütmenin farklı sonuçlar doğurmayacağı yönündeki kanaat giderek güçleniyor. Haberde, daha kapsamlı bir askeri operasyonun ABD açısından siyasi, ekonomik ve askeri bakımdan ağır maliyetler doğurabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail’de stratejik kayıp Türkiye’nin bölgesel rolü güçleniyor

Bu nedenle Washington'un, İran'a karşı yürütülecek bölgesel stratejide yalnızca İsrail'e dayanmak yerine başta Türkiye olmak üzere bölgesel aktörlere daha fazla rol vermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail’de stratejik kayıp Türkiye’nin bölgesel rolü güçleniyor

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ ETKİSİ TEL AVİV'İ RAHATSIZ EDİYOR

İsrail merkezli Epoch'a göre üst düzey İsrailli yetkililer, ABD'nin Lübnan'da istikrarı sağlayabilecek yeni aktörler aradığını düşünüyor. Gazete, Washington'un bu süreçte Türkiye'nin doğrudan ya da Ahmed el-Şara liderliğindeki Suriye'deki yeni yönetim üzerinden merkezi bir rol üstlenebileceğine inandığını aktardı.

Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail’de stratejik kayıp Türkiye’nin bölgesel rolü güçleniyor

Haberde ayrıca İsrail'in, Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisinden ciddi endişe duyduğu belirtildi. İsrail'in, Türk askeri üsleri ile hava savunma sistemlerinin Suriye'de konuşlandırılmasını engellemeye çalıştığı, bunun ise İsrail Hava Kuvvetleri'nin hareket serbestisini kısıtlayabileceği endişesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Trump-Erdoğan yakınlaşması İsrail’de stratejik kayıp Türkiye’nin bölgesel rolü güçleniyor

Habere göre Tel Aviv'deki üst düzey güvenlik yetkilileri, Türk savunma sanayisindeki ilerlemeleri, Ankara'nın Suriye başta olmak üzere bölgedeki askeri varlığını genişletmesini ve Türk Hava Kuvvetleri'nin güçlenmesini yakından takip ediyor. Gazete, tüm bu gelişmelerin İsrail'de Türkiye'nin bölgesel nüfuzunun hızla arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdiğini yazdı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#DONALD TRUMP #RECEP TAYYİP ERDOĞAN #TÜRKİYE #ABD #İSRAİL